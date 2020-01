Digiuno intermittente: benefici e come funziona

Il digiuno intermittente è un modo alternativo e salutare di perdere peso e restare in forma. Scopriamo come funziona nei paragrafi che seguono.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici che il digiuno intermittente ha sul benessere psicofisico dell’organismo, come seguirlo correttamente e come mantenere stabile nel tempo il traguardo raggiunto.

Digiuno intermittente

Diffusosi, molto probabilmente, tantissimi anni fa, il Digiuno Intermittente è un modo di alternare periodi di digiuno a periodi di alimentazione, riscoperto recentemente, per perdere peso e restare in salute. Rispetto a molte altre diete, il Digiuno Intermittente funziona perché non costringe l’organismo a privazioni e restrizioni inutili, ma consente di poter mangiare ogni cosa, negli orari prestabiliti.

Come avremo modo di appurare dalla lettura del paragrafo precedente, esistono versioni diverse di Digiuno Intermittente, ma la più popolare è quella del 16/8. Studi scientifici hanno dimostrato che, se questa versione del digiuno è seguita correttamente, si potrebbe verificare:

una migliore funzione metabolica e una perdita di peso repentina ed effettiva

e una perdita di peso repentina ed effettiva una riduzione probabile del rischio di diabete grazie ad una riduzione dei livelli di insulina nel sangue

grazie ad una riduzione dei livelli di insulina nel sangue un allungamento dei tempi medi di vita (sebbene gli studi scientifici sull’uomo, in questo caso, sono limitati)

Per concludere, il Digiuno Intermittente è un modo alternativo di fare dieta, considerato salutare, flessibile e facile da seguire.

Ma come iniziare? Scopriamolo insieme nel paragrafo che segue.

Digiuno Intermittente: come funziona

Si tende erroneamente a credere che il digiuno intermittente equivalga a morire di fame. Tuttavia, le due realtà sono completamente differenti perché il cibo manca quando si muore di fame, è presente quando si sceglie di non mangiare. Nel primo caso, ci si priva del cibo involontariamente, nel secondo volontariamente.

Esistono tipologie diverse di digiuno intermittente perché questo regime alimentare, in realtà, non impone un programma specifico, al quale ci si deve attenere obbligatoriamente. Chi decide di seguire il digiuno intermittente stabilisce quali sono gli orari più consoni in cui mangiare e quali sono gli orari più consoni in cui astenersi, in base alle proprie esigenze e necessità.

Attualmente, il Digiuno Intermittente più seguito è il 16/8, una finestra temporale specifica, in cui il numero 8 indica le ore in cui si può mangiare e il numero 16 indica le ore in cui si deve digiunare.

La durata della dieta può variare da pochi giorni a qualche settimana, anche in questo caso, sulla base delle esigenze e le necessità di chi decide di seguire la dieta.

Sebbene nei periodi alternativi al digiuno intermittente sia concesso qualche eccesso, seppur moderato, è preferibile che il Digiuno Intermittente faccia affidamento su un regime alimentare ricco, genuino e diversificato, che include frutta, verdura, ortaggi, carne, pesce e cereali integrali.

Onde evitare effetti controproducenti, nel periodo di digiuno in cui si può mangiare, è preferibile mangiare piccole porzioni e regolarmente, così da stabilizzare i livelli degli zuccheri nel sangue e tenere la fame sotto controllo.



