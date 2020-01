Pancia gonfia: cibi che aiutano a sgonfiarsi

La pancia gonfia si può trattare con una attenzione all'alimentazione e un ottimo rimedio naturale.

Avere un ventre piatto è il desiderio di molte donne, ma può capitare che, a causa di qualche alimento o altri fattori, la pancia possa dare fastidio. La pancia gonfia è un problema che interessa moltissimi soggetti, uomini compresi. Ecco come fare per migliorare e i cibi che possono aiutare a sgonfiarsi in modo naturale.

Pancia gonfia: cause

Tantissimi soggetti, che siano uomini o donne, hanno accusato e provato, subito dopo i pasti, la sensazione di pancia gonfia. Si tratta di una condizione piuttosto comune e diffusa che moltissimi hanno avvertito e spesso dipende da alcuni cibi che continuano a fermentare nello stomaco portando a provare questo spiacevole malessere.

I motivi per cui si ha la pancia gonfia possono essere vari, ma le abitudini alimentari non adeguate e consumare cibi ipercalorici è sicuramente uno dei fattori responsabili di questa condizione.

Una sensazione che è possibile avvertire dopo pranzo, ma anche in seguito all’assunzione di determinati alimenti quali broccoli, melanzane, oppure anguria che tendono a peggiorare il disturbo.

L’assunzione di cibi ricchi di fibre porta ad avere lo stesso problema in quanto fermentano nello stomaco. Le intolleranze alimentari, al glutine, al lattosio sono una delle possibili cause della pancia gonfia e solitamente è associato a sintomi quali stitichezza, ma anche nausea, ecc. Per questa ragione, è importante inserire nella propria dieta alimenti che siano adatti e aiutino a non avere la pancia gonfia.

Oltre alle pessime abitudini alimentari che si consiglia di modificare, un’altra delle possibili cause da non sottovalutare è sicuramente lo stress degli impegni della vita quotidiana. In questo caso, è meglio provare a gestire l’ansia, magari chiedendo aiuto o provandosi a distrarre praticando dello sport che aiuta, anche da un punto di vista psicologico e non solo per dimagrire o sgonfiarsi.

Pancia gonfia: quali cibi mangiare

Dal momento che una delle cause principali della pancia gonfia è proprio l’alimentazione e consumare alimenti che non sono adatti per il fisico.

Cambiare le proprie abitudini e apportare delle modifiche, cominciando proprio dalla tavola, è sicuramente la soluzione migliore per attenuare la pancia gonfia e stare bene.

Prima di tutto, è fondamentale seguire una dieta equilibrata, cominciando dall’idratazione e bevendo almeno due litri di acqua naturale al giorno. Una delle cause della pancia gonfia può essere la ritenzione idrica e, in questo caso, bere aiuta a smaltire i liquidi e le tossine in eccesso, oltre a stare in salute.

Per quanto riguarda gli alimenti da assumere, non possono mancare:

Peperoncino: ha un ottimo impatto sulle funzioni digestive, oltre a depurare l’organismo ed eliminare le tossine

Tisane all’anice o al finocchio: sono un valido rimedio per ridurre e prevenire la pancia gonfia o il gonfiore addominale

Succo di aloe: regola la digestione e pulisce l’intestino, consumatene almeno due cucchiaini al giorno

Tè verde: ha proprietà drenanti ed elimina il ristagno dei liquidi, bevetene dalle due alle tre tazze giornaliere

Consumare tantissime fibre, soprattutto presenti in frutta come le mele che sono un vero toccasana per la salute

Zenzero: combatte i sintomi della pancia gonfia e migliora la digeribilità, oltre a dare un sapore diverso ai piatti

Le verdure devono essere ben cotte prima di consumarle, altrimenti rischiano di avere delle ripercussioni sullo stomaco e il gonfiore addominale

Il miglior integratore da abbinare

Oltre all’alimentazione che è fondamentale per stare bene e in salute, per contrastare la pancia gonfia, sono tantissimi gli integratori che si possono usare, ma il migliore al momento, in base al parere di esperti e consumatori, è sicuramente Piperina & Curcuma Plus.

Un integratore a base naturale che apporta le seguenti proprietà all’organismo:

Brucia le calorie in eccesso

Stimola il metabolismo e i succhi gastrici favorendo le proprietà digestive

Depura intestino, fegato e i reni mantenendo la forma per tanto tempo

Riduce i morsi della fame e dona sazietà in modo da non arrivare troppo affamati ai pasti principali della giornata.

Un integratore consigliato da tantissimi esperti e presente in molte diete proprio perché affidabile ed efficace, oltre a essere notificato dal Ministero della Salute. Possono assumerlo tutti, tranne le donne in gravidanza e chi soffre di problemi gastrointestinali. Si consiglia di assumerne una compressa prima dei pasti principali insieme a un bicchiere abbondante di acqua per attaccare immediatamente le cellule adipose e fare in modo che non si formino nuovamente.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali in quanto si basa sui seguenti ingredienti naturali:

Piperina: si trova nel pepe nero a cui dona il gusto piccante, accelera il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici aiutando a dimagrire in modo rapido ed efficace

si trova nel pepe nero a cui dona il gusto piccante, accelera il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici aiutando a dimagrire in modo rapido ed efficace Curcuma: spezia conosciuta anche come lo zafferano delle Indie, di colore giallo, si usa nella cucina orientale, disintossica, purifica l’organismo, elimina le scorie e tossine in eccesso

spezia conosciuta anche come lo zafferano delle Indie, di colore giallo, si usa nella cucina orientale, disintossica, purifica l’organismo, elimina le scorie e tossine in eccesso Silicio Colloidale: un ingrediente poco noto, ma protegge la pelle, le ossa e i tendini, oltre ad aumentare le prestazioni dei componenti essenziali e l’efficacia del prodotto.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per 4 confezioni invece di 196 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.