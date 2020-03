Amplificatore acustico: il miglior prodotto dell'anno.

Avete deciso di acquistare un amplificatore acustico ma siete indecisi? Vediamo insieme qual è il miglior prodotto dell'anno.

Gli amplificatori acustici non sono degli apparecchi acustici e non sono adatti alle persone che hanno i disturbi all’udito. Questi oggetti vengono consigliati per un utilizzo a breve termine, come ad esempio per sentire molto meglio all’interno di ambiente rumoroso. Gli amplificatori acustici si costituiscono da un amplificatore, un microfono e da cuffie o dalla chiocciola. Il compito degli amplificatori acustici è avere un controllo del volume senza altre possibilità di regolazione. Vediamo qual è il miglior prodotto dell’anno.

Amplificatore acustico

Quando parliamo di “Amplificatore Acustico“, intendiamo uno strumento che serve per riuscire ad aumentare il volume di un suono che viene emesso da una determinata fonte. Questo oggetto, è completamente differente dall’apparecchio acustico, il quale è una protesi medica che viene progettata per riuscire a correggere le disfunzioni dell sistema uditivo.

Possiamo affermare, però, che sul mercato c’è ancora una grande confusione.

Tantissime persone non hanno ancora capito quale sia la differenza tra un amplificatore acustico e un apparecchio acustico. Bisogna quindi stare molto attenti, poichè l’utilizzo errato potrebbe portare a delle gravi complicazioni da parte dell’utilizzato. Molte volte alla ricerca del risparmio esclusivo si acquista il prodotto sbagliato al supermercato, in farmacia, oppure anche on-line, soprattutto quando si sceglie l’amplificatore acustico.

Ricordiamo ancora una volta che l’amplificatore acustico aiuta a sentire meglio nei luoghi rumorosi, ma non va a sostituire i benefici dell’audioprotesi medica. Vediamo ora quali sono le principali differenze tra un amplificatore acustico e un apparecchio acustico.

Gli apparecchi acustici sono apparecchi molto sofisticati, che non devono avere interferenze acustiche. Gli amplificatore acustici, invece, sono meno sofisticati.

L’amplificatore acustico non deve essere tenuto tanto tempo, a differenza dell’apparecchio acustico. Infatti, l’amplificatore acustico può portare danni all’udito.

L’apparecchio acustico è uno strumento personalizzato che richiede l’aiuto accurato dell’audioprotesista. L’amplificatore acustico, invece, non viene personalizzato ed è subito pronto all’utilizzo.

Per utilizzare un apparecchio acustico bisogna fare diverse prove con l’aiuto dello specialista. L’amplificatore acustico, invece, viene venduto soltanto con un libretto delle istruzioni.

Un apparecchio acustico deve bilanciare e mascherare i suoni, andando a isolare quelli che non servono o sono nocivi. Questo non accade con l’amplificatore acustico.

Quello che vi possiamo, quindi, consigliare è di recarvi da uno specialista nel momento in cui credete di avere problemi di udito.

Lo specialista vi farà fare degli esami mirati e vi consiglierà se è arrivato il momento di utilizzare un apparecchio acustico eseguito e studiato su misura per voi.

Amplificatore acustico: benefici

Ecco quali sono le caratteristiche principali di un amplificatore acustico:

Costa circa 300 euro l’uno.

È destinato a un utilizzo non continuativo (max 60 minuti al giorno).

È un dispositivo pronto all’utilizzo.

Non è un dispositivo individuale calibrato sulla sordità del paziente.

Non necessita di una valutazione audiologica.

Non serve la prescrizione del medico specialista.

Si può acquistare al supermercato, in farmacia oppure on-line (es: Amazon, eBay).

Parlando di benefici, possiamo affermare che l’amplificatore acustico ha il compito di aumentare i suoni e lo fa senza tenere conto del grado di sordità dell’utilizzatore.

Questo dispositivo alza o abbassa tutti i tipi di suono, come se fosse il volume del televisore. Utilizzando troppo tempo l’amplificatore acustico è possibile peggiorare l’udito o danneggiarlo seriamente. Bisogna, infatti, utilizzarlo massimo 60 minuti al giorno.

Un vantaggio dell’amplificatore acustico è la sua facile reperibilità e il fatto che assomiglia tantissimo a un apparecchio elettronico per ascoltare la musica. L’amplificatore acustico permette di ascoltare la radio e vedere la televisione senza essere disturbato dai rumori esterni (es: durante un viaggio). Uno dei difetti, invece, è l’impossibilità di regolare o impostare modalità personalizzate e avere delle funzionalità limitate.

Il miglior amplificatore dell’anno

Se siete alla ricerca di un amplificatore acustico, vi consigliamo Senti+, un dispositivo di nuova generazione, progettato e realizzato con lo scopo di amplificare le capacità uditive dei soggetti alle prese con dei problemi uditivi, di entità e natura differenti, determinati da cause diverse, che andranno indagate, ad ogni modo, per poter riprende in mano la propria vita. Senti+ secondo il parere degli esperti e delle testimonianze, è il migliore amplificatore auricolare grazie ai benefici riscontrati, alla semplicità d’uso e al rapporto qualità/prezzo

Senti+ permette di:

Ascoltare il rumore e il suono dello spazio circostante durante una semplice passeggiata all’aperto.

Ascoltare il suono e il rumore presente nella propria abitazione.

Ascoltare senza ostacolo alcuno un programma televisivo, un concerto, la musica in generale ed una conversazione, anche se poco distante da noi.

Avere un alleato grazie al quale ascoltare meglio e utilizzare in alternativa, ad esempio, per ascoltare il suono senza arrecare disturbo a chi vi sta intorno.

Per maggiori info vi consigliamo di cliccare questo qui o sulla seguente foto

Senti+ è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, Senti+ è in promozione a 69,90 € invece di 89,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

