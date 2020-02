Dieta di Novak Djokovic: come funziona e i benefici

La dieta di Novak Djokovic aiuta a mantenersi in forma e stare bene.

Gli atleti hanno bisogno di essere in forma e non eccedere negli stravizi alimentari, altrimenti le loro prestazioni atletiche possono risentirne. Ne sa qualcosa Novak Djokovic, uno dei migliori tennisti al mondo. La dieta di Novak Djokovic lo aiuta a stare in forma, in salute e migliorare sempre più. Ecco come seguirla e il suo funzionamento.

Dieta di Novak Djokovic

Sicuramente ognuno di noi si è chiesto cosa mangiano gli atleti e, in particolare, Novak Djokovic, il tennista numero uno al mondo per mantenersi sempre così in forma. Come fa a essere sempre così scattante? Il tennista presta particolare attenzione all’alimentazione, a quello che consuma e sicuramente la sua dieta è uno dei segreti del suo successo.

Non è solo uno dei tennisti più forte al mondo, ma ha anche un bellissimo fisico che allena ogni giorno per garantire ottime prestazioni e la dieta di Novak Djokovic si basa su un regime particolarmente equilibrato proprio per garantirgli il massimo dei risultati possibili.

Essendo intollerante al glutine e al lattosio, la sua alimentazione esclude questo tipo di alimenti concentrandosi su altri cibi altrettanto nutrienti.

A prescindere se siete intolleranti al glutine o al lattosio, ognuno può seguire la dieta di Novak Djokovic per essere in forma e dimagrire in modo del tutto naturale. Per seguire una alimentazione sana e attenta al suo fisico e a tutti coloro che vogliono essere in forma, ha messo a punto DjokoLife, uno stile di vita che si basa su norme e regole in cui, oltre a essere importante fare attività fisica, lo è altrettanto mangiare in modo sano ed equilibrato.

Uno stile di vita che comprende alimenti e prodotti quali semi di papavero e di lino proprio perché antiossidanti e fanno bene all’organismo, oltre a riso e avena, ma anche barrette ai cereali e latte di cocco.

Una dieta in cui s’impara a mangiare bene e dimagrire al tempo stesso.

Dieta di Novak Djokovic: come funziona

Il regime alimentare del tennista si basa su alcune regole che bisogna seguire in modo scrupoloso e attento e che sono alla base della sua perfetta forma fisica. Per chi vuole seguire la dieta di Novak Djokic deve attenersi a queste semplici regole:

Optare per prodotti integrali quali pane e pasta in quanto i prodotti raffinati hanno pochissimi nutrienti

La verdura bisogna consumarla tutti i giorni

Il pesce si consuma più volte durante la settimana

Prediligete i grassi non idrogenati

L’acqua è fondamentale per depurarsi ed espellere i liquidi.

La sua alimentazione è studiata nei dettagli e ha provato vari regimi alimentari per poi trovare quello maggiormente adatto a lui che gli permetta di ottenere ottimi benefici e risultati.

Il tennista ha sempre mangiato qualsiasi cosa, ma a un certo punto ha capito che questo stile di vita non era particolarmente soddisfacente, quindi ha deciso di optare per uno maggiormente attento e più equilibrato per la sua attività.

Il piano alimentare del tennista è il seguente:

Colazione: punta sui super food, i cibi ricchi di nutrienti che fanno bene. Al mattino, si nutre di centrifugati di frutta a base di mirtilli, frutti di bosco, bacche, semi di lino e anche uova

punta sui super food, i cibi ricchi di nutrienti che fanno bene. Al mattino, si nutre di centrifugati di frutta a base di mirtilli, frutti di bosco, bacche, semi di lino e anche uova Pranzo: riso o pasta possibilmente senza glutine, oltre a verdura e legumi da consumare sia al vapore che crudi

riso o pasta possibilmente senza glutine, oltre a verdura e legumi da consumare sia al vapore che crudi Cena: zuppe o pesce, ma comunque alimenti leggeri in modo da digerirli meglio.

Evita dolci e zuccheri, ma ogni tanto si concede un quadratino di cioccolato a base di cacao crudo.

Consuma tantissimi datteri in quanto ricchi di energia.



Il miglior integratore da abbinare

Per massimizzare i risultati e ottenere ancora più benefici, si consiglia di associare alla dieta di Novak Djokovic un integratore e, il migliore al momento e più utilizzato, tra i tanti in circolazione, secondo il parere di esperti e consumatori, è Piperina & Curcuma Plus. Un in integratore che ha le seguenti proprietà:

Brucia le calorie in eccesso

Velocizza il metabolismo e l’azione dei succhi gastrici aiutando a favorire il processo digestivo

Dà sazietà, riducendo il senso di fame e permettendo di non arrivare affamati ai pasti principali della giornata

Depura fegato, intestino e reni, mantenendo la forma per tanto tempo.

Un integratore, notificato dal Ministero della Salute, proprio per i benefici che apporta. Consigliato proprio perché affidabile ed efficace sul dimagrimento. Si raccomanda di assumerne una compressa prima dei pasti principali in modo d’attaccare le cellule adipose e impedire che si depositino nuovamente. Possono assumerlo tutti, tranne le donne in gravidanza e chi ha problemi gastrointestinali.

Per chi fosse interessato a saperne di più può cliccare qui o sulla seguente immagine.

Non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si basa sui seguenti ingredienti naturali:

Piperina: si trova nel pepe nero a cui dà il classico gusto piccante, aiuta ad accelerare il processo metabolico e i succhi gastrici fornendo un dimagrimento rapido ed efficace

si trova nel pepe nero a cui dà il classico gusto piccante, aiuta ad accelerare il processo metabolico e i succhi gastrici fornendo un dimagrimento rapido ed efficace Curcuma: spezia di colore giallo, si usa nella cucina orientale, noto come lo zafferano delle Indie, ha proprietà detox, permette di dimagrire rapidamente, elimina le scorie e le tossine in eccesso e depura l’organismo

spezia di colore giallo, si usa nella cucina orientale, noto come lo zafferano delle Indie, ha proprietà detox, permette di dimagrire rapidamente, elimina le scorie e le tossine in eccesso e depura l’organismo Silicio Colloidale: un ingrediente che non tutti conoscono, ma protegge i tendini, la pelle e le ossa, oltre ad aumentare le prestazioni e l’efficacia del prodotto.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 49 € per 4 confezioni invece di 196 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.