Dieta metabolica: gli alimenti consentiti e quelli vietati

La Dieta Metabolica è uno stile di vita grazie al quale perdere peso e restare in forma. Scopriamo come funziona e come seguirla correttamente.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cos’è e come funziona la Dieta Metabolica, allo scopo di perdere peso e restare in forma, scegliendo gli alimenti giusti ed eliminando quelli dannosi per la salute. Scopriamo, infine, come integrare il nostro percorso con una soluzione naturale, allo scopo di ottimizzare il risultato finale.

Dieta Metabolica: alimenti vietati

Indipendentemente dallo scopo che si persegue quando si segue una dieta, che sia quello di perdere qualche chilo di troppo, oppure, semplicemente, quello di modificare radicalmente il proprio stile di vita, alterare il modo grazie al quale l’organismo brucia le calorie può rivelarsi utile.

Negli ultimi anni, una delle diete, che risponde ed incoraggia ad un cambiamento radicale delle proprie abitudini per perdere peso reale, è la Dieta Metabolica, il cui obiettivo è quello di favorire la perdita di peso, modificando il modo in cui l’organismo metabolizza il cibo che assorbe.

Capire quali sono gli alimenti che la Dieta Metabolica consente e capire, d’altra parte, quelli che la Dieta Metabolica esclude può non essere così semplice come si immagina perché la Dieta Metabolica raccoglie un insieme di diete, che seguono la stessa logica, ma a seconda della tipologia che si sceglie di seguire, alcuni alimenti possono essere ammessi e vietati dall’altra e viceversa.

I carboidrati sono l’esempio lampante perché l’approccio che la Dieta Metabolica ha nei loro confronti può variare così, ad esempio, la maggior parte delle Diete Metaboliche ammettono il consumo dei carboidrati complessi ed escludono il consumo dei carboidrati raffinati.

L’obiettivo comune ad ogni versione della Dieta Metabolica, tuttavia, rimane invariato. Questo è quello di consumare porzioni limitate di pasto durante tutto il corso della giornata, allo scopo di gestire la fame e velocizzare il metabolismo.

L’obiettivo della Dieta Metabolica, dunque, è quello di modificare radicalmente lo stile di vita, a partire dall’alimentazione, che dovrà essere sana ed equilibrata, pertanto, si consiglia di non consumare cibo spazzatura, bevande alcoliche e gassate e limitare la frittura.

Dieta Metabolica: alimenti consentiti

Il fine ultimo della Dieta Metabolica è quello di modificare gradualmente il processo metabolico dell’organismo, così da perdere peso rapidamente e stabilizzare nel tempo il peso forma ottimale, affidandosi ai grassi come fonte principale da cui trarre l’energia necessaria per funzionare correttamente, limitando il consumo dei carboidrati e, allo stesso tempo, tenendo sotto controllo la fame, favorendo la consumazione degli alimenti per tutto il corso della giornata, secondo dosi moderate.

Sulla base di questo principio, la Dieta Metabolica consente il consumo di grassi e proteine, ma per verificare le risposte dell’organismo al cambiamento è fondamentale seguire le due fasi che la Dieta Metabolica prevede, una prima fase di adattamento e una seconda fase di dieta vera e propria che, tuttavia, dovrebbe durare per tutto il corso della propria vita.

Ai fini di un risultato ottimale, tuttavia, si consiglia di alternare le due fasi periodicamente, allo scopo di garantire il corretto funzionamento dell’organismo durante tutto il corso della dieta.

Il miglior rimedio naturale

Per continuare a funzionare correttamente, l’organismo ha bisogno dei nutrienti presenti in ogni alimento. Tuttavia, quando si segue una dieta, per forza di cose, questa logica cessa di funzionare. Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’organismo durante la dieta, dunque, si consiglia di supportare il percorso intrapreso con un buon integratore alimentare, che garantisca l’assimilazione, da parte dell’organismo, dei nutrienti necessari all’espletamento delle sue funzioni.

Piperina & Curcuma Plus è il primo integratore, alimentare e biologico, in grado di stimolare la corretta funzione metabolica, favorire la perdita di peso e garantire l’assimilazione, da parte dell’organismo, dei nutrienti necessari al suo corretto funzionamento, soprattutto grazie all’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono e che, nello specifico, risultano essere:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, una delle spezie più note e impiegate nella cucina internazionale, essenziale per garantire la corretta funzione metabolica, grazie alla sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino e favorire una perdita di peso rapida, naturale ed effettiva;

, l’alcaloide principale del pepe nero, una delle spezie più note e impiegate nella cucina internazionale, essenziale per garantire la corretta funzione metabolica, grazie alla sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino e favorire una perdita di peso rapida, naturale ed effettiva; la Curcuma , una spezia che solo raramente la si trova da sola, fondamentale per depurare e mantenere pulito l’organismo, una procedura essenziale e di preparazione alla perdita di peso, liberandolo dalle sostanze cattive che la cattiva alimentazione ha accumulato, nel tempo, al suo interno, essenziale anche per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, una spezia che solo raramente la si trova da sola, fondamentale per depurare e mantenere pulito l’organismo, una procedura essenziale e di preparazione alla perdita di peso, liberandolo dalle sostanze cattive che la cattiva alimentazione ha accumulato, nel tempo, al suo interno, essenziale anche per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, probabilmente, uno dei principi attivi meno noti in natura, eppure essenziale per la sua capacità di salvaguardare la salute della pelle, delle ossa e dei tendini, oltre che per la sua capacità di amplificare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Questo integratore naturale sta ottenendo successi e consensi grazie al parere positivo degli esperti e al passaparola positivo di chi lo sta provando.

Per questo, al momento, è l’integratore naturale più abbinato nelle varie diete. Inoltre è notificato come sicuro e attendibile dal ministero della salute. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Priva di controindicazioni ed effetti collaterali, si consiglia di non assumere l’integratore alimentare nel caso siate bambini e ragazzi non ancora maggiorenni, donne in stato di gravidanza e nel periodo di allattamento, soggetti allergici o sensibili anche ad uno solo dei componenti del prodotto, soggetti affetti da patologie renali, epatiche e del tratto gastrointestinale.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto. Attualmente in promozione stagionale, potrete ordinare 4 confezioni di Piperina & Curcuma Plus a 49,00 € invece di 196€ e senza costi aggiuntivi per la spedizione. Potrete prenotare il prodotto compilando correttamente il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato l’ordine, provvederà ad evaderlo, spendendo direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

Per restare aggiornati sull’argomento, vi consigliamo di leggere il nostro articolo su come eliminare naturalmente le culotte de cheval.