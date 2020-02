Dieta di Antonella Clerici: come perdere 5 chili in un mese

La dieta di Antonella Clerici è l'ideale per chi ha pochi chili da perdere.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più apprezzate. Nei giorni prossimi sarà sul palco del Festival di Sanremo 2020 accanto ad Amadeus in splendida forma. Per chi vuole perdere dei chili in eccesso, la dieta di Antonella Clerici è sicuramente un regime molto semplice e facile da seguire che le ha permesso di stare bene e in forma. Ecco come funziona.

Dieta di Antonella Clerici

Perdere cinque chili in un mese non è così difficile come si possa pensare e la dieta di Antonella Clerici risulta essere un ottimo regime da seguire per migliorare il proprio aspetto ed essere in forma strabiliante. Antonella Clerici è riuscita a perdere alcuni chili in eccesso grazie a questo metodo che prevede il consumo di cinque pasti al giorno.

Lo stile alimentare è molto semplice e non rigido.

Una dieta che possono seguire tutte le donne che vogliono essere in forma in poco tempo. Prevede cinque pasti al giorno: colazione, pranzo, cena + i due spuntini di metà mattina e merenda. Un regime dietetico adatto anche a chi è particolarmente goloso come lei e fa fatica a rinunciare ai piaceri della buona tavola.

Nella dieta di Antonella Clerici o stile alimentare, come le piace chiamarlo, non ci si sottopone a sforzi o sacrifici, ma la cosa fondamentale è cercare di variare il più possibile l’alimentazione. Una dieta in cui si può mangiare un po’ di tutto, ma stando attenti alle porzioni e seguire alcuni accorgimenti. Prima di tutto, bisogna cominciare il pranzo mangiando del brodo vegetale o dell’acqua oppure una tisana.

In seguito, si prosegue con un contorno di verdure fresche o grigliate che devono essere presenti sia a pranzo che cena.

Il pesce va consumato almeno due volte a settimana o in alternativa potete prediligere una insalata di tonno. Ottima la carne bianca come il pollo che fornisce le giuste proteine necessarie all’organismo.

Dieta di Antonella Clerici: come funziona

Una dieta molto equilibrata in cui è possibile mangiare un po’ di tutto. Per chi non sa rinunciare alla pasta, sappiate che è inclusa tra i pasti. Si raccomanda di consumarne almeno 70 grammi prediligendo quella integrale e per i condimenti optate per un condimento a base di verdure. Una volta a settimana è consentita la pizza, ma deve essere a base di verdure grigliate.

Una dieta molto equilibrata che permette di perdere fino a 5 chili in un mese. Un regime dietetico che non è particolarmente restrittivo, infatti una volta a settimana potete concedervi un pranzo o cena libera, ma senza esagerare.

Per esempio Antonella Clerici, in questa occasione, mangia una fetta di cotoletta, ma ognuno può scegliere ciò che vuole in base alle proprie esigenze e gusti.

Non bisogna dimenticare anche l’attività fisica, fondamentale per bruciare i grassi in eccesso, oltre che per la formazione della serotonina, l’ormone del buonumore. La dieta della conduttrice televisiva aiuta a dimagrire, ma allo stesso permette d’imparare a mangiare bene.

SI basa su due pilastri fondamentali:

Ogni pasto deve avere almeno cinque nutrienti, quindi carboidrati, proteine, micronutrienti, vitamine e sali minerali

Un pasto libero che può essere il mercoledì o la domenica, ma stando attenti a non eccedere con i bagordi.

Una ottima dieta senza troppe rinunce e che ha i suoi benefici, come dimostra Antonella Clerici.



Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.