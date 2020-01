Ogni quanto lavare i capelli grassi: consigli

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, ogni quanto lavare i capelli grassi, come prendercene cura e come prevenire altre condizioni.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, ogni quanto lavare i capelli grassi, quali sono le cause che determinano il grasso nei capelli, come prevenirlo e come prendersi adeguatamente cura del problema allo scopo di scongiurare delle conseguenze che possono provocare dei danni, spesso irreversibili, a carico dei capelli e del cuoio capelluto nel complesso.

Ogni quanto lavare i capelli

Sebbene non tutti sono in grado di rendersene conto, i capelli grassi sono una condizione comune, indipendentemente dal genere di appartenenza e dall’età, determinata da una serie di condizioni che possono anche essere diverse tra di loro, a seconda del fattore che le scatena o che le determina.

I capelli grassi possono essere considerati un vero e proprio problema, una seccatura reale che, tuttavia, è necessario imparare a prevenire e trattare adeguatamente, allo scopo di assicurare la salute del cuoio capelluto, una ricrescita regolare ed una folta voluminosa e sempre in salute.

Capelli grassi: cause

I capelli grassi, nella realtà dei fatti, sono la conseguenza di un’unica e vera causa, ovvero, una produzione eccessiva di sebo, da parte delle ghiandole salivari del nostro corpo, vicine alla radice stessa dei capelli e della cute.

Tuttavia, se, da un lato, il sebo in eccesso favorisce un accumulo di grasso sui capelli, dall’altro, il vero problema non è rappresentato tanto dal capello grasso quanto, più che altro, dal perché le nostre ghiandole salivari producono un eccesso di sebo.

La produzione eccessiva di sebo può dipendere da una serie di cause, di diversa origine e natura, che specificatamente possono essere:

variazioni ormonali , tipiche della pubertà e di altri stadi della vita, più avanti negli anni, di cui sono affette, in particolar modo, donne e ragazze, ad esempio, nel periodo pre-mestruale e, in modo particolare, quando si assumo contraccettivi e medicinali simili;

, tipiche della pubertà e di altri stadi della vita, più avanti negli anni, di cui sono affette, in particolar modo, donne e ragazze, ad esempio, nel periodo pre-mestruale e, in modo particolare, quando si assumo contraccettivi e medicinali simili; condizioni specifiche , come, ad esempio, una dermatite seborroica , a cause della quale si verifica una produzione maggiore di sebo e forfora;

, come, ad esempio, una , a cause della quale si verifica una produzione maggiore di sebo e forfora; obesità e alimentazione scorretta, tipica soprattutto di quei soggetti che tendono a consumare eccessivamente cibi zuccherati e fritti, alimenti che favoriscono una produzione maggiore di sebo e, di conseguenza, capelli grassi.

Le cause appena menzionate, difficilmente, possono essere controllate dal soggetto interessato.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il grasso che si concentra nei capelli è la conseguenza di una carenza di pulizia e l’utilizzo di prodotti per la cura dei capelli che sono dannosi. Questa, ad esempio, è una causa che il soggetto interessato può controllare, semplicemente, eseguendo sui capelli un lavaggio corretto e regolare, utilizzando prodotti biologici e naturali, che non seccano il cuoio capelluto ma che, al contrario lo detergono, lo lasciano respirare e lo mantengono pulito, utilizzando rimedi naturali che, integrandosi ad un comportamento e a delle abitudini corrette, possa realmente fare la differenza e scongiurare il rischio di incorrere in condizioni che sono tipiche di una cura cattiva dei capelli, come, ad esempio, l’assottigliamento e la caduta dei capelli.



Il miglior rimedio

Rispondere all’annosa domanda “ogni quanto lavare i capelli” è, dunque, difficile.

La risposta, tuttavia, è un’affermazione che si trova a metà strada, poiché, dei lavaggi regolari, eseguiti correttamente e con il giusto prodotto per la cura e la salute dei capelli, possono essere la risposta e la soluzione alla cura dei capelli grassi e la prevenzione di condizioni particolari, legate all’incapacità di prendersi cura dei propri capelli.

Tra le diverse soluzioni che il mercato propone per la cura e la salute dei capelli grassi, esistono prodotti naturali che possono aiutare a risolvere una serie di condizioni a carico dei capelli, dal loro assottigliamento alla caduta vera e propria, passando per i capelli grassi, secchi, spenti e danneggiati.

Foltina Plus è una lozione in spray, biologica e naturale, priva di controindicazioni, grazie ai principi attivi che la compongono, che curano e proteggono i capelli e che, nello specifico, risultano essere:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta

L’utilizzo regolare di Foltina Plus garantisce dei capelli sempre puliti, la libertà dal grasso e la secchezza, la riparazione dei bulbi piliferi spenti e danneggiati ed una ricrescita rapida ed effettiva, ma ecco come utilizzare correttamente il prodotto:

lavare e asciugare accuratamente la zona interessata dalla perdita dei capelli e, in ogni caso, assicurarsi che la zona da trattare sia sempre pulita;

spruzzare una quantità moderata di prodotto sulle mani e iniziare a massaggiare delicatamente la zona del cuoio capelluto da trattare, fino al totale assorbimento;

non risciacquare subito dopo il trattamento;

applicare regolarmente due volte al giorno, una la mattina e una la sera.

