Spazzolino ricaricabile ultrasonico: funzionamento e benefici

Lo spazzolino ricaricabile ultrasonico è il modello ideale per la pulizia dentale.

Avere denti bianchi e splendenti per un bellissimo sorriso è il desiderio di ognuno e, per riuscirci, bisogna prestare particolare attenzione alla propria igiene orale. Per poterlo fare, cosa c’è di meglio di uno spazzolino ricaricabile ultrasonico che funziona in modo semplice e dona tantissimi benefici e vantaggi. Ecco come usarlo.

Spazzolino ricaricabile ultrasonico

Prendersi cura della propria igiene orale è importante per avere un sorriso brillante e splendente ed evitare così la carie, il tartaro, ecc. Per farlo, bisogna lavarsi bene i denti con gli strumenti giusti. Uno spazzolino ricaricabile ultrasonico è nettamente migliore, rispetto a uno classico tradizionale, in quanto fornisce una pulizia molto più accurata e precisa.

Inoltre, aiuta a mantenere i denti e le gengive sane e pulite senza residui di cibo che si accumulano.

La cosa importante è scegliere il migliore che corrisponda alle esigenze e che permetta di ottenere ottimi risultati in termini di pulizia dentale e d’igiene orale. In commercio si trovano vari modelli: alcuni hanno una testina rotante di forma circolare, mentre altri ne presentano una oscillante in modo da rimuovere con precisione lo sporco e la placca.

Uno spazzolino ricaricabile ultrasonico presenta delle testine che vibrano a una certa velocità e frequenze proprio per eliminare e contrastare la placca. Inoltre, grazie a questo strumento, l’azione del dentifricio si rivela nettamente più efficace per quanto riguarda la pulizia dei denti. Uno spazzolino ricaricabile ultrasonico ha una sua durata, a seconda di quanto lo utilizzate.

Alcuni modelli hanno necessità di essere ricaricati ogni 15 cicli di pulizia, mentre in altri modelli è nettamente maggiore, arrivando anche a 100.

Ovviamente siete voi a valutare quanto volete che duri la batteria. Per chi viaggia spesso, è meglio optare per un tipo di spazzolino ricaricabile ultrasonico dalla batteria potente e a lunga durata.

Spazzolino ricaricabile ultrasonico: funzionamento

Il funzionamento di uno strumento di questo tipo non si discosta molto da quelli classici e tradizionali, poiché funzionano in modo uguale. Si muovono avanti e indietro sulla superficie dei denti eliminando la placca e i residui di cibo che tendono ad accumularsi. La differenza tra uno spazzolino ricaricabile ultrasonico e uno manuale è nella velocità.

Uno strumento del genere è dotato di setole che ruotano a una velocità molto più elevata, da circa 31 mila movimenti al minuto, quindi di 10 volte nettamente superiore a uno spazzolino classico. Grazie alla velocità di cui è dotato, potete spazzolare via la placca e, a differenza di quello tradizionale, permette di entrare maggiormente in profondità tra un dente e l’altro.

La testina permette di muoversi in ogni direzione: davanti, dietro effettuando così una pulizia dei denti molto più profonda e accurata.

A causa delle vibrazioni, è in grado di creare delle vere e proprie bollicine d’aria che hanno una funzione antibatterica nelle zone dei denti che sono maggiormente a rischio.

In base ad alcuni studi, lo spazzolino ricaricabile ultrasonico riesce a rimuovere la placca sei volte in più rispetto a uno manuale. Inoltre, non crea fastidi e irritazioni alle gengive o ai denti. Si ricarica tramite il cavo USB proprio come un normale telefono cellulare.



Il miglior spazzolino ultrasonico

Per una maggiore accuratezza e precisione nella pulizia dei denti, lo spazzolino ultrasonico è considerato il migliore. In commercio sono diversi i modelli tra i quali potete scegliere, ma la soluzione più adatta, anche secondo gli esperti del settore e le testimonianze dei consumatori, al momento è iA-Brush. Considerato un prodotto davvero ottimo, anche grazie al rapporto qualità prezzo.

Dona una pulizia precisa dei denti e dell’igiene orale, sfruttando le 1500 vibrazioni al minuto.

Inoltre, iA-Brush ha le seguenti caratteristiche e benefici per il cavo orale:

Sbianca i denti in maniera immediata fornendo una igiene orale rapida e, allo stesso tempo, efficace

Una profonda pulizia dei denti

Non irrita le gengive in quanto si tratta di un prodotto molto delicato

Ha una testina spazzolante realizzata in silicone che uccide quasi il 100% dei batteri presenti in bocca

La batteria dura tantissima e potete ricaricarla grazie al vaco USB presente in vari dispositivi

Il motore è ultrasonico e potente, quindi rimuove la carie e la sporcizia rapidamente

Basta spazzolare i denti per due minuti per una ottima e profonda pulizia.

Usarlo è facile perché basta premere il pulsante di accensione, mentre il motore distribuisce il dentifricio tra le setole e i denti. Rimuove le macchie, la carie e il tartaro, oltre a essere utile anche per combattere l’alitosi e le gengive infiammate o arrossate. Impermeabile, quindi si può usare anche mentre fate la doccia.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Usa la testina ergonomica e sfrutta la tecnologia sonica per fornire una ottima pulizia dell’igiene orale e della bocca. Non causa irritazioni o infiammazioni. Basta davvero poco per avere dei denti bianchi e un sorriso splendido.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 59 € per invece di 129 € con lo sconto del 50% e la spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.