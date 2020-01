Forforba della barba: cause e come curarla

La forfora nella barba è una condizione che si può trattare con i giusti rimedi naturali.

L’uomo con la barba è molto affascinante e sensuale e attira tantissimi soggetti di sesso femminile. Alcuni uomini possono affrontare il problema della forfora della barba, una condizione che porta un po’ d’insicurezza e risulta essere antiestetica. Ecco come trattarla e curarla, conoscendo anche le cause di questa insorgenza.

Forfora della barba

Proprio come la forfora che si manifesta nel cuoio capelluto, anche la barba può essere cosparsa da alcune macchiette chiare che sono ben visibili e, per questa ragione, risultano antiestetiche. Si tratta di una condizione che è una risposta a una irritazione e che presenta delle scaglie molto piccole e bianche alla base del pelo.

Con il termine forfora della barba s’intende dei residui di cellule epiteliali che, non appena muoiono, portano la pelle a desquamarsi e alla formazione di croste di cuoio capelluto, molto grandi, più del normale e visibili.

Una condizione che preoccupa i soggetti maschili, ma per eliminarla bisogna prendersi cura della barba e trattarla con metodi che siano adatti per averla folta e ben curata.

Prima di tutto, bisogna verificare che i prodotti che si usano per la cura della barba non siano particolarmente aggressivi in quanto irritano il pelo e anche la pelle. Proprio come i capelli, anche i peli del viso e della barba hanno bisogno di essere curati e trattati perché risplendano nel modo migliore e abbiano un altro aspetto.

In commercio si trovano prodotti anti-forfora per la barba, come dei saponi che aiutano ad attenuarla o anche eliminarla in modo definitivo. Spazzolare la barba aiuta ad ammorbidirla, levigarla e fare in modo che sia sempre pulita.

Ricordate di massaggiare la cute in modo da stimolare l’azione dei follicoli. La spazzola bisogna passarla dall’alto verso il basso in modo da eliminare anche i residui di forfora. L’olio da barba è un altro prodotto essenziale in quanto ricco di proprietà nutritive che sono un toccasana per prendersene cura ed eliminare la forfora.

Forfora della barba: cause

Si manifesta questa condizione come risposta a una irritazione e una delle cause, o meglio il fattore principale è sicuramente un microrganismo, ovvero la Malassezia globosa. Un microbo che trae nutrimento dagli oli naturali prodotti dalla pelle, quindi il sebo e lo trasforma in acido oleico. Sono tantissimi i soggetti a essere sensibili a questo cibo che è causa di forfora della barba e della dermatite seborroica.

In seguito a questa sensibilità all’acido, i soggetti possono avvertire arrossamento, prurito e rinnovamento delle cellule cutanee che si accumulano portando alla formazione di squame di colore bianco.

Proprio per via della Malassezia globosa, alcuni soggetti di sesso maschile vanno incontro alla forfora della barba.

Alcune pessime abitudini, come una mancanza d’igiene o di cura della barba rischia di portare alla forfora. In questo caso, si consiglia di usare dei prodotti che siano adatti e permettano di prendersene cura nel modo migliore. Bisogna anche esfoliare la barba, magari con una maschera o scrub in modo da averla ordinata e ben trattata.

Inoltre, il clima rigido e le temperature dell’inverno e dell’autunno, oltre ai periodi secchi e umidi non aiutano e tendono ad aggravare la situazione. Per chi sente la barba particolarmente irritabile, si consiglia di mettere delle gocce di olio essenziale per idratarla in profondità.

Per chi non nota miglioramenti, si consiglia di affidarsi a un esperto per una cura più specifica. Lo stress è un altro fattore da non sottovalutare per quanto riguarda la forfora della barba.



Il miglior rimedio per la cura della barba

Per trattare qualsiasi problema che riguardi la barba, oltre all'esfoliazione e idratazione, sono tantissimi i prodotti che si possono usare.

Grazie a questo prodotto, potete avere una barba folta che cresce in modo rapido e completa il volto perfettamente. Considerato una ottima alternativa al trapianto del follicolo e che dona ottimi risultati e benefici. Consigliato dai migliori esperti del settore in quanto si tratta di un prodotto che funziona davvero, è efficace e affidabile. I costi sono contenuti e, in pochissimo tempo, permette di avere una barba gradevole e virile, dal punto di vista estetico.

Una lozione notificata dal Ministero della Salute, in gel e che usano molti uomini per tornare ad avere una barba folta e virile. Un gel che apporta i seguenti benefici:

Stimola la crescita del pelo

Rinforza i peli già esistenti

Elimina e riduce la barba a chiazze

Rafforza la crescita della barba di ben il 67%

Nutre la zona facciale ricoperta dai peli della barba

Migliora la salute dei follicoli.

Non ha particolari controindicazioni o effetti collaterali in quanto si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Taurina: stimola la crescita del pelo

Arginina: rinforza i peli che sono presenti sul volto e li nutre in profondità.

Facile da applicare in quanto basta metterne un po’ nella zona della barba stendendola con dei movimenti circolatori e massaggiare sino a quando non si assorbe in profondità. In seguito al trattamento, la pelle non appare unta, essendo Barba Plus privo di oli.

