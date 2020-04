Denti non lavati: i pericoli e i rischi.

Che cosa succede quando i denti non vengono mai lavati? Scopriamo insieme quali sono i pericoli e i rischi dei denti non lavati.

I segnali che arrivano dalla nostra bocca non devono mai essere sottovalutati, soprattutto se arrivano dai nostri denti (es: rossore, sangue, tartaro, gonfiore ecc…). Quando si tratta della bellezza della nostra bocca, non bisogna mai pensare che il problema possa passare da solo, perchè non accadrà. La nostra bocca è una delle aree più sensibili del nostro corpo e quando inizia ad infiammarsi bisogna ricorrere a un buon dentista. Quando si parla di denti, infatti, i problemi non vengono rappresentati soltanto dall’apparenza. Ecco i pericoli e i rischi.

Denti non lavati

Lavarsi i denti e utilizzare il filo interdentale tre volte al giorno è molto importante. Vediamo insieme che cosa succede ai nostri denti quando non vengono lavati a distanza di tempo.

UN GIORNO SENZA LAVARSI I DENTI: dopo 24 ore senza l’utilizzo dello spazzolino sui denti inizia ad accumularsi uno strato sottile di placca, che serve ai microorganismi per attaccarsi sulla parte esteriore della dentatura.

I batteri iniziano a proliferare e dopo 48 ore rovinano i denti e vanno a causare l’alitosi.

UNA SETTIMANA DOPO: non spazzolarsi i denti per una settimana diventa un’abitudine e all’interno della bocca i batteri si nutrono attraverso i resti di cibo e bevande. L’accumulo di placca inizia ad avere un cattivo odore e si inizia a soffrire di gengivite.

TRASCORSO UN MESE: i batteri che vivono nella bocca diventano sempre più numerosi e forti, tanto da iniziare un processo di decomposizione. Questa situazione provoca arrossamenti delle gengive, infiammazioni e aumenta il rischio di soffrire di carie immediate. Dopo un mese, sui denti iniziano ad apparire delle macchie o dei punti bianchi che vanno a identificare un deterioramento e una una decalcificazione dello smalto.

DOPO UN ANNO SENZA LAVARE I DENTI: dopo 365 ormai la situazione è molto grave e compromessa.

L’infiammazione delle gengive continua a peggiorare, diventando di colore rosso scuro e la saliva inizia a bucare i denti e a formare la carie. Inoltre, se il soggetto si sottopone a delle cure farmacologiche o è gravemente malato rischia di perdere i denti, ormai indeboliti.



Denti non lavati: rischi

Vediamo ora quali sono le patologie e i rischi più comuni legati alla scarsa igiene dentale.

ALITO CATTIVO: la cattiva igiene dentale provoca un accumulo di placca e la proliferazione dei batteri. Questa situazione inizia a deteriorare sempre di più, finchè l’odore della bocca diventerà sempre più sgradevole.

DIABETE: i soggetti che soffrono di parodontite grave e infiammazione gengivale hanno una probabilità maggiore di ammalarsi di diabete, o di peggiorare la glicemia, esponendosi di più al pericolo di complicanze.

MALATTIE CARDIOVASCOLARI: i batteri e le tossine che iniziano a proliferarsi in una bocca sporca possono entrare nel sangue, fino a raggiungere facilmente le coronarie con conseguenze anche molto pesanti.

La cattiva igiene orale, infatti, aumenta il rischio di infarto, di ictus emorragico e leggeri sanguinamenti cerebrali che possono provocare nel tempo la demenza.

MAL DI SCHIENA: una scarsa igiene dentale può avere conseguenze anche sulla postura e sul dolore alla schiena. In tutti i movimenti che vengono eseguiti dalla mandibola, infatti vengono interessati tutti i muscoli. Se, ad esempio, un dente cade o cambia l’allineamento dei denti, sicuramente ne andrà a risentire il mal di schiena e la postura.

PARODONTITE: tantissime persone soffrono di una parodontite grave, che viene causata solitamente dalla cattiva igiene orale e dalla predisposizione genetica. I responsabili di questa patologia sono i batteri della placca dentaria che vanno ad aggredire il parodonto. La patologia, inoltre, può aggravarsi se il soggetto è un fumatore.

TONSILLITI: se le gengive si infiammano, i batteri possono raggiungere facilmente la gola e provocare le tonsilliti.

TUMORI: i soggetti che soffrono di malattie gengivali gravi, hanno un rischio molto più alto di ammalarsi di tumore.

