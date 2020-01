Diradamento capelli: le cause e rimedi naturali

Il diradamento capelli si può trattare con integratori e una buona lozione spray.

I capelli sono una parte importante ed essenziale del fascino e della seduzione. Prendersene cura in modo adeguato è importante per salvaguardare la chioma e impedirne la caduta. Il diradamento capelli preoccupa, ma i giusti rimedi a base naturale possono aiutare per un cuoio capelluto forte e brillante.

Diradamento capelli: le cause

Si tratta di un disturbo che riguarda il cuoio capelluto e può essere il primo sintomo e segnale di alopecia. Colpisce uomini e donne indistintamente, anche se i dati sono diversi. Ne soffre l’80% dei soggetti maschili contro il 30% di quelli femminili. Più che essere un problema estetico in quanto mina l’insicurezza, è una vera e propria patologia. Un problema le cui cause sono molteplici ed è bene conoscerle prima di trovare il trattamento adatto.

Con il termine diradamento s’intende la perdita fisiologica del capello che genera insicurezza e insoddisfazione sia nel sesso maschile che femminile.

Le cause sono di tipo ormonale oppure legate a fattori quali lo stress o altri motivi di origine psicologica che comportano la caduta del capello. Oltre a questi fattori, ce ne sono altri che inficiano sulla salute del capello.

La presenza di sebo in eccesso, ovvero l’iperattività delle ghiandole sebacee, porta la cute a essere grassa, così come i capelli e irrita il cuoio capelluto causando una sensazione di dolore. La forfora grassa è un’altra possibile causa in quanto ostruisce i follicoli portando al diradamento e, quindi, alla perdita dei capelli.

Lo stress degli impegni quotidiani, ma anche tinture e trattamenti particolarmente aggressivi, soprattutto per quanto riguarda la donna, sono fattori di rischio per il diradamento capelli. Una alimentazione non corretta, ma anche poca attività fisica sono tutte cause che diradano il capello causandone la caduta.

Diradamento capelli: rimedi efficaci

Si tratta di un problema molto comune sia per uomini che donne e tende a presentarsi quando il capello non è in salute.

Sono accompagnati da una capigliatura che tende ad assottigliarsi e dalla caduta del capello. Perdere fino a 100 capelli al giorno è considerato normale, un numero superiore può essere la causa di qualche patologia.

Per contrastare il diradamento capelli, ci sono alcuni rimedi particolarmente efficaci che sono un valido aiuto. Una dieta ricca di Omega 3, zinco e biotina aiuta a far crescere i capelli in modo sano e dargli la protezione di cui hanno bisogno. La cura nell’alimentazione è efficace, non solo per il fisico, ma anche per un capello sano e forte.

Ci sono poi alcuni integratori per capelli a base di zinco, magnesio, potassio oppure lozioni spray come Foltina Plus che aiutano a combattere il diradamento e proteggono la capigliatura.

Si consiglia di optare per prodotti a base naturale che siano adatti al vostro tipo di capello. Evitate quei balsami e shampoo aggressivi, ma prediligete prodotti con proteine per strutturare il capello.

Si consiglia anche di non usare in modo eccessivo la piastra in quanto li indebolisce causandone la perdita. Alcuni rimedi naturali a base di maschera all’uovo che garantisce l’idratazione al capello o l’aloe vera sono consigliati per il diradamento capelli. La serenoa, un ingrediente che si trova in Foltina Plus, contrasta la calvizie e la perdita del capello.



Il miglior rimedio naturale

Per contrastare il diradamento capelli e averli sani e forti, oltre a una cura nell’alimentazione e a prodotti adatti, sono vari i trattamenti disponibili in commercio, ma la soluzione più adatta al momento, consigliata da esperti e dall’opinione dei consumatori, è sicuramente Foltina Plus che combatte la caduta e stimola la crescita.

Si tratta di una lozione professionale spray a base naturale che apporta i seguenti benefici al capello:

Combatte la caduta e il diradamento

Riattiva i follicoli piliferi

Stimola la crescita aiutando i capelli a essere maggiormente sani e forti.

Una lozione in spray che possono usare sia uomini che donne, a prescindere dal tipo di capello e dalla problematica.

Non ha controindicazioni particolari o effetti collaterali in quanto si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Arginina: funge da effetto vasodilatatore e apporta maggiore afflusso sanguigno alla radice dei capelli stimolandone la crescita e combattendo la caduta

funge da effetto vasodilatatore e apporta maggiore afflusso sanguigno alla radice dei capelli stimolandone la crescita e combattendo la caduta Serenoa: considerato un ottimo ingrediente in quanto combatte la calvizie

considerato un ottimo ingrediente in quanto combatte la calvizie Fieno greco: ricco di fitoestrogeni, contrasta il diradamento del capello, protegge la capigliatura e fa in modo che i capelli crescano sani e forti.

Un rimedio consigliato dai migliori esperti del settore proprio perché a base naturale e molto efficace. Facile da usare perché basta spruzzarlo nelle zone interessate dal diradamento capelli, massaggiare con movimenti circolari e lasciare che il prodotto si assorba in profondità.

