La magnetoterapia è una terapia dotata di ottimi apparecchi che donano sollievo.

Per chi ha spesso dolori alle articolazioni o soffre di artrite, per stare bene e lenire un po’ la sofferenza, la magnetoterapia può funzionare in modo ottimale. Si tratta di una terapia davvero efficace e che ha tantissimi vantaggi e benefici per i soggetti interessati. Ecco come funziona e i prodotti migliori per poterla fare a casa.

Magnetoterapia

Con questo termine s’identifica un trattamento, una terapia che non è invasiva, ma molto sicura ed efficace che sfrutta l’azione delle onde elettromagnetiche per dare risultati e benefici ottimali ai soggetti che decidono di sottoporsi. Una terapia che è presente da tantissimi anni nel campo della riabilitazione, proprio come spiegano gli esperti del settore. In un primo momento, si usava essenzialmente per lenire il dolore e la cura dell’artrosi, ma con il tempo è stata impiegata in ambiti vari.

Una terapia che, tramite l’uso e l’azione delle onde elettromagnetiche, dà sollievo ad alcuni dolori e problemi, quali artrite, artrosi, ma anche formicolio e alcune patologie dell’osso.

A partire dagli anni Settanta, l’azione delle onde elettromagnetiche è stato molto efficace per poi essere usato inv ari ambiti.

Oggi la magnetoterapia si usa per l’osteoporosi precoce, ma anche per altre patologie o dolori di lieve o grave entità. Molto utile anche per la guarigione dopo le fratture in quanto riesce ad accelerare il processo di riabilitazione e di cura. Una terapia utile in vari campi, in quanto contrasta l’osteoporosi, previene il dolore cronico, favorisce la cicatrizzazione delle ferite e riassorbe alcuni edemi.

Gli esperti del settore decidono di sottoporre i soggetti che hanno contusioni o infiammazioni a questa terapia proprio perché è considerata efficace, oltre a essere funzionale, in quanto apporta vari benefici alle ossa, articolazioni, ma anche al sistema cardiocircolatorio.

Magnetoterapia: come funziona

Come è già stato detto, si tratta di una terapia che sfrutta l’azione delle onde elettromagnetiche, ovvero quelle forze che sono generate da un elettromagnete per ristabilire l’equilibrio biochimico delle cellule e far funzionare nel modo migliore la membrana cellulare.

Una terapia che si esegue nel seguente modo: il soggetto si accomoda su un lettino che è avvolto da un solenoide, ovvero un tubo che bisogna posizionare nella parte da trattare e che causa dolore.

La corrente che comincia a circolare nel tubo porta a generare delle onde elettromagnetiche, appunto, che possono essere ad alta o bassa frequenza e si possono variare a seconda dell’entità della patologia. Una seduta di magnetoterapia ha una durata di circa mezz’ora.

Alcuni apparecchi possono anche essere adoperati e usati a casa, in quanto si compongono di piastre che bisogna posizionare nella parte lesa, come può essere una caviglia storta o fratturata, in modo da trarne qualunque tipo di beneficio. I campi magnetici possono essere sia ad alta che a bassa intensità e dipende dall’area da trattare, oltre che dal tipo di patologia.

Per stimolare la calcificazione ossea, per esempio nell’osteoporosi oppure accelerare i tempi di guarigione di una frattura, meglio sfruttare i campi magnetici a bassa intensità.

In caso di artrite, si consiglia una magnetoterapia ad alta intensità in modo da ridurre e combattere l’infiammazione. Il numero delle sedute varia a seconda dell’entità della patologia e del dolore.



I migliori prodotti

Dal momento che la magnetoterapia è una terapia che potete anche effettuare a domicilio, alcuni dei migliori prodotti si possono trovare sul sito di Amazon. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare i vari articoli in merito. Ecco una breve descrizione di alcuni prodotti che possono essere efficaci per farla a casa.

1)Magnum L Globus

Un apparecchio per la magnetoterapia che si compone di un solenoide flessibile, un canale e potenza che è possibile regolare. Si tratta di un prodotto per una terapia a bassa frequenza. Dotato di un display grafico retro illuminato che permette di verificare qualsiasi tipo di parametro.

Si caratterizza per 8 programmi: piccole e grandi fratture, osteoartrite cervicale, dolore alla schiena, osteoporosi, artrosi, artrite e anche epicondilite. Le recensioni parlando di un prodotto ottimo che aiuta ad alleviare i dolori.

2)Magnetoterapia alta frequenza nuova I

Funziona a batteria ricaricabile di altissima efficienza e qualità. Potete selezionare i programmi in base alla frequenza che varia da 8 a 640Hz e il tempo di terapia è impostabile fino alle 24 ore. Ottimo per il trattamento di patologie quali muscoli e tendiniti, articolazioni, ma anche sciatalgie ed ematomi, oltre che per i ritardi di calcificazione. Molto semplice e facile da usare. Dispone di una fascia da posizionare nella zona da trattare.

3)Apparecchio per magnetoterapia a bassa frequenza

Un prodotto con due canali indipendenti. Il display di ottima intensità con più di 46 programmi. Ha due canali di uscita in modo da fare due tipi di terapie diverse, ma contemporanee. Potete usarlo anche in coppia. Un apparecchio pensato e progettato per la famiglia, oltre che l’uso domestico. Potente e facile da usare, oltre a essere consigliato, come spiegano gli utenti che lo hanno acquistato.

