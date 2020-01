Culotte de Cheval: le cause e come eliminarle

Le culotte de cheval sono un fastidioso inestetismo. Scopriamo insieme come liberarcene con l'esercizio fisico e il giusto supporto naturale.

Le culotte de cheval sono un accumulo di grasso sul lato esterno delle cosce, conseguenza inevitabile dell’aumento di peso. Comuni soprattutto nelle donne, le culotte de cheval sono facili da guadagnare, difficili da eliminare, a meno che non si decida di modificare radicalmente il proprio stile di vita. Come? Scopriamolo insieme nei paragrafi che seguono.

Culotte de Cheval

L’aumento di peso è responsabile di importanti problemi di salute, ma anche di fastidiosi inestetismi che possono provocare disagio ed imbarazzo nel soggetto che ne è affetto. Nel caso specifico, quel deposito di adipe sull’interno e l’esterno delle cosce, ormai simpaticamente noto da tempo con il termine “culotte de cheval“, perché è come se sulle cosce fossero stati poggiati dei rotolini gonfi e circolari, è molto più comune nelle donne, in parte per eredità, in parte per predisposizione genetica, dato che il loro bacino è anche più largo.

L’alimentazione sbagliata e la mancanza di attività fisica, generalmente, sono la causa principale dell’aumento di peso.

Le sue conseguenze si ripercuotono sia sulla salute fisica e sia sulla salute emotiva, sia dell’uomo che della donna.

Allo scopo di salvaguardare la propria salute e riacquistare la silhouette perfetta di un tempo, prima di tutto, dunque, è importante mangiare sano e bere sempre molta acqua, così da contrastare gli effetti deleteri della ritenzione idrica e iniziare a sbarazzarsi della cellulite.

Culotte de Cheval: esercizi

L’alimentazione corretta, da sola, non può bastare per salutare definitivamente le culotte de cheval. Poiché l’aumento di peso è favorito anche dalla sedentarietà, in questo caso, la parola d’ordine è movimento.

Si consiglia di svolgere attività fisica per almeno tre volte alla settimana, mezz’ora o un’ora al giorno, ma non preoccupatevi. Se non avete il tempo o la possibilità, fortunatamente, oggi ci si può allenare anche in casa.

Inserire l’esercizio fisico nella vostra routine vuol dire perdere grasso e bruciare calorie.

Quelli che seguono sono gli esercizi fisici indicati per l’eliminazione delle culotte de cheval:

nuoto

cyclette

footing

Sono utili allo scopo anche le passeggiate a piedi o in bicicletta.



