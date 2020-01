Alitosi: le cause e il rimedio definitivo

L'alitosi si può trattare con una corretta igiene orale, ma anche con una soluzione efficace.

Curare la propria bocca e igiene orale è importante in quanto è un ottimo biglietto da visita per relazionarsi con gli altri. L’alitosi è un disturbo che preoccupa, ma che con il giusto rimedio è possibile trattare nel modo migliore. Ecco le possibili cause e la soluzione più adatta per trattarlo.

Alitosi

Si tratta di un disturbo o condizione che tende a manifestarsi per via di un odore particolarmente sgradevole e persistente, oltre che abbastanza frequente. Un problema che può colpire qualsiasi soggetto, a prescindere dall’età o dal sesso, anche se man mano che s’invecchia, risulta essere maggiormente frequente. Una problematica che causa imbarazzo nei soggetti che ne sono colpiti in quanto mina i rapporti e le relazioni sociali.

In base ad alcuni studi che sono stati effettuati, si pensa che quasi il 50% della popolazione soffra del problema dell’alitosi.

Un disturbo che si può trattare con una corretta igiene orale e pulizia dei denti, l’unico modo per avere un alito fresco e profumato. Per contrastare il problema, bisogna apportare delle modifiche e cambiamenti alla propria igiene orale.

Per questa ragione, risulta di fondamentale importanza prendersi cura del proprio cavo orale usando degli strumenti specifici. Prima di tutto, occorre lavarsi i denti ogni volta dopo aver mangiato per evitare che i residui di cibo si depositino. Oltre al dentifricio e allo spazzolino, si consiglia anche il collutorio e il filo interdentale che arriva in quegli spazi difficili da raggiungere.

Insieme all’igiene orale, ci sono poi alcune abitudini che è bene cercare di modificare o limitare. Smettere di fumare, ma anche seguire una alimentazione bilanciata a base di alimenti sani evitando quei cibi particolarmente speziati come aglio e cipolla che causano l’alitosi.

Ridurre il consumo del caffè e degli alcolici, oltre a una maggiore idratazione. Si consiglia anche di masticare delle gomme possibilmente senza zucchero alla menta proprio per non avere un alito sgradevole.

Alitosi: cause

I fattori per cui si manifesta l’alitosi sono vari, ma uno dei principali riguarda sicuramente l’accumulo di residui di cibo che porta ad avere un odore sgradevole. Ci sono poi altre cause che possono essere portanti.

Il consumo di alcuni alimenti, quali latticini, yogurt, ma anche le cipolle e l’aglio, oltre allo zucchero che è uno stimolo per la proliferazione batterica, incidono sull’alitosi. Alcune infezioni locali, come il mughetto, ma anche una scarsa igiene orale, sono sicuramente fattori responsabili dell’alitosi. Il fumo è una possibile causa, in quanto non solo arreca odore sgradevole, ma anche denti gialli e macchie.

Per contrastare il problema dell’alitosi, è possibile cercare di prestare particolare attenzione all’igiene orale usando dentifrici al fluoro o alla menta che aiutano ad avere un alito fresco e profumato.

Consumare delle caramelle alla menta e una visita da un esperto del settore, come il dentista, sono la soluzione ideale in quanto aiutano a migliorare il problema.



