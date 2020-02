Dieta di Adele: come funziona e proprietà

La dieta di Adele aiuta a dimagrire in modo sano e corretto grazie alle Sirtuine.

Per chi vuole essere in forma e perdere peso, sono vari i regimi dietetici che possono funzionare. La dieta di Adele è sicuramente molto efficace e funzionale al processo di dimagrimento e diminuzione del peso corporeo. Ecco il suo funzionamento e tutte le proprietà che apporta all’organismo.

Dieta di Adele

Per chi vuole ridurre i chili in eccesso e tornare al peso forma, ad avere un fisico asciutto, potete seguire i suggerimenti e consigli di Adele. La nota cantante ha trasformato completamente il suo corpo grazie a una dieta che segue e le ha permesso di perdere fino a 30 kg. In un anno, con costanza e impegno, è riuscita a perdere tutti quei chili in eccesso e ora ha un fisico tonico.

La dieta di Adele non è un vero e proprio regime dietetico, quanto un metodo o una filosofia alimentare progettata e ideata da due esperti del settore, quali Aidan Goggin e Glen Matten, i quali l’hanno messa a punto permettendo alla nota cantante di sentirsi maggiormente a proprio agio nel suo corpo ed essere più sicura di se stessa.

La dieta di Adele si basa sui cosiddetti alimenti Sirt, ovvero cibi che sono ricchi di nutrienti che aiutano ad attivare i geni della magrezza e, quindi, riuscire a perdere i chili in eccesso.

I geni sono chiamati sirtuine ed è loro il compito di regolare i livelli del metabolismo per dimagrire in maniera salutare e corretta proprio come ha fatto la cantante Adele.

Adele stessa ha rivelato di essere riuscita a perdere 30 kg in un anno grazie alla dieta Sirt e alle sue tante proprietà. La cantante ha deciso di sottporsi a questa dieta, non tanto per una migliore accettazione del suo corpo, ma perché cominciava ad avere delle difficoltà a usare la sua voce.

Dieta Sirt: proprietà

Per chi vuole tornare in forma, questo regime dietetico è considerato molto efficace in quanto aiuta a perdere i chili di troppo. Ovviamente come ogni dieta bisogna seguirla sotto consiglio di un esperto del settore che possa stilare un piano alimentare anche in base al fisico di ognuno.

Una dieta in cui sono concessi alimenti quali formaggio e vino rosso, ma nelle giuste proporzioni.

La dieta Sirt consiste in alimenti e nutrienti che ogni giorno si consumano nelle tavole e che è possibile introdurre nell’alimentazione proprio per riuscire a tornare in forma come è successo a lei. La Sirt è conosciuta anche come la dieta del gene magro e si basa su alimenti che producono gli stessi effetti benefici del digiuno, ma non ha quei svantaggi.

Nella dieta di Adele bisogna consumare i cibi sirt, ovvero quegli alimenti che attivano le sirtuine e, quindi, accelerano e regolano il metabolismo permettendo così di dimagrire. Gli alimenti Sirt sono olio di oliva, cioccolato fondente, vino rosso, tè e caffè, oltre ovviamente a fragole, mirtilli, noci, rucola, ecc.

Le sirtuine sono fondamentali in quanto regolarizzano l’umore, allungano la vita, ma aiutano anche a bruciare i grassi in eccesso.

La dieta di Adele si divide in due fasi:

Prima fase: ha una durata di sette giorni e durante i primi tre bisogna consumare liquidi quali succhi di frutta e un pasto solido al giorno. Nei giorni a seguire le calorie passano da 1000 a 1500 calorie con l’introduzione di due cibi solidi

ha una durata di sette giorni e durante i primi tre bisogna consumare liquidi quali succhi di frutta e un pasto solido al giorno. Nei giorni a seguire le calorie passano da 1000 a 1500 calorie con l’introduzione di due cibi solidi Seconda fase: dura 14 giorni ed è un regime di mantenimento a base di cibi solidi e succo verde.

Grazie alla dieta di Adele, si possono perdere tre chili in una settimana senza il rischio di riprenderli. Il fisico della cantante è una conferma, in tal senso.



Il miglior integratore da abbinare

Per massimizzare i risultati della dieta perdere peso, si consiglia di abbinare un integratore e, tra i tanti proposti, il migliore, secondo gli esperti e i consumatori, è sicuramente Piperina & Curcuma Plus.

Un integratore che apporta le seguenti proprietà all’organismo:

Brucia le calorie in eccesso

Accelera il metabolismo e succhi gastrici stimolando il processo digestivo

Depura fegato, intestino e reni mantenendo la forma a lungo

Riduce il senso di fame, donando sazietà ed evitando di arrivare affamati ai pasti principali della giornata.

Notificato dal Ministero della Salute, è considerato efficace e affidabile, in quanto aiuta a dimagrire in modo corretto, oltre a essere consigliato in molte diete. Possono assumerlo tutti, tranne le donne in gravidanza e chi ha problemi gastrointestinali. Si consiglia di assumerne una compressa prima dei pasti principali insieme a un bicchiere d’acqua per attaccare i cumuli adiposi e impedire che si attacchino nuovamente.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Piperina: presente nel pepe nero, a cui dona il tradizionale gusto piccante, stimola il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici, consentendo di bruciare le calorie in maniera più veloce ed efficace

presente nel pepe nero, a cui dona il tradizionale gusto piccante, stimola il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici, consentendo di bruciare le calorie in maniera più veloce ed efficace Curcuma: conosciuto come lo Zafferano delle Indie, per il suo colore giallo e per essere una spezia molto usata nella cucina orientale, presenta proprietà disintossicanti e detox, dal momento che depura l’organismo eliminando le scorie e le tossine in eccesso, permettendo di dimagrire ancor più rapidamente;

conosciuto come lo Zafferano delle Indie, per il suo colore giallo e per essere una spezia molto usata nella cucina orientale, presenta proprietà disintossicanti e detox, dal momento che depura l’organismo eliminando le scorie e le tossine in eccesso, permettendo di dimagrire ancor più rapidamente; Silicio Colloidale: è un ingrediente poco noto, ma che protegge i tendini, la pelle e le ossa; all’interno dell’integratore, possiede l’importante funzione di aumentare le prestazioni della piperina e della curcuma, migliorando l’efficacia del prodotto.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per 4 confezioni invece di 196 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.