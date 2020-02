Cibi con poche calorie: quale scegliere per il peso forma

Avete deciso di perdere un po' di chili? Niente paura! Ecco quali cibi scegliere con poche calorie per ritornare al peso forma.

Molti soggetti iniziano a inseguire la dieta ideale, con la convinzione che un’alimentazione buona possa essere assolutamente fondamentale per riuscire a vivere bene e a evitare tante malattie. Quando parliamo di “Dieta”, però, molto spesso intendiamo un regime alimentare che serve per dimagrire, senza ragionare sul fatto che questa parola possa, invece, rappresentare un vero e proprio stile di vita alimentare a termine lungo. La dieta, infatti, viene influenzata da diversi fattori e da diverse abitudini alimentari che vengono trasmesse dalla nascita.

Cibi con poche calorie

Tra i limiti di alcune diete c’è il fatto di sentire un grande appetito tra i diversi pasti, rendendo molto difficile il nuovo percorso alimentare. Ci sono, però, alcuni alimenti che vengono consigliati durante le diete perchè contengono pochissime calorie, ma riescono comunque a saziare grazie alle loro proprietà.

Conosciamoli insieme.

AVENA: è un alimento perfetto per perdere peso, poichè è ricca di fibre, presenta un forte potere saziante e contiene pochissime calorie. Possiamo affermare che mezza tazza presenta 150 Kcal, 4 g di fibre e 5 g di proteine. Le fibre e le proteine hanno un ottimo effetto sulla fame e se mangiata a colazione, l’avena riesce ad avere un effetto saziante di circa quattro ore.

CARNI BIANCHE: presentano molte proteine, ma pochi calorie. Le carni bianche sono il pollo e il tacchino, ottime per una corretta dieta.

FIOCCHI DI LATTE: come il pesce contengono molte proteine, ma poche calorie.

FRUTTI DI BOSCO: hanno un’azione antiossidante con poche calorie. Infatti, 150 g di frutti di bosco forniscono 3,6 g di fibre, ma 90 Kcal.

I frutti di bosco, inoltre, contengono la pectina, una fibra che aiuta a rallentare lo svuotamento dello stomaco durante la digestione.

LEGUMI: hanno un effetto sulla sazietà notevole e sono molto ricchi di proprietà benefiche per la nostra salute.

PATATE: regalano una grande sazietà se vengono cucinate nella maniera giusta. Le patate devono essere mangiate con buccia, poichè è la parte che contiene più fibre e nutrienti.

PESCE: è povero di calorie e ricco di proteine. Le proteine sono molto importanti perchè aiutano a controllare la fame.

POPCORN: quelli che vengono cotti senza condimenti e ad aria sono ricchi di fibre che aiutano a controllare la fame. Bisogna, invece, cercare di evitare i popcorn che contengono conservanti o edulcoranti e che vengono cotti con i grassi.

SEMI DI CHIA: vengono considerati dei super cibi perchè contengono antiossidanti, vitamine e proteine.

30 g di semi di chia forniscono 4,4 g di proteine e 11 g di fibre. I semi di chia, inoltre, sono ricchi di fibra solubile che si gonfia nello stomaco ed è capace di assorbire i liquidi.

UOVA: tra gli alimenti più nutrienti al mondo ci sono le uova che per 6 g contengono circa 70 Kcal. Le uova presentano un potere saziante molto alto, grazie agli antiossidanti e alle vitamine.

YOGURT GRECO: tiene lontani i morsi della fame, perchè contiene tantissime proteine. In 150 g di yogurt greco possiamo trovare 11 g di proteine per 130 Kcal. A differenza di molti yogurt in commercio, poi, lo yogurt greco contiene pochissimi zuccheri.

Cibi con poche calorie: ricette

Vediamo ora insieme le ricette più buone con poche calorie.

TARTINE LIGHT AL TONNO

Ingredienti:

200 g di yogurt greco.

100 g di tonno al naturale.

2 fette di pane integrale in cassetta.

1 capperi.

1 scalogno.

1 spicchio d’aglio.

Preparazione:

Nel boccale del frullatore versate i capperi, il tonno sgocciolato, l’aglio, lo scalogno e lo yogurt greco e frullate il tutto andando a ricavare una crema compatta e omogenea. Dal pane per sandwich create 3 stelle con le formine da 6 cm, tostatele e farcitele con la crema di tonno. Decorate il tutto con qualche pezzetto di tonno e con delle foglioline d’insalata.

TORTINI LIGHT DI PHILADELPHIA E SEMI DI LINO

Ingredienti:

250 g di spinaci freschi.

150 g di philadelphia.

25 g di crusca di frumento.

20 g di parmigiano grattugiato.

20 g di semi di lino.

2 cucchiai di yogurt greco.

2 cucchiai di ketchup.

Sale.

Mezzo spicchio d’aglio.

Procedimento:

Fate appassire gli spinaci all’interno di una padella capiente. Successivamente, lasciateli intiepidire e strizzateli per farli perdere l’acqua in eccesso. Per preparare la crema battete l’uovo, insieme alla philadelphia, al sale, all’aglio tritato, agli spinaci e al parmigiano. Mescolate e unite anche la crusca e i semi di lino, lasciando da parte un cucchiaio di ciascuno. Prendete una teglia per i muffin, ungetela d’olio e cospargetela di crusca. Utilizzando un cucchiaio, prelevate dell’impasto e posizionatela dentro alla teglia. Cospargete e appiattite la superficie con dei semi di lino. Infornate il tutto a 200° e fate cuocere per 10-12 minuti circa. Servite il tutto tiepido.

