Stitichezza: la dieta adatta per combatterla

La stitichezza si può trattare con una dieta sana e alimenti adatti.

Con la parola stitichezza si fa riferimento alla difficoltà da parte del soggetto di non riuscire a defecare e, quindi, espellere le feci. Potete contrastarla con metodi e prodotti specifici, a cominciare anche da una sana alimentazione che è specifica per trattarla e curarla in modo adeguato.

Stitichezza

Conosciuta anche con il termine di stipsi, si tratta di un disturbo della defecazione, quindi della difficoltà da parte di coloro che ne soffrono di non riuscire a espellere le feci comportando alcuni malesseri, come mal di pancia e stomaco all’organismo e alla salute, in generale. In base ad alcuni studi che sono stati effettuati, non è una malattia, quanto un sintomo di alcune patologie. Un disturbo molto comune e diffuso dal momento che circa il 15% della popolazione soprattutto femminile ne soffre e aumenta con l’avanzare dell’età.

Solitamente si tratta di un disturbo che tende a variare da un soggetto all’altro ed è maggiormente frequente in coloro che sono sottoposti a stress psicologici.

Le cause possono essere varie, ma dipende anche dal tipo di stipsi. Si distinguono due tipi di stipsi o stitichezza:

Transitoria: molto comune durante il periodo della gravidanza o in seguito a viaggi e spostamenti, e diffusa anche nelle persone che non s’idratano nella maniera giusta oppure in coloro che hanno subìto interventi chirurgici

molto comune durante il periodo della gravidanza o in seguito a viaggi e spostamenti, e diffusa anche nelle persone che non s’idratano nella maniera giusta oppure in coloro che hanno subìto interventi chirurgici Cronica: dovuta a delle disfunzioni infiammatorie o alcune patologie che interessano il tumore al colon retto.

Per quanto riguarda i sintomi, possono ricondursi a difficoltà a evacuare ed espellere le feci, sforzi e malessere durante l’evacuazione oppure l’uso di alcune manovre manuali o anche alcuni strumenti come i clisteri che possano aiutare ad agevolare l’espulsione delle feci. Per contrastarla e combatterla in modo sano, ci sono alcuni cambiamenti e modifiche che è necessario apportare al proprio stile di vita, a cominciare dall’alimentazione e l’idratazione.

Stitichezza: dieta

Per contrastare la stitichezza e riuscire a espellere le feci senza problemi, bisogna prestare particolare attenzione all’alimentazione e agli alimenti che si assumono.

Prima di tutto, cercate di essere regolari negli orari dei pasti in modo da favorire e stimolare il processo intestinale. Si consiglia di fare una attività fisica alquanto costante e regolare.

Idratarsi e bere molto è fondamentale, anche in questo caso, in quanto permette di mantenere un buon transito nelle feci che risultano essere più morbide. Per combattere la stitichezza, si consiglia di prestare attenzione all’alimentazione cercando di consumare e seguire una dieta che sia particolarmente equilibrata e ricca di quegli alimenti che possano aiutare nella defecazione.

Consumate tantissima frutta e verdura che sono ricche di fibre e favoriscono il processo intestinale. Assumete prugne, kiwi e fichi che aiutano a espellere le feci nel modo migliore. Le prugne sono ottime per l’apporto di fibre, i kiwi potete consumarli al mattino a colazione, meglio se a stomaco vuoto e le pere da consumare con la buccia, aumentano ancora di più l’apporto necessario all’organismo per espellere le feci.

Consumate anche tantissima verdura, come asparagi, cicoria, cavoletti di Bruxelles e preparate un minestrone a base di questi ortaggi arricchito da fagioli per idratarvi e consumare ancora più acqua.

Lo yogurt, insieme ad alcuni alimenti come il kefir, sono l’ideale da consumare nella dieta in quanto riequilibrano la flora batterica intestinale e vanno benissimo per chi soffre di stitichezza. Il pane di segale e integrale, ma anche i semi di lino e i cereali sono alimenti che non devono mancare nella dieta per combattere la stitichezza.



