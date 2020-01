Dieta iperproteica senza carboidrati: benefici

La dieta iperproteica senza carboidrati permette di dimagrire rinunciando ad alimenti quali il pane e la pasta.

Per poter perdere peso in modo efficace e sicuro, bisogna rinunciare o limitare il consumo di determinati alimenti, quali pane o pasta. La dieta iperproteica senza carboidrati apporta notevoli benefici e vantaggi all’organismo. Ecco in cosa consiste e quali alimenti consumare.

Dieta iperproteica senza carboidrati

Si tratta di un regime alimentare che è definito in questo modo in quanto prevede degli alimenti base di proteine e fibre che danno il giusto fabbisogno e nutrimento al fisico permettendo di perdere peso. Per seguirla e trarne il massimo dei benefici possibili, non basta eliminare pasta, pane e pizza, ovvero gli alimenti appartenenti ai carboidrati, ma occorre anche prestare attenzione ad altro.

Un regime alimentare di questo tipo, oltre a fornire all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno che si trovano nelle proteine quali carne bianca come pollo e tacchino da preferire alla rossa oppure legumi e ortaggi che sono ricchi di fibre, apporta anche notevoli benefici che non riguardano solo il dimagrimento, ma tengono anche in considerazione altri aspetti.

La dieta iperproteica senza carboidrati permette di perdere i chili in eccesso, ma ha anche i seguenti vantaggi e benefici che sono utili per il benessere dell’organismo:

Innanzitutto, non consumare carboidrati comporta un miglioramento dal punto di vista glicemico

Si aumentano le attività del processo metabolico potenziando così le capacità ossidative e permettendo una maggiore funzione del metabolismo

Aiuta a ringiovanire le strutture cellulari

Permette di perdere peso in maniera rapida e altrettanto efficace.

In base ad alcuni studi effettuati da esperti del settore, provare a non consumare carboidrati aiuta a dimagrire rapidamente, ma si consiglia di seguirla solo per tempi brevi, massimo tre settimane e non oltre.

Si consiglia di consumare verdure crude che sono ricche di antiossidanti, vitamine e anche fibre. Consumare almeno due litri di acqua al giorno per far sì che il corpo sia idratato e variare il menù di tutti i giorni.

Dieta iperproteica: come fare

Un regime alimentare composto, come dice il nome della dieta stessa, da proteine, le quali risultano fondamentali per l’organismo in quanto assolvono a tantissime funzioni. Sono utili in quanto donano energia. La dieta iperproteica si basa essenzialmente su proteine e grassi come fonte di energia per l’organismo, accelerando, quindi, il processo di dimagrimento.

Un regime alimentare che stimola la produzione dei corpi chetonici. Il consumo delle proteine, in questo regime alimentare, è di circa 1.8-2.2 grammi al giorno.

In una dieta iperproteica, ci sono alcuni alimenti che è meglio consumare rispetto ad altri. Si consiglia di prediligere il consumo di carne bianca, soprattutto tacchino e coniglio, di formaggi magri, quali ricotta e primo sale.

Il pesce, ricco di proteine e antiossidanti, bisogna consumarlo almeno tre volte a settimana, così come i legumi. Non bisogna rinunciare alla frutta secca e come condimento l’olio d’oliva è l’ideale. Idratarsi bevendo almeno due litri di acqua, preferibilmente naturale e lontano dai pasti, è la buona norma.

Seguendola in modo attento e scrupoloso, è possibile perdere i chili in eccesso.



