Metodi per smettere di fumare: consigli e rimedi efficaci

Scopriamo quali sono i metodi per smettere di fumare per poter essere liberi per sempre dalla dipendenza da nicotina e guadagnare in salute.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i metodi per smettere di fumare, quali sono i benefici che l’indipendenza dal fumo di sigaretta comporta, sia sulla salute fisica e sia sulla salute psicologica, e come non fallire in un’impresa che per molti potrebbe rivelarsi complessa, ma non impossibile da portare a termine.

Metodi per smettere di fumare

L’obiettivo di smettere di fumare accomuna da sempre ogni fumatore, specie quello incallito. Inutile dire che, nella maggior parte dei casi, i buoni propositi finiscono con il perdersi per strada. Nonostante, infatti, siano noti i rischi legati al fumo di sigaretta, smettere di fumare sembra rivelarsi una delle imprese più ardue. Tuttavia, c’è che ancora non ha perso la speranza e desidera con ogni sua forza smettere di fumare.

Il metodo migliore per smettere di fumare è quello di redigere un piano che analizzi i pro e i contro del fumo di sigaretta, allo scopo di trovare proprio nei pro la motivazione che aiuta il fumatore a smettere di fumare, non per un solo giorno o una sola settimana, ma per tutta la durata della sua vita.

La motivazione potrebbe essere data dall’amore che prova per la sua famiglia, ad esempio, ma anche, e soprattutto, per l’amore nei confronti di se stesso.

La salvaguardia della propria salute potrebbe essere la prima motivazione. Basti pensare ai benefici che l’indipendenza dalla nicotina comporta:

ricablaggio del cervello allo scopo di smettere di desiderare la nicotina

riduzione del rischio di cancro, patologie cardiovascolari ed altre patologie gravi legate al fumo di sigaretta

I benefici che l’indipendenza dalla nicotina comporta iniziano a verificarsi già dopo la prima ora, durante la quale la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la circolazione migliorano e tornano ai livelli ottimali. Dopo il primo giorno si abbassa il rischio di un infarto, dopo il secondo giorno si riacquistano il gusto e l’olfatto, dopo il primo mese i polmoni iniziano a pulirsi.

Nel corso degli anni, la vita dell’ex fumatore è migliore sotto ogni punto di vista.

Metodi per smettere di fumare: come fare

Nell’ormai lontano 1985, Allen Carr, saggista britannico ed ex fumatore, pubblicava per la prima volta il suo saggio “E’ facile smettere di fumare se sai come farlo“, frutto dell’esperienza dell’autore di fumatore ed ex fumatore, allo scopo di aiutare chi, nella sua stessa situazione, credeva di non aver più una via di uscita. Il saggio, che negli anni successivi fu tradotto in più di cinquanta lingue diverse, fu pubblicato per la prima volta in Italia nel 2003.

A livello mondiale, il riscontro del libro fu positivo, non solo perché il lettore si riconosceva nei vari passaggi del libro, ma anche e soprattutto perché, senza rendersene conto, si ritrovava all’ultimo capitolo senza più neanche la voglia di tenere in mano una sigaretta.

Allen Carr, infatti, racconta che la nicotina provoca non solo una dipendenza fisica, ma anche, e soprattutto, psicologia. Se, da un lato, infatti, è facile superare la dipendenza fisica nel giro di una decina di giorni, dall’altro, il vero problema è dato dalla dipendenza piscologica.

Il fumatore incallito tende a vedere nel fumo di sigaretta una ragione in più per concedersi una pausa, ad esempio, dal lavoro o dallo studio, un modo come un altro, quasi un premio, per rilassarsi, ad esempio, dopo una giornata lunga ed intensa. Questa è la dipendenza psicologica che, secondo Allen Carr, è difficile superare. L’obiettivo del suo saggio, dunque, è proprio quello di illustrare tale dipendenza, passo dopo passo, capitolo dopo capitolo, così da potersene liberare gradualmente, secondo la logica alla base del “metodo easyway“.

Non è, infatti, un caso che, il lettore continui a fumare per tutta la durata del libro, per poi riscoprirsi un vincitore solo all’ultimo capitolo.



