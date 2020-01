Il naso alla francese è possibile averlo senza ricorrere alla chirurgia, ma con metodi adatti come il contouring.

Avere un naso alla francese, piccolo e molto grazioso, è il desiderio di tantissime donne. Per ottenerlo, la chirurgia non è la scelta migliore in quanto ci sono diverse soluzioni utili per migliorare questo aspetto, a cominciare dal trucco e dal contouring che apportano notevoli benefici e donano un bellissimo aspetto. Ecco come fare.

Naso alla francese

Non tutte le persone hanno la fortuna di avere un naso con questa particolarità, ma è possibile averlo e migliorare questo lato per dare una forma diversa al viso optando per diverse soluzioni, a prescindere dalla chirurgia estetica. I rimedi e trattamenti che si propongono sono a disposizione di ognuno e avvalorano, oltre a imbellire il vostro viso dandovi un naso alla francese come desiderate e volete.

Sono in tantissime coloro che decidono di affidarsi alla rinoplastica per un naso alla francese, ma spesso l’intervento non è la soluzione più adeguata in quanto rischia di andare incontro a complicazioni ed effetti collaterali.

Il naso alla francese è un desiderio di tante donne in quanto risulta essere un simbolo di femminilità e di eleganza.

Molto piccolo e delicato, si chiama in questo modo proprio perché era particolarmente diffuso in Francia. Le donne che hanno un naso alla francese sono molto fiere e sicure di se stesse, oltre a essere determinate e sapere cosa vogliono. Simbolo di grazia e di femminilità per impreziosire e abbellire la propria figura e aspetto.

Ha una punta sottile, oltre a essere particolarmente gradevole e si delinea in coloro che hanno un volto rotondo o paffuto, dei tratti fanciulleschi. Non è presente soltanto in territorio francese, da cui prende il nome, ma anche in altre zone come il centro Europa, sebbene sia tipico del popolo d’Oltralpe.

Naso alla francese: il contouring

Per chi vuole un naso di questo tipo, ma non ha nessuna intenzione di sottoporsi alla rinoplastica e all’intervento, in quanto teme il bisturi e i rischi dell’operazione, sono diverse e varie le soluzioni e i rimedi adatti che permettono di realizzare questo piccolo desiderio e sogno.

Potete usare il make up. Il trucco, si sa, è da sempre amico delle donne in quanto aiuta a esaltare i pregi, ma anche nascondere qualche imperfezione e difetto.

Una delle tecniche maggiormente usate per rimpicciolire o camuffare il naso e le imperfezioni è sicuramente il contouring, il gioco di luci e ombre da effettuare con tutti gli strumenti del caso. Dai pennellini agli ombretti sino al correttore, fondotinta sono l’occorrente necessario per avere un naso alla francese senza ricorrere alla chirurgia.

Potete, per esempio, concentrarvi sugli occhi, in modo da esaltare questa parte e distogliere l’attenzione sul resto del viso. La tecnica del contouring è particolarmente indicata in quanto crea effetti di luci e ombre permettendo di giocare con i colori e le sfumature.

Bisogna illuminare la parte centrale e la punta usando un fondotinta o correttore di una tonalità diversa rispetto al proprio incarnato e cominciare a sfumarlo sul volto, compreso il naso in modo da eliminare qualsiasi imperfezione.

Con un pennello stendete il fard oppure l’ombretto su tutta la linea, compresa la zona del naso fino a creare delle ombre. Con dell’illuminante chiaro, potete togliere un po’ di profondità dal naso. In seguito, prendete un pennello e cominciate a sfumare su tutta la zona in modo da evitare gli stacchi di colore. Con questa tecnica, il vostro naso alla francese sarà maggiormente valorizzato dandovi un aspetto delizioso e radioso.



Il miglior correttore nasale

Per correggere i difetti lievi di un naso senza la chirurgia, oltre al make up e al contouring, si consiglia l’utilizzo di un correttore nasale.

Tra i tanti modelli in commercio, attualmente il migliore e più utilizzato è Rhino Correct, una clip in silicone anallergico che rimodella i lievi e piccoli difetti del naso dandogli la forma che desiderate e volete.

Un correttore nasale che apporta le seguenti caratteristiche al naso:

Non lascia cicatrici o segni di nessun tipo

Migliora la respirazione

Corregge il naso a patata grazie all’azione rimodellante e anche altri difetti o imperfezioni

Solleva la punta

Restringe le narici e la punta

Diminuisce la larghezza del setto nasale

Elimina la gobba o la riduce

Ripristina la simmetria dando al vostro naso un aspetto decisamente migliore.

Rhino Correct è una clip realizzata in silicone anallergico, considerata la valida alternativa all’intervento di chirurgia, quindi la rinoplastica, e si usa per i casi meno lievi e non particolarmente gravi che riguardano il setto nasale. Grazie a questo prodotto, la cartilagine è testa in modo graduale, anche di pochi millimetri ogni mese.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Molto facile da usare in quanto basta applicarlo ogni giorno sul naso anche solo per poco tempo, massimo 15 minuti, per cominciare a giovare di tutti i benefici e risultati utili. Consigliato dai migliori esperti del settore perché dà al naso l’aspetto che avete sempre desiderato. Dona risultati garantiti ed efficaci. Il prodotto ideale per chi non vuole sottoporsi alla rinoplastica.

Il miglior prodotto del 2019 come dimostrano anche le recensioni e opinioni dei vari consumatori.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.