Come rassodare il lato b: esercizi e rimedi naturali.

Desiderate un lato b da urlo? Niente paura! Vediamo insieme gli esercizi e ii rimedi naturali per rassodare in modo facile e veloce il lato b.

Il lato b sodo e alto come quello della popstar Jennifer Lopez è il sogno di moltissime donne, ma non sempre riuscire ad averlo a causa di un’alimentazione sbagliata, pochi esercizi e tempo minimo a disposizione tra i tanti impegni lavorativi e famigliari. Avere un lato b alto e perfetto in molti casi è genetica, ma è possibile riuscire a tonificarlo seguendo dei consigli importanti che vi spiegheremo andando avanti. Vediamo insieme, allora, quali sono gli esercizi migliori e i rimedi naturali per rassodare velocemente il lato b.

Come rassodare il lato b: esercizi

Vediamo ora nello specifico quali sono gli esercizi migliori per un lato b da urlo.

AFFONDI LATERALI E FRONTALI CON O SENZA PESO: con gli affondi laterali e frontali il carico viene distribuito sui quadricipiti, sul core (fascia addominale), sugli adduttori (interno coscia) e sui polpacci.

Per riuscire a eseguire in modo corretto gli affondi laterali, bisogna scendere a gamba aperte sulla prima gamba e poi sull’altra, cercando di mantenere sempre il busto frontale. Vi consigliamo di eseguire ben 3 o 4 serie da 12 affondi alternati.

DYNAMIC TONE-UP: per prima cosa sedetevi per terra appoggiando piedi e mani bene. Successivamente alzate i glutei verso l’alto nella posizione che viene definita “del tavolo”. Contraete i glutei verso l’alto per sollecitare la catena posteriore. Successivamente, alzate nello stesso momento la mano sinistra e il piede destro, fino a provare a sfiorare il piede. In questo modo, lavoreranno anche i glutei, oltre agli addominali obliqui e al resto della gamba. Ripetete questo movimento in modo alternato fino a sentire bruciore.

Ripetete questo esercizio per circa 3 volte.

ESERCIZI SUL CUBO: per fare questo esercizio basta munirsi di tanto fiato e un cubo rigido. La prima cosa da fare è iniziare a salire sopra il cubo con un piede e successivamente con l’altro, ripetendo il movimento con la gamba opposta. Bisogna eseguire 30 ripetizioni per 3 serie (15 per gamba) con un recupero tra una serie e l’altra di 10 secondi.

SKIP CON E SENZA PESO: attraverso questo esercizio è possibile rassodare i glutei, ma anche la fascia addominale e i polpacci. Gli skip vanno ripetuti per ben 3 volte, con una durata di 40/60 secondi l’una. Prima di ripartire vi consigliamo di fare una pausa di circa 15 secondi.

SLANCI LATERALI E POSTERIORI: vi consigliamo di utilizzare un elastico o una cavigliera leggera.

Se preferite, potete iniziare l’esercizio anche senza attrezzi e strumenti. Slanciate lateralmente una gamba per riuscire a fare lavorare il gluteo nella parte esterna, mentre l’altra gamba riesce a rimanere ben appoggiata a terra. Attraverso questo esercizio è possibile rassodare i glutei senza gonfiarli e, nel frattempo, la gambe iniziano ad assottigliarsi. Eseguite 3 serie da 15 con slancio posteriore e 3 serie da 15 con slancio laterale.

SQUAT: gli squat sono da sempre gli esercizi migliori per rassodare i glutei e potrete farli liberamente, oppure con l’utilizzo degli elastici. Fate sempre attenzione a non caricare la schiena, invece, per non rischiare danni alla spina dorsale. Per imparare correttamente gli squat, vi consigliamo di farvi assistere in palestra da un personal trainer o da un istruttore di sala.



Come rassodare il lato b: dieta

Vediamo ora, invece, alcuni consigli per rassodare il lato b con una dieta sana ed equilibrata.

Per riuscire a ottenere glutei sodi e rotondi vi consigliamo di mangiare proteine nella giusta quantità. La quantità consigliata dalla personal trainer delle star, Robin Barrie KKaiden, è di 1.8 grammi per ogni chilo di peso corporeo. Questo quantitativo viene consigliato se ci si allena tutti i giorni per almeno un’ora.

Per fare crescere i glutei è necessario avere le energie giuste per allenarsi e ciò è possibile soltanto attraverso l’assunzione dei carboidrati . Vi consigliamo di preferire gli alimenti integrali come l’avena e il riso.

. Vi consigliamo di preferire gli alimenti integrali come l’avena e il riso. Bisogna assolutamente evitare tutti quelli alimenti ad alta densità calorica (es: junk-food, bevande dolci, snack e alcolici). Bisogna sempre pesare burro, olio, legumi e cereali, così come i formaggi e le carni rosse. Vi consigliamo di preferire i formaggi magri (es: fiocchi di latte) e la carne magra (es: pollo e tacchino).

