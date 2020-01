Naso aquilino: come rimediare con make up e rimedi naturali

Il naso aquilino è caratteristico, ma se proprio non piace alla persona che lo porta, allora non è costretta a conviverci. Scopriamo come corregerlo.

Il naso aquilino è caratteristico di alcuni soggetti che, tuttavia, non sempre riescono ad accettarne la forma e la dimensione. Se appartenete a questa categoria e non amate particolarmente il vostro naso, allora, nei paragrafi che seguono, andremo a scoprire insieme quali sono le caratteristiche di un naso aquilino e come correggerne i difetti, sia con il make up e sia con i rimedi naturali.

Naso aquilino

Ognuno di noi ha un naso diverso e, in linea di massima, nessuno di noi accetta il proprio naso. Ciò è a maggior ragione vero per chi ha un naso aquilino che, sebbene da un punto di vista medico, tranne che in alcuni casi specifici, non comporta alcun problema di salute, nella maggior parte dei casi può essere fonte di disagio e imbarazzo.

Noto anche con i nomi di “naso dantesco” e “naso romano”, generalmente, in modo dispregiativo, il naso aquilino può andare bene con la forma e la struttura di alcuni volti.

Tuttavia, se il naso aquilino non piace, non è detto che si debba convivere per forza e, fortunatamente, oggi sono numerose le opzioni a nostra disposizione per correggere i difetti fisici che non ci permettono di vivere bene con noi stessi.

Nei paragrafi che seguono, avremo modo di capire e studiare insieme quale trucco si adatta meglio ad un naso aquilino e quali sono le soluzioni naturali alle quali ci si può affidare per risolvere definitivamente un disagio che, in alcuni casi, destabilisce emotivamente e psicologicamente il soggetto coinvolto.

Naso aquilino: make up

La forma di un naso aquilino dipende dalla protuberanza del ponte nasale, ovvero, l’osso e la cartilagine che collegano la punta del naso con il volto. E’ esattamente la protuberanza del ponte nasale che conferisce al naso quell’impressione di essere piegato o curvato.

Il nome, d’altro canto, deriva dalla parola latina “aquila” perché l’aspetto del naso aquilino è proprio quello del becco di un’aquila.

A parte quel suo aspetto curvato o piegato e, di conseguenza, la protuberanza sul ponte nasale, il naso aquilino non è poi così diverso dagli altri nasi, sebbene resta, in ogni caso, un naso caratteristico, che non necessariamente piace alla persona che lo porta.

Nei paragrafi che seguono, scopriamo insieme come nascondere i difetti di un naso aquilino con il make up giusto:

Poiché il naso e la forma del viso devono essere in armonia, è necessario, prima di tutto, truccare il viso e procedere come si fa di solito, ovvero, applicando una base, che sia una crema specifica o del fondotinta. A questo punto, pronte per applicare il trucco al naso, procuratevi un highlighting, perché l’unico modo a disposizione per nascondere un difetto è quello di schiarirlo. Ovviamente, non scegliete dei correttori eccessivamente luminosi o scintillanti, onde evitare di sortire l’effetto contrario, ma puntate su un correttore che abbia una gradazione inferiore rispetto al colore naturale della vostra pelle. L’highlighting verrà applicato a partire dal centro del naso, si proseguirà verso l’alto e poi verso i due lati. Ultimate il trucco applicando una cipria che, anche in questo caso, dovrà avere una gradazione inferiore rispetto al colore naturale della vostra pelle e, nel complesso, rispetto al fondotinta che avete usato. Attente a far aderire bene il trucco alla superficie, così da dare vita ad un risultato omogeneo e non finto.

Il miglior correttore nasale

Molte di noi non si sentono delle make up artist, oppure, semplicemente, ritengono di non essere delle esperte di trucco e di non avere tempo extra da dedicare al trucco.

Cosa fare in questi casi? Se avete un naso aquilino e il desiderio di correggere i suoi (lievi) difetti, potreste valutare l’idea di usare un correttore nasale come Rhino Correct, che modifica gradualmente la forma, la struttura e la dimensione del vostro naso, senza provocare alcun trauma o disagio.

Prodotto e sviluppato con l’uso esclusivo di silicone medico e anallergico, Rhino Correct è un tutore nasale non invasivo, il cui utilizzo regolare garantisce:

la correzione dei difetti estetici lievi del naso

una migliore armonia tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso

la correzione del naso all'insù, della gobba, del cosiddetto "naso a patata" e del "naso aquilino" (come nel nostro caso)

una riduzione minima della dimensione del naso

una struttura nasale più raffinata

Questo correttore nasale, grazie ai suoi benefici, è considerato l’alternativa migliore per i difetti non gravi e lievi del naso. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Si consiglia di non utilizzare soluzioni alternative a Rhino Correct durante il suo trattamento e di non utilizzare Rhino Correct nel caso di una frattura, un trauma o un intervento chirurgico recente al naso.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di indossare Rhino Correct durante la pausa, per non più di 15 minuti al giorno e per non più di tre volte alla settimana. I giorni di riposo, infatti, si rivelano necessari ed essenziali al naso, allo scopo di adattarsi gradualmente al cambiamento.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Rhino Correct è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto. Rhino Correct è attualmente in promozione stagionale a 49,00 € invece di 78€.

