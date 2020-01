Grasso delle gambe: come eliminarlo

Il grasso delle gambe è quello che resiste maggiormente. Scopriamo come eliminarlo con l'alimentazione e l'esercizio fisico, mirato e regolare.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come eliminare il grasso delle gambe, uno degli accumuli, senza ombra di dubbio, più difficile da eliminare, ma non impossibile, seguendo tuttavia una corretta alimentazione e un esercizio fisico, mirato e costante.

Grasso delle gambe

L’accumulo di grasso sulle gambe è la conseguenza di una serie di fattori diversi, primi fra tutti, legati ad uno stile di vita scorretto, che abbraccia, sfortunatamente, una vita eccessivamente sedentaria e un’alimentazione scorretta. Come anticipato nella premessa, l’accumulo di adipe sulle gambe è la forma di grasso più difficile da eliminare, in parte per una concentrazione di gran lunga più elevata rispetto ad altre zone, in parte perché le conseguenze di atteggiamenti e abitudini sbagliate si depositano proprio su questa zona trascurata.

Nei paragrafi che seguono, scopriremo insieme quali sono gli esercizi fisici e lo stile alimentare da seguire per perdere peso, bruciare grassi e liquidi e come mantenere, stabile nel tempo, la perfetta forma fisica, proteggendo l’estetica muscolare.

Grasso delle gambe: dieta ed esercizi

Finalmente è giunta l’ora di perdere quell’accumulo di grasso sulle gambe che, nella maggior parte delle donne, provoca disagio e imbarazzo, ma che, allo stesso tempo, sembra resistere nel tempo.

Le parole d’ordine, per chi decide di intraprendere un percorso simile, senza ombra di dubbio, complesso e insidioso, ricco di incognite ed imprevisti, sono: alimentazione corretta e movimento.

Nella maggior parte dei casi, l’accumulo di adipe sulle zone più critiche del corpo, in primis le gambe, è la conseguenza di uno stile di vita sbagliato che, pertanto, va cambiato radicalmente per iniziare a notare un cambiamento e abbracciare finalmente la nuova immagine di sé riflessa nello specchio.

Nel caso specifico dell’alimentazione, è bene sottolineare che non è il caso di affidarsi a diete drastiche ed eccessivamente rigide perché l’organismo, così da continuare a funzionare correttamente, ha bisogno di alimenti diversi, che apportano benefici diversi e necessari. Non ci si riferisce ad una dieta vera e propria, dunque, ma a delle abitudini alimentari sane, che prevedono la rinuncia totale del cibo e delle bevande industriali, l’assimilazione regolare, ma limitata nelle dosi settimanali, di carboidrati, un aumento delle proteine (incluso un consumo regolare di carne bianca e pesce), di frutta e verdura, l’assimilazione regolare di ortaggi.

Per quanto riguarda il dolce, non tutti sono in grado di rinunciarvi del tutto, dunque, in questi casi, si consiglia un consumo limitato, che non superi le due porzioni di dolce al mese.

Infine, non dimenticate di bere sempre molta acqua durante il corso della giornata per contrastare la ritenzione idrica e favorire la perdita dei liquidi.

Una menzione a parte è quella che spetta al movimento, meglio ancora, all’esercizio fisico, la cui mancanza, al pari dell’alimentazione, è la prima causa di aumento di peso e accumulo di adipe sulle zone più critiche del corpo. Anche in questo caso, tuttavia, non vi suggeriamo di dedicarvi ad un’attività fisica eccessivamente intensa, ma ad un esercizio fisico mirato e regolare, da svolgere per almeno tre volte alla settimana, per non più di un’ora al giorno.

La persona pigra o poco sportiva ottiene ottimi risultati dedicandosi alle passeggiate, sia a piedi che in bicicletta, alla cyclette e al nuoto in piscina, ma se desiderate intensificare l’allenamento, in alternativa, potreste aggiungere alla vostra routine altre forme di esercizi, quali stepper, squat e pilates.

Esistono forme diverse dello stesso esercizio e la maggior parte di questi può essere svolta anche in casa. Uno dei vantaggi degli esercizi fisici, infine, è dato proprio dalla possibilità di poter perdere peso rapidamente, senza tuttavia perdere la tonicità ed elasticità muscolare.



I migliori leggings snellenti

Quando il tempo da dedicare all’esercizio fisico non è sufficiente, oppure, semplicemente, si decide di fare affidamento su un supporto maggiore per ottimizzare i tempi del raggiungimento finale, fortunatamente, al giorno d’oggi, si può contare su una serie di soluzioni benefiche e naturali, progettate e realizzate con lo scopo di andare incontro a chi desidera avere cura di sé, ma poco tempo a disposizione.

Tra le numerose soluzioni che il mercato propone, Silene Wear si afferma come la prima soluzione naturale, consigliata e raccomandata dagli esperti del settore e i clienti che ne fanno uso ancora oggi, perché nasce con l’obiettivo di eliminare l’accumulo di adipe sulle gambe, tonificare ed elasticizzare i muscoli, senza alcun disagio e senza alcuno sforzo, semplicemente contando sul materiale di composizione e lo spray cosmetico in esso impregnato.

Selene Wear non è un semplice paio di leggings, ma un vero e proprio trattamento cosmetico, privo di controindicazioni, indicato per ogni soggetto che desidera perdere peso e adipe, ma che ha poco tempo a disposizione. Non a caso, Silene Wear è stato studiato e progettato per confondersi con un comune paio di leggings. Questo vuol dire che Silene Wear può essere indossato sia al di sotto dei propri pantaloni, senza avvertire alcun ostacolo nei movimento, sia all’esterno, al poso dei pantaloni, senza che gli altri notino la particolarità del pantalone.

Per chi fosse interessato a sapere di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

L’utilizzo di Silene Wear è semplice. Prima di indossare i pantaloni, dovrete spruzzare all’interno di questi uno spray che, a vostra scelta, potrà essere quello snellente o rassodante. Il gioco è fatto.

L’utilizzo regolare di Silene Wear garantisce:

morbidezza e tonicità della pelle

comfort e benessere ai massimi livelli

resistenza alle radiazioni ultraviolette

design ergonomico per favorire l’adattamento alla forma del corpo

aderenza grazie al tessuto elasticizzato di composizione per dare al corpo femminile maggiore bellezza

pelle pura e libera di traspirare, grazie al tessuto traspirante di composizione

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Silene Wear si acquista esclusivamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Compilate il modulo di acquisto e aspettate la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato la spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, senza costi aggiuntivi di spedizione, nel giro di un paio d’ore. Attualmente, Silene Wear è in promozione a soli 59,00 € + uno spray cosmetico in omaggio. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

