Dieta di febbraio: i cibi di stagione per dimagrire.

Quale sarà la dieta e gli alimenti migliori del mese di febbraio? Vediamo insieme la migliore dieta di febbraio e i cibi di stagione per dimagrire.

Febbraio è uno dei mesi migliori per iniziare una dieta, poichè le giornate hanno iniziato ad allungarsi di nuovo e la mente è di nuovo motivata e pronta per l’arrivo quasi imminente della primavera e quindi della bella stagione. Le giornate ancora fredde possono spingere a cercare ancora cibi molto calorici, ma è proprio in questo momento che bisogna liberarsi di tutte quelle tossine che sono state accumulate durante il periodo invernale. Diventa, quindi, importante studiare uno schema adatto alle esigenze del mese di febbraio.

Dieta di febbraio

Vediamo ora un ipotetico schema settimanale alimentare da seguire nel mese di febbraio per perdere 3-4 Kg.

Lunedì

Colazione: caffè o tè, 2 uova e 2 salsicce di tacchino.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: insalata di lattuga con pomodori, olive, formaggio e tonno con un filo d’olio extravergine d’oliva.

Merenda: un frutto di stagione.

Cena: vitello con contorno di spinaci.

Martedì

Colazione: caffè, 2 fette di pancetta e 2 uova.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: un panino integrale, un’insalata, un hamburger.

Merenda: un frutto di stagione.

Cena: carne alla griglia.

Mercoledì

Colazione: caffè, frittata con pomodoro, avocado e prosciutto crudo.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: pollo alla griglia e insalata.

Merenda: un frutto di stagione.

Cena: carne e insalata mista condita con un filo di limone.

Giovedì

Colazione: caffè, 2 fette di salmone affumicato, 2 uova sode.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: minestrina di verdure.

Merenda: un frutto di stagione.

Cena: 2 bistecche alla griglia e insalata.

Venerdì

Colazione: caffè, 2 uova con pomodori.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: hamburger di tacchino alla griglia e insalata di cavolo rosso.

Merenda: un frutto di stagione.

Cena: filetto di salmone al forno con verdure.

Sabato

Colazione: caffè, un po’ di formaggio di capra.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: zuppa di legumi, prosciutto crudo e formaggio.

Merenda: un frutto di stagione.

Cena: salmone arrosto con contorno di rucola, cavolfiore e cetrioli.

Domenica

Colazione: caffè, due fette biscottate con la marmellata e un finocchio.

Spuntino: un frutto di stagione.

Pranzo: bistecca di vitello ai ferri con spinaci.

Merenda: un frutto di stagione.

cena: pollo arrosto e insalata di fagiolini.

Dieta di febbraio: i cibi dimagranti

Andiamo, ora, a conoscere nello specifico quali sono i migliori cibi dimagranti del mese di febbraio.

FRUTTA:

Arance: ricche di vitamina C, sono perfette ma mangiare sotto forma di spremuta o fresche.

ricche di vitamina C, sono perfette ma mangiare sotto forma di spremuta o fresche. Banane: frutto ricco di potassio e di vitamine. Si può utilizzare fresca o per preparare macedonie, budini e mousse.

frutto ricco di potassio e di vitamine. Castagne: si possono consumare dopo essere state bollite in acqua e sale, oppure cotte in padelle forate apposite (es: caldarroste)

si possono consumare dopo essere state bollite in acqua e sale, oppure cotte in padelle forate apposite (es: caldarroste) Kiwi: vanno consumati freschi, oppure per preparare marmellate, succhi, macedonie e sciroppi.

vanno consumati freschi, oppure per preparare marmellate, succhi, macedonie e sciroppi. Mandarini: hanno un forte apporto glicidico, ma bisogna consumarli in modo moderato perchè si rischia spesso di esagerare non avendo un indice sazietà troppo elevato.

hanno un forte apporto glicidico, ma bisogna consumarli in modo moderato perchè si rischia spesso di esagerare non avendo un indice sazietà troppo elevato. Mele: sono il frutto preferito dai dietologi. Si può consumare cruda, oppure cotta.

sono il frutto preferito dai dietologi. Si può consumare cruda, oppure cotta. Pere: sono ricche di sapore e succosità e, inoltre, hanno un’azione diuretica e lassativa. Si possono mangiare crude o cotte. Sono ottime anche per preparare delle torte.

VERDURA:

Barbabietole: sono ortaggi da consumare crudi, conditi con olio extra vergine, oppure grattugiate. Le foglie, inoltre, si possono anche lessare come gli spinaci.

sono ortaggi da consumare crudi, conditi con olio extra vergine, oppure grattugiate. Carciofi: possono essere utilizzati cotti per fare tantissime ricette (es: alla siciliana, alla romana, alla giudia), oppure si possono mangiare crudi con limone e menta.

possono essere utilizzati cotti per fare tantissime ricette (es: alla siciliana, alla romana, alla giudia), oppure si possono mangiare crudi con limone e menta. Carote: grazie al basso apporto energetico sono ortaggi indicati per la dieta. Le carote, inoltre, sono resistenti al calore e sono ottime per qualsiasi ricetta, da quella salata al dolce.

grazie al basso apporto energetico sono ortaggi indicati per la dieta. Le carote, inoltre, sono resistenti al calore e sono ottime per qualsiasi ricetta, da quella salata al dolce. Cavolfiore: è ricco di vitamine del gruppo B, sali minerali e aminoacidi. I fiori del cavolfiore sono commestibili e molto gustosi.

è ricco di vitamine del gruppo B, sali minerali e aminoacidi. I fiori del cavolfiore sono commestibili e molto gustosi. Cavolo cappuccio: si trova soprattutto nell’Italia meridionale e può avere colore rosso scuro, oppure verde pallido.

si trova soprattutto nell’Italia meridionale e può avere colore rosso scuro, oppure verde pallido. Cavolini di Bruxelles: sono originari del Belgio e sono richi di carboidrati, sali minerali e proteine.

sono originari del Belgio e sono richi di carboidrati, sali minerali e proteine. Cime di rapa: sono molto gustose e si abbinano perfettamente alle orecchiette. Nell’ultimo periodo vengono consumate tantissime infiorescenze (es: broccoletti o friarielli).

