Squat anticellulite: i benefici

Gli squat anticellulite apportano numerosi benefici per l'organismo e il suo stato di salute in generale. Scopriamo come eseguirli correttamente.

Gli squat anticellulite sono essenziali per il benessere psicofisico dell’organismo, in generale, e quando si è alle prese con quel fastidioso inestetismo cutaneo, noto a tutti come “cellulite”, in particolare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, da cosa dipende la formazione di cellulite e come contrastarla con gli squat.

Squat anticellulite

La cellulite è un inestetismo cutaneo diffuso, molto comune specialmente alle donne, le quali, ormai da anni, si domandano e sono alla costante ricerca di soluzioni risolutive, grazie alle quali sbarazzarsi della cellulite una volta per tutte.

La cellulite, nella maggior parte dei casi, non rappresenta un problema di salute reale, ma può provocare disagio ed imbarazzo, soprattutto quando ci si espone alla vista altrui, come succede durante la bella stagione, quando si va al mare.

D’altra parte, non è difficile notarla. Se la sua presenza è superficiale, allora, basterà pizzicare una piccola porzione di pelle tra le dita per individuarla subito. In caso contrario, laddove la cellulite è presente, potrete notare dei solchi nella pelle, grumosi e disomogenei, molto simili alla buccia d’arancia, termine con cui ci si riferisce comunemente alla cellulite.

Le soluzioni presenti in commercio per favorire l’abbattimento della cellulite sono numerose, ma non tutte funzionano efficacemente, anzi, molte di queste si rivelano inaffidabili, soprattutto nel caso di farmaci specifici che, a lungo andare, possono provocare problemi di salute imprevedibili. Il modo migliore per combattere la cellulite, infatti, è quello di affidarsi a soluzioni sicure per la salute, abbracciare uno stile di vita sano ed eseguire un esercizio fisico regolare.

Gli squat anticellulite sono la soluzione perfetta per sbarazzarsi della cellulite definitivamente, prima di tutto, perché sono esercizi semplici, che possono essere eseguiti da chiunque, anche dalla persona più pigra e meno sportiva, in secondo luogo, perché possono essere eseguiti anche in casa, nel tempo libero.

L’importante, tuttavia, è essere pazienti e tenaci perché, se per alcuni, i risultati sono immediati, per altri, questi potrebbero verificarsi gradualmente, con il passare del tempo.

Come per ogni forma di esercizio fisico, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di eseguire correttamente gli squat. Esistono diverse versioni di squat, da quelle più semplici a quelle più complesse, quella che vi proponiamo noi è una delle versioni più semplici, adatte ad ogni categoria di persona, alle prese con la cellulite.

Posizionatevi su un tappetino da palestra in posizione eretta e piegate le ginocchia finché le cosce non saranno parallele al pavimento. Mantenete la schiena dritta e spingete i glutei all’indietro, come se steste per sedervi su una sedia. Con la sola forza dei muscoli delle gambe, tornate in posizione eretta.

L’esercizio andrà ripetuto per dieci volte, in una serie di tre sedute differenti.

Come anticipato nel paragrafo precedente, esistono versioni diverse di squat. Quella proposta è la versione più semplice, ma se avete la possibilità di cimentarvi con un esercizio fisico più intenso, sappiate che gli squat possono avvalersi anche dell’uso di manubri o bilancieri.

E’ importante seguire correttamente l’esercizio non solo per un risultato finale soddisfacente, ma anche per prevenire danni accidentali alla schiena o altre parti del corpo.



I migliori leggings anticellulite

Sono ancora sconosciute le cause certe della formazione di cellulite, sebbene, in ogni caso, sono numerosi gli studi secondo cui tale inestetismo cutaneo possa dipendere da una serie di fattori, più o meno concomitanti tra di loro, come sovrappeso, dieta sbilanciata, vita sedentaria, età e genetica.

Allo stesso modo, si può affermare con sufficiente certezza che l’alimentazione sana, uno stile di vita equilibrato e l’esercizio fisico regolare siano un ottimo modo per contrastare la cellulite. Tuttavia, quando queste soluzioni da sole non bastano, oggigiorno, si può fare affidamento su rimedi aggiuntivi, naturali e sicuri per la salute, un supporto maggiore ad un’attività intrapresa per il benessere psicofisico del proprio organismo.

