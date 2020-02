Dieta di Tina Cipollari: proprietà e benefici

La dieta deve essere a base di cinque pasti, oltre che proteine e verdure, per dare i suoi benefici.

Per eliminare i chili in eccesso è molto importante seguire una dieta che sia ben equilibrata e bilanciata. La dieta di Tina Cipollari è l’ideale per tutti coloro che vogliono tornare in forma. Ecco in cosa consiste il suo regime dietetico e i benefici che apporta all’organismo.

Dieta di Tina Cipollari

Per quei pochi che ancora non la conoscessero, Tina Cipollari è, da anni, una protagonista del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi in cui ha il ruolo di opinionista. Nel programma è particolarmente nota per la sua lingua tagliente, per i battibecchi tra lei e Gemma Galgani e la sua silhouette. In seguito ai chili di troppo, Tina ha deciso di dimagrire e mettersi a dieta.

Nel regime dietetico che ha cominciato da poco tempo, l’obiettivo è quello di riuscire a perdere almeno 20 kg in 6 mesi circa.

Grazie a questo regime dietetico, ha modo di tornare in forma e sfoggiare così il suo fisico snello.

Ha deciso di mettersi a dieta seguendo un programma alimentare e un regime ben definito ed equilibrato adatto a lei e al suo fisico. La sua dieta è notevolmente cambiata rispetto a prima, così come sono cambiate le sue abitudini alimentari che le stanno dando particolari soddisfazioni. Dal maritozzo con la panna che era solita mangiare al mattino a colazione sino a una fetta di pizza con mortadella a metà mattina, oggi la situazione è diversa.

Ammette di consumare piatti molto leggeri e segue la suddivisione che gli esperti del settore consigliano in ogni dieta e programma alimentare. Ai classici colazione, pranzo e cena, bisogna aggiungere spuntino di metà mattina e merenda in cui consumare cibi e alimenti più equilibrati e bilanciati.

Dieta di Tina Cipollari: menù

La dieta dell’opinionista di Canale 5 è molto diversificata rispetto a prima e prevede i seguenti pasti:

Colazione: fetta di pane abbrustolito con della marmellata rigorosamente light o biologica con del burro di mandorle

fetta di pane abbrustolito con della marmellata rigorosamente light o biologica con del burro di mandorle Spuntino di metà mattina: a scelta tra frutta secca, frutto di stagione e yogurt magro

a scelta tra frutta secca, frutto di stagione e yogurt magro Pranzo: pesce ai ferri o carne magra con contorno di verdure

pesce ai ferri o carne magra con contorno di verdure Merenda: 6 olive verdi oppure noci o anche un frutto

6 olive verdi oppure noci o anche un frutto Cena: carne o pesce magra accompagnata a della verdura

La dieta di Tina Cipollari, proprio come qualsiasi altro regime dietetico, deve essere seguita su consiglio di un esperto del settore che ha il compito di redigere un piano alimentare adatto al fisico di ognuno.

In questa dieta, sono banditi i dolciumi di cui la Cipollari è ghiottissima.

Tina Cipollari racconta di amare molto la pasta, che, almeno nella prima fase del suo percorso dietetico, non è permessa. Al posto della pasta, gli esperti consigliano di consumare del farro. Si tratta di una dieta molto ricca di proteine e verdure, due alimenti fondamentali per perdere peso e tornare in forma.

La stessa Cipollari racconta che, sebbene sia solo all’inizio, sta già ottenendo dei risultati in quanto questa dieta aiuta a sgonfiarla, le permette di sentirsi più leggera. Riesce a respirare meglio e ad avere un sonno e un riposo migliori, oltre a un approccio diverso per quanto riguarda la sua fisicità.



Il miglior integratore da abbinare

Per chi avesse deciso di rimettersi in forma e seguire un regime alimentare ipocalorico, oltre a una sana alimentazione e una costante attività fisica, può associare un integratore naturale così da ottimizzare i risultati.

Tra i tanti disponibili in commercio, al momento il può consigliato è sicuramente Piperina & Curcuma Plus, anche secondo il parere di esperti e consumatori. Un integratore a base naturale che apporta i seguenti vantaggi al fisico:

Brucia le calorie in eccesso

Stimolazione del processo metabolico e attivazione dei succhi gastrici, favorendo così la digestione

Riduzione del senso di fame, dona sazietà e permette di non arrivare affamati ai pasti principali della giornata

Depurazione del fegato, l’intestino e i reni, mantenendo la forma per tanto tempo.

Un integratore, notificato dal Ministero della Salute, considerato molto efficace e affidabile, oltre a essere consigliato in tantissime diete, proprio perché aiuta a dimagrire e ad avere il fisico che avete sempre sognato. Possono assumerlo tutti, tranne le donne in gravidanza e chi ha problemi gastrointestinali.

Si raccomanda di prenderne una compressa poco prima dei pasti principali insieme a un bicchiere abbondante di acqua per attaccare subito le cellule adipose e impedire che si formino nuovamente.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali poiché si compone dei seguenti ingredienti naturali:

Piperina: presente nel pepe nero a cui dona il classico gusto piccante, stimola il metabolismo e i succhi gastrici aiutando a perdere peso in modo rapido ed efficace

presente nel pepe nero a cui dona il classico gusto piccante, stimola il metabolismo e i succhi gastrici aiutando a perdere peso in modo rapido ed efficace Curcuma: spezia di colore giallo nota anche come lo zafferano delle Indie, si usa molto nella cucina orientale, ha proprietà disintossicanti poiché purifica l’organismo, elimina le scorie e le tossine in eccesso

spezia di colore giallo nota anche come lo zafferano delle Indie, si usa molto nella cucina orientale, ha proprietà disintossicanti poiché purifica l’organismo, elimina le scorie e le tossine in eccesso Silicio Colloidale: un ingrediente poco noto, ma che protegge la pelle, i tendini e le ossa, aumentando le prestazioni dei due componenti essenziali e l’efficacia del prodotto.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per 4 confezioni invece di 196 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.