Ruota addominali: come funziona e dove ordinarla.

Avete deciso di acquistare una ruota addominale ma siete indecisi sul modello? Vediamo insieme come funziona e dove ordinarla.

Il sogno di molti uomini e tante donne e quello di avere gli addominali piatti e i muscoli bene in vista. Quando l’obiettivo diventa riuscire ad avere gli addominali, spesso si pensa che bisogna iniziare a mettersi a dieta e cercare di fare tutti i giorni gli esercizi. La prima cosa da sapere, però, è che tutti quanti abbiamo gli addominali, ma molto spesso sono coperti da uno strato più o meno alto di grasso addominale. Bisogna quindi avere l’obiettivo di allenare gli addominali non soltanto in vista dell’estate, ma anche tutto l’anno.

Ruota addominali

Quando parliamo di “Ruota Addominali” (nella lingua anglosassone “AB Wheel”), intendiamo un attrezzo studiato per riuscire ad allenare i muscoli della parte dell’addome, in particolare il retto dell’addome.

L’attrezzo in questione è una vera e propria ruota, che girando attorno a un mozzo o un perno, si prolunga verso l’esterno con delle maniglie, fungendo anche da impugnatura. La ruota per addominali viene usata per allenarsi, dimagrire e restare in forma.

La ruota addominali non aiuta a ridurre il grasso sulla pancia, ma può rinforzare i muscoli di quella zona, facendoli vedere nel caso in cui il soggetto ha poca pancia. Per eliminare il grasso addominale, invece, bisogna iniziare una dieta specifica, eliminare gli zuccheri, i carboidrati e bere moltissima acqua. Unendo gli esercizi a un regime alimentare sano, si potranno vedere buonissimi risultati da sfoggiare al mare.

Utilizzando la ruota addominali sarà possibile migliorare la forza, la forma fisica e la salute.

L’utilizzo regolare di questo attrezzo, potrà risultare utile per prevenire diverse malattie, aumentare la resistenza, rafforzare i muscoli, migliorare l’equilibrio, limitare le lesioni alla schiena e ridurre l’ansia. Con dei muscoli più forti aumenterà anche l’autostima. Consigliamo di utilizzare la ruota addominali 2-3 giorni alla settimana, associata a 2-3 ore di esercizi cardio.

La ruota addominali è un attrezzo importante per limitare il mal di schiena. Infatti, è possibile rafforza la zona addominale, riducendo così il rischio continuo di lesioni. Il movimento del nostro busto ha sempre origine dalla zona addominale e per questo motivo è molto importante riuscire ad allenarla e rinforzarla correttamente. Un addominale forte può fornire sollievo immediato nel momento in cui si inizia a verificare il mal di schiena.

L’utilizzo della ruota addominali può sembrare molto complesso all’inizio e questo potrebbe portare il soggetti a posizionarsi o fare dei movimenti errati, che non permettono di lavorare bene sull’addome, ma creando invece infortuni.

Vediamo ora insieme quali sono gli errori da evitare quando si utilizza la ruota addominali.

EVITATE DI SCENDERE TROPPO O ANDARE IN AVANTI CON I FIANCHI: non fate mai l’errore di scendere verso il basso con i fianchi.

In questo modo mettete a rischio la colonna vertebrale e diminuite il beneficio dell’allenamento.

FATE RESPIRI PROFONDI: prima di ogni ripetizione bisogna fare un respiro profondo portandolo fino allo stomaco. Bisogna, inoltre, stringere l’addome come quando ci si prepara per un pugno.

MANTENETE LE SPALLE E I FIANCHI ALLINEATI: cercate sempre di avere le spalle e i fianchi allineati quando stavo eseguendo l’esercizio. Se i fianchi tendono a scendere, state facendo troppa pressione sulla colonna vertebrale.

USATE I DORSALI: all’inizio di ogni ripetizione stringete i muscoli, cercando di tornare alla posizione di partenza e successivamente tiratevi su con i muscoli dorsali.

Ruota addominali: modelli

La ruota addominali non è mai facile da scegliere, soprattutto se viene utilizzata per la prima volta.

I modelli solitamente sia per materiale (es: plastico, metallo, sintetico ecc…), che per peso. Questo attrezzo, infatti, deve essere ben bilanciato per riuscire a svolgere gli esercizi in modo efficace. Alcuni modelli hanno le ruote molte grandi con il battistrada piatto, mentre altri presentano una forma arrotondata.

Troviamo poi un’altra categoria, che presenta due ruote sottili molto vicine, mentre altri modelli possiedono un’impugnatura su lati opposti. Per i soggetti che utilizzano la ruota addominali per la prima volta, viene consigliato il modello con gli elastici per dare supporto e assistenza al movimento stesso da eseguire. Troviamo, poi, quei modelli che hanno un cuscinetto a sfera che si trova tra il perno, il mozzo e l’impugnatura stessa.

Quando decidete di acquistare una ruota addominali, vi consigliamo di stare molto attenti all’impugnatura, poichè si differenzia in base ai modelli. Diverse impugnature sono di tipo ergonomico (sono le migliori), mentre altre vengono realizzare in spugna o in gomma e sono un’ottima via di mezzo da scegliere durante l’acquisto.

Ruota addominali: Amazon

Vediamo ora quali sono le migliori ruote addominali in offerta sul sito e-commerce Amazon.

#DoYourFitness Ruota AB/Attrezzo per Addominali/Ruota

La ruota addominali del marchio #DoYourFitness presenta una qualità ottima e una lavorazione pregiata. L’attrezzo è compatto, facile da smontare (3 mosse per la ruota AB), è stabile e salvaspazio. Questa ruota addominale è sicura, di qualità elevata e di un marchio perfetto per esperti e principianti.

Akozon Rullo Ruota Ab Rullo Trainer per Ruote Addominali

Il marchio Akozon presenta una ruota addominali perfetta per una varietà di posture per l’allenamento. L’attrezzo non rimbalza e brucia i grassi rapidamente. Utilizzando la ruota addominali per 10 minuti è possibile consumare 400-500 Kcal. La ruota è larga 95 mm e le due maniglie sono lunghe 112 mm. La lunghezza impugnatura è circa 112 mm/4,4 pollici, lo spessore ruota di 98 mm/3,9 pollici, l’altezza totale di 167 mm/6,6 pollici. La confezione include 1 rullo addominale, 2 manici in spugna e 1 tappetino da allenamento.

Ab Carver PRO ruota per addominali

Il marchio Perfect Fitness ci propone una ruota addominali di una portata massima di 136 Kg, con impugnature ergonomiche e una presa ottima per gli esercizi. Nella confezione è presente una morbida imbottitura per le ginocchia e la guida con 3 livelli di difficoltà.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli , Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.