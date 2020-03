Gel disinfettante mani: come funziona e il migliore

Il gel disinfettante mani risulta fondamentale per l'igiene e prevenire virus e batteri.

Per prevenire virus e batteri, oltre a evitare il contagio dal Coronavirus, il gel disinfettante mani è fondamentale per proteggersi. Ecco quale usare, il funzionamento e anche il prodotto migliore per essere al sicuro.

Gel disinfettante mani

Prendersi cura dell’igiene delle proprie mani risulta fondamentale proprio perché questa parte del corpo può trasmettere germi, batteri e virus alla bocca, al naso e anche agli occhi. Per questa ragione, il gel disinfettante mani risulta essere fondamentale per evitare tutto questo e cercare di non trasmettere problemi che possono essere dannosi, a lungo andare. In base a un recente studio, darsi un bacio sulla guancia risulta essere meno dannoso rispetto alla stretta di mano.

Questo accade perché le mani sono un ottimo veicolo dal momento che toccano qualsiasi cosa, oltre a essere ricche di microrganismi dannosi e nocivi per l’organismo e la salute, in generale.

Lavarsi, quindi, le mani con appositi prodotti è fondamentale. Un gel disinfettante mani è l’ideale in tal seno proprio perché uccide virus, batteri e germi.

In commercio ce ne sono tantissimi e potete portarli con voi in qualsiasi istante e luogo, soprattutto in quelle situazioni in cui non sempre è possibile lavarsi le mani. In questo modo siete sicuri di avere a portata di mano un prodotto igienizzante in grado di eliminare e distruggere sia batteri che virus.

Inoltre, è molto piccolo come prodotto e potete portarlo ovunque con voi per usarlo in caso di occorrenza. Basta applicarne un po’ cominciare a lavarsi le mani con questo prodotto in modo da eliminare virus, germi e batteri e garantire una ottima pulizia.

Gel disinfettante mani: benefici

Si tratta di un liquido che permette di abbassare ed eliminare gli agenti infettivi sulle mani che sono veicolo di qualsiasi microrganismo nocivo che è possibile annidarsi.

Un gel che elimina virus e batteri in modo da essere maggiormente sicuri ed evita il contagio, soprattutto in questo periodo a causa del Coronavirus che sta impazzando e dilagando.

Proprio per via del Coronavirus, il Ministero della Salute suggerisce di lavarsi le mani usando un gel disinfettante di questo tipo che ha tantissime proprietà e benefici. Lo scopo principale di un prodotto di questo tipo è disinfettare a fondo la pelle delle mani in modo che siano sempre pulite senza arrecare danno o problema agli altri.

Sono prodotti che potete usare senza l’ausilio dell’acqua soprattutto in condizioni in cui non sempre sono presenti acqua e sapone. Elimina la maggior parte di batteri e germi lasciando le mani profumate e morbide.

Inoltre, in casi di pandemia, il gel disinfettante mani si rivela efficace proprio per evitare che il contagio sia maggiore.

Usarlo è molto semplice e non è necessario risciacquare appena averlo terminato di usare. Si consiglia di utilizzarlo più volte durante la giornata proprio per una igiene profonda delle mani.



Il miglior disinfettante mani

Per una maggiore sicurezza e igiene, tra i tanti gel disinfettante mani disponibili in commercio, il migliore è sicuramente ImunoGel che si rivela ottimo in quanto aiuta a sconfiggere il pericolo dell’infezione dai batteri. Un gel a base naturale che non ha controindicazioni o effetti collaterali dal momento che si compone dei seguenti ingredienti:

Glicerina: rigenera le cellule oltre a eliminare ed evitare che i batteri si formino

rigenera le cellule oltre a eliminare ed evitare che i batteri si formino Tea tree oil: un ingrediente fondamentale dal momento che ha proprietà sia antisettiche che antivirali, in base a uno studio si è scoperto che può uccidere diversi virus e batteri

un ingrediente fondamentale dal momento che ha proprietà sia antisettiche che antivirali, in base a uno studio si è scoperto che può uccidere diversi virus e batteri Aceto di mele: si usa in quanto garantisce bellezza e tonicità alla pelle.

Al momento immuno gel è il più disinfettante mani più utilizzato e raccomandato

Un prodotto notificato dal Ministero della Salute e consigliato da vari esperti del settore per garantire una ottima igiene.

Non ha controindicazioni e potete usarlo per eliminare ogni battere e germe che si annida ed è presente sulle mani. Possono usarlo anche i più piccoli proprio perché si compone d’ingredienti che sono a base naturale. Si consiglia di lavare molto bene le mani ed evitare il contatto con occhi, naso e bocca. Fondamentale anche quando siete in giro per contrastare l’azione dei batteri. Per chi ne volesse sapere di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Un prodotto che ha i seguenti requisiti:

Funge da antisettico ed è possibile usarlo anche senza salviette o acqua, infatti non bisogna risciacquare

Dermatologicamente testato e adatto per ogni tipo di pelle

Riduce la flora batterica della cute in modo che sia fresca e morbida, oltre che profumata.

Consigliato proprio perché permette di evitare il contagio da:

Infezioni alla gola e all’orecchio per via dello Streptococco

Intossicazione

Gastriti e ulcere

Polmonite e meningite.

Essendo un prodotto originale ed esclusivo, non è disponibile nei negozi fisici o siti di e-commerce online. L’unico modo per acquistarlo è tramite il sito ufficiale del prodotto, compilare il modulo con i propri dati che sono trattati nel rispetto della privacy e attendere la chiamata dell’operatore per la conferma dell’ordine. Il prodotto è in promozione stagionale al costo di 59 € per una confezione invece di 118 € con spedizione gratuita. Il pagamento si effettua sia con carta di credito o Paypal, ma anche in contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

