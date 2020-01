La Dieta Mediterraea vince il premio come la migliore al mondo per la sua semplicità e i benefici sulla salute. Scopriamo insieme come funziona.

La Dieta Mediterranea, nei giorni scorsi, è stata la protagonista indiscussa di un primato, quello come migliore al mondo, elaborato dalla U.S. News & World Report che, dopo aver valutato 35 diete alternative, ha riconosciuto nella Dieta Mediterranea la migliore al mondo per i benefici sulla salute e la perdita di peso. Come funziona la Dieta Mediterranea? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Dieta Mediterranea

Considerata da un decennio Patrimonio Mondiale dell’Unesco, nei giorni scorsi, la Dieta Mediterranea si è guadagnata il primo posto nella classifica elaborata dai consulenti della U.S. News & World Report, la Best Diet Ranking 2020, davanti alla Dieta Dash, contro l’ipertensione, e la Dieta Flexitariana, che poggia su un regime alimentare flessibile.

Comparata ad altre 35 diete, presenti nella classifica, come confermato da Coldiretti, la Dieta Mediterranea ha guadagnano il primato per i benefici che ha sulla salute (cuore e sistema nervoso, prevenzione del cancro e delle patologie croniche, prevenzione e controllo del diabete), la perdita di peso e la possibilità di monitorarlo.

La presenza nella dieta di alimenti genuini e vari, i benefici sulla salute e la perdita di peso, la facilità con cui è possibile seguire la dieta sono, dunque, elementi che hanno giocato un ruolo essenziale nel primato che la Dieta Mediterranea si è guadagnata come migliore al mondo.

Ma come funziona? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Dieta Mediterranea: la migliore

La Dieta Mediterranea è tra le diete più genuine e semplici da seguire perché non poggia su proporzioni complesse e complicate, ma su un regime alimentare fresco e diversificato, dove ciò che conta non è la quantità, ma la qualità. D’altra parte, da anni, è stato scientificamente dimostrato che la Dieta Mediterranea non solo favorisce la perdita e il controllo del peso, ma anche e soprattutto la possibilità di prevenire patologie importanti, tra cui obesità e diabete, tumori, patologie cardiovascolari e del sistema nervoso, come ipertensione, morbo di Parkinson e Alzheimer.

Semplice da seguire, la Dieta Mediterranea, dunque, non poggia su un regime dietetico vero e proprio, ma su una serie di abitudini sane e atteggiamenti corretti nei confronti del cibo che si porta in tavola, seguendo la tradizione dei popoli e delle terre che si affacciano sul Mediterraneo.

La Dieta Mediterranea prevede un consumo regolare di:

frutta fresca

legumi e ortaggi

verdura di stagione

cereali

carne e pesce

Ogni alimento è fondamentale per la presenza in esso di elementi che consentono il corretto funzionamento dell’organismo, incluso il dolce, il cui consumo, tuttavia, dovrebbe essere limiato.

Seguire la Dieta Mediterranea vuol dire svolgere esercizio fisico regolare, rinunciare al cosiddetto “cibo spazzatura”, bere un bicchiere di vino rosso, ma solo a pranzo, e fare affidamento su qualche goccia di olio extravergine d’oliva per i condimenti.



Il miglior integratore consigliato

Il modo migliore per supportare uno stile di vita sano è integrarlo con un integratore alimentare, che sopperisca alla mancanza di elementi essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo, che l’individuo non sempre riesce ad assimilare con l’alimentazione, stimoli la corretta funzione metabolica dell’organismo e favorisca la perdita di peso.

Quando si parla di integratori alimentari, tuttavia, è importante prestare la massima attenzione perché il commercio offre prodotti diversi, simili all’apparenza, ma con scopi e funzioni specifiche.

Tra i numerosi prodotti che il mercato propone, ad esempio, Piperina & Curcuma Plus si distingue e si conferma il primo integratore alimentare, prima di tutto, perché si compone di ingredienti naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, per preservarne proprietà e purezza, in secondo luogo, perché favorisce la corretta funzione metabolica dell’organismo e, di conseguenza, la perdita di peso.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Piperina & Curcuma Plus:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, una delle spezie più conosciute e impiegate nella cucina internazionale, nota per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’organismo e favorire una perdita di peso rapida ed effettiva;

, l’alcaloide principale del pepe nero, una delle spezie più conosciute e impiegate nella cucina internazionale, nota per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’organismo e favorire una perdita di peso rapida ed effettiva; la Curcuma , che prepara l’organismo alla perdita di peso, depurandolo e purificandolo da ogni sostanza cattiva accumulata al suo interno dal cibo spazzatura, essenziale per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’organismo;

, che prepara l’organismo alla perdita di peso, depurandolo e purificandolo da ogni sostanza cattiva accumulata al suo interno dal cibo spazzatura, essenziale per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’organismo; il Silicio Colloidale, essenziale per la salute delle ossa, della pelle e dei tendini, noto per la sua capacità di potenziare i benefici che derivano dall’azione sinergica di curcuma e piperina.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di assumere Piperina & Curcuma Plus per due volte al giorno, rigorosamente dopo pranzo e dopo cena, ma di non assumere l’integratore alimentare nel caso di gravidanza e allattamento, bambini e ragazzi non ancora maggiorenni, soggetti allergici o sensibili anche ad una sola delle componenti dell’integratore, soggetti affetti da patologie renali, epatiche e del tratto gastrointestinale.

L’assunzione regolare di Piperina & Curcuma Plus garantisce:

perdita di peso

buon umore per affrontare la giornata

energia necessaria all’organismo per l’espletamento delle sue funzioni

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito della casa ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, il prodotto è in promozione e potrete ricevere quattro confezioni a soli 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Per restare aggiornati sull’argomento, vi consigliamo di leggere il nostro articolo su come perdere naturalmente il grasso sulle gambe.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.