Macchie cutanee del viso: le cause e come eliminarle naturalmente

Le macchie cutanee del viso possono avere origini e cause differenti. Scopriamo insieme quali sono le più comuni e come trattarle naturalmente.

Le macchie cutanee del viso possono avere origini diverse, così come pure diverse possono essere la loro forma, il loro colore e la loro dimensione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali possono essere le cause delle macchie sulla pelle del viso, quali sono eventualmente i fattori di rischio e come queste possono essere eliminate definitivamente con delle soluzioni naturali.

Macchie cutanee del viso

La melanina è quel pigmento che dona il colore alla nostra pelle, ai nostri occhi e ai nostri capelli. Quando il nostro organismo produce un eccesso di melanina, nel caso specifico della pelle, si dice che questa attraversi una fase di iperpigmentazione, di conseguenza, alcune aree del nostro corpo possono risultare più scure o più chiare, a seconda della causa che determina l’eccessiva produzione di melanina, rispetto ad altre.

Solitamente, le macchie cutanee non sono motivo di preoccupazione, tuttavia, le persone che ne sono affette, soprattutto quando queste sono bene in vista, possono decidere di rimuoverle per ragioni estetiche.

Nei paragrafi che seguono, dunque, scopriremo insieme che cosa sono le macchie cutanee, quali possono essere le cause che le originano e come eliminarle definitivamente con delle soluzioni naturali.

Macchie cutanee del viso: cause

Come specificato anche nella premessa, le macchie cutanee del viso possono avere origine da cause diverse. Quelle che seguono solo le più comuni:

Esposizione eccessiva ai raggi solari . Queste macchie, note anche come “macchie solari” o “lentiggini solari” possono avere una forma più o meno regolare e una diversa estensione. Tendono a comparire sul viso, ma anche sulle braccia, il collo e la schiena, a seconda delle zone del corpo che sono più o meno esposte al sole;

. Queste macchie, note anche come “macchie solari” o “lentiggini solari” possono avere una forma più o meno regolare e una diversa estensione. Tendono a comparire sul viso, ma anche sulle braccia, il collo e la schiena, a seconda delle zone del corpo che sono più o meno esposte al sole; Infiammazioni . Questa condizione può colpire ad ogni stadio della vita, indipendentemente dall’età e il genere di appartenenza perché può fare riferimento ai segni che i brufoli, l’acne, la psoriasi e altre infezioni possono lasciare sulla pelle;

. Questa condizione può colpire ad ogni stadio della vita, indipendentemente dall’età e il genere di appartenenza perché può fare riferimento ai segni che i brufoli, l’acne, la psoriasi e altre infezioni possono lasciare sulla pelle; Irritazioni . Questa è una condizione tipica nelle persone che utilizzano prodotti per la pelle e per i capelli chimici e aggressivi che, invece di avere a cuore la salute e la cura della cute, la danneggiano;

. Età . Anche in questo caso, si può dire che la condizione sia comune nell’uomo e nella donna, man mano che si va in avanti con gli anni. Le macchie provocate dal passare del tempo, in genere, hanno contorni irregolari, una diversa estensione e, generalmente, sono di colore scuro;

. Anche in questo caso, si può dire che la condizione sia comune nell’uomo e nella donna, man mano che si va in avanti con gli anni. Le macchie provocate dal passare del tempo, in genere, hanno contorni irregolari, una diversa estensione e, generalmente, sono di colore scuro; Cambiamenti ormonali. Questa condizione è tipica della gravidanza, un periodo durante il quale i cambiamenti ormonali possono scatenare il melasma, ovvero, una decolorazione della pelle. Il melasma può verificarsi, in alcuni casi, anche al di fuori di una gravidanza.

Il miglior rimedio naturale

Esistono diverse soluzioni alle quali fare affidamento per la cura e il trattamento delle macchie cutanee, ma non tutte quelle presenti in commercio sono effettivamente efficaci.

Molte di queste, ad onor del vero, si rivelano fallimentari e deludenti, garantendo dei benefici che, nella realtà dei fatti, non sono destinati a durare nel tempo.

Tra le numerose soluzioni che il commercio propone, DermaSkin, al contrario, si conferma la prima soluzione naturale alla quale fare affidamento per l’eliminazione definitiva delle macchie cutanee perché si compone di principi attivi naturali che, lavorando in sinergia, dona benefici immediati ed effettivi che, via via, si stabilizzano poi nel tempo.

Con estratto di Puro Champagne, DermaSkin è un siero concentrato schiarente, ad azione intensiva, progettato e sviluppato per l’eliminazione delle macchie presenti sulla pelle del viso, del decolleté e del corpo, in generale. Quelli che seguono sono gli ingredienti principali di DermaSkin:

l’ Estratto di Liquirizia Biologica , noto per la sua capacità di inibire l’enzima tirosinasi, responsabile della produzione di melanina, allo scopo di schiarire le zone più scure della pelle eccessivamente pigmentate a causa di una serie di diverse ragioni (invecchiamento, acne, gravidanza, sole e via dicendo);

, noto per la sua capacità di inibire l’enzima tirosinasi, responsabile della produzione di melanina, allo scopo di schiarire le zone più scure della pelle eccessivamente pigmentate a causa di una serie di diverse ragioni (invecchiamento, acne, gravidanza, sole e via dicendo); l’ Arbutina , il primo principio attivo in grado di regolare la melanogenesi, attenuare ed eliminare le macchie cutanee di diversa origine;

, il primo principio attivo in grado di regolare la melanogenesi, attenuare ed eliminare le macchie cutanee di diversa origine; la Vitamina C , uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura, in grado di rigenerare la pelle affetta da fotosensibilità, discromie e cedimenti legati all’età;

, uno dei più potenti antiossidanti presenti in natura, in grado di rigenerare la pelle affetta da fotosensibilità, discromie e cedimenti legati all’età; l’Estratto di Camomilla, ad azione depigmentate, lenitiva e rigenerativa a favore di epidermide e cute.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

L’utilizzo regolare di DermaSkin garantisce il trattamento e la cura delle:

macchie causate dall’avanzare dell’età

macchie da gravidanza

macchie solari

macchie scure di origine diversa sulla pelle del viso, del collo e del corpo in generale

macchie causate dall’acne e dai brufoli

La presenza di Champagne puro, la vera essenza di DermaSkin, ricco di principi attivi naturali, protegge e nutre la pelle del viso, del decolleté e del corpo, rendendola più tonica ed elastica, liscia, radiante e setosa, esercitando il suo noto potere antiossidante, grazie al quale contrasta l’azione dannosa dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. DermaSkin è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l'ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, DermaSkin è in promozione, a soli 49,00 € per una sola confezione, 69,00 € per due confezioni e 89,00 € per tre confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

