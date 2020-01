Dieta della palestra: benefici e programma

La dieta della palestra è ottima per aumentare la massa muscolare e migliorare sotto questo aspetto.

Per avere un fisico tonico e scolpito, non basta l’attività fisica, ma anche una alimentazione che sia corretta ed equilibrata al tempo stesso. La dieta della palestra è sicuramente il regime ideale da seguire per rafforzare la massa muscolare e migliorare sotto questo aspetto. Ecco tutti i vantaggi di questa dieta e come seguirla.

Dieta palestra

Oltre a essere costanti nell’allenamento e praticare attività fisica in modo costante, il successo di un qualsiasi regime alimentare, soprattutto per aumentare la forza e la massa muscolare, consiste nell’alimentazione. La cosa importante, come consigliano tanti esperti del settore, è sicuramente consumare alimenti che siano adatti e aiutino a trarre il massimo beneficio.

La dieta della palestra può variare a seconda del tipo di allenamento a cui il soggetto decide di dedicarsi.

Molto importante essere seguiti da un esperto del settore in modo che possa stilare il programma e il piano alimentare maggiormente adatto per ognuno. Nella dieta della palestra, così come in qualsiasi altro regime alimentare, bisogna rispettare i pasti. Insieme a colazione, pranzo e cena, non dimenticate gli spuntini di metà mattina e del pomeriggio.

Bere almeno due litri di acqua al giorno sia durante che dopo l’allenamento è fondamentale in quanto aiuta a idratare l’organismo, considerando che, durante l’attività fisica, si perdono tantissimi liquidi e tossine. La dieta della palestra non è solo composta da alimenti che si possono consumare e altri che è meglio evitare.

Gli integratori alimentari a base di prodotti naturali quale Piperina & Curcuma Plus o anche altre bevande drenanti sono utili in quanto aiutano a eliminare i liquidi in eccesso e la ritenzione idrica.

Si consiglia di sceglierli con cura, magari consultando un esperto del settore, in modo che possano aiutare, anche a migliorare certe prestazioni fisiche. Ci sono poi delle bevande naturali a base di mirtillo e limone che è utile consumare perché sono importanti per l’organismo.

Dieta palestra: cosa mangiare

L’alimentazione per chi fa palestra e pratica molta attività fisica è fondamentale, per questo risulta necessario nutrirsi nel modo corretto. La dieta della palestra deve essere ricca di alimenti quali proteine, grassi e carboidrati. Cercate, durante la giornata, di fare dei piccoli spuntini in modo da non appesantire troppo l’organismo e fornirgli il fabbisogno energetico e calorico per l’allenamento necessario al vostro fisico.

La dieta della palestra non deve prescindere da due alimenti che sono considerati essenziali, ovvero la frutta e la verdura.

Sono due alimenti ricchi di vitamine e sali minerali, oltre a fornire importanti nutrienti per l’organismo, al punto che aiutano a stimolare la rigenerazione cellulare e il corretto funzionamento degli ormoni.

Cercate di mangiare almeno un’ora prima dell’allenamento e di andare in palestra in modo da dare al fisico tutto ciò di cui ha bisogno. Cercate sempre di fare attenzione alle quantità e porzioni senza eccedere particolarmente. La colazione deve essere ricca di carboidrati, quindi cereali insieme a del latte, yogurt magro e delle fette di pane con un po’ di marmellata sono sicuramente il modo migliore per cominciare l’allenamento, se vi allenate di mattina.

Per chi si allena nel pomeriggio, è importante che il pranzo sia a base di carboidrati, quindi riso integrale, orzo o farro, oppure le carni magre come pollo o tacchino sono sicuramente l’ideale. Potete consumare anche del pesce con contorno di verdure di stagione. Evitate gli intingoli, i fritti, ma anche tutte le bevande gassate che non sono adatte. Per chi riesce ad allenarsi solo dopo il lavoro, per la cena si consiglia una minestra o zuppa di legumi insieme a del pesce alla griglia o al vapore.



