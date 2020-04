Dimagrire le gambe e lato B in casa: consigli

Dimagrire le gambe è importante per la forma fisica e la salute del proprio corpo. Scopriamo come farlo correttamente in casa, durante la quarantena.

Dimagrire le gambe e il lato B in casa non è mai stato più semplice grazie ai consigli giusti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come proseguire la nostra quarantena, con un esercizio fisico mirato e regolare, allo scopo di combattere lo stress, ma soprattutto, allo scopo di perdere peso e garantire il peso forma ottimale.

Dimagrire le gambe e lato B in quarantena

L’allenamento fisico è importante per combattere lo stress, una condizione ormai comune da diverse settimane, a causa dell’inaspettata emergenza sanitaria che ci troviamo costretti ad affrontare, ma anche per perdere peso e restare in forma, poiché, uno dei modi migliori per combattere lo stress è, soprattutto, quello di mangiare molto e mangiare male.

Per perdere peso e mantenere costante il peso forma ottimale, dunque, è essenziale abbracciare uno stile di vita nuovo, che può diventare realtà a patto che si adotti un atteggiamento maturo e consapevole, che si dimostri pazienza e perseveranza, ed infine, che si faccia affidamento su una soluzione naturale, che possa favorire il raggiungimento del fine ultimo, senza ulteriore ansia e disagio.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come dimagrire gambe e lato B in quarantena.

Dimagrire le gambe e lato B: esercizi

Le gambe sono l’unica parte del corpo sulla quale, di solito, non si presta attenzione, in modo speciale, durante l’allenamento fisico, poiché, essendo queste l’unica parte del corpo sempre in movimento, si ritiene che queste siano già sufficientemente allenate. In realtà, allo stesso modo del lato B, le gambe sono maggiormente esposte all’accumulo di adipe e liquidi, soprattutto, nelle donne, principalmente per costituzione fisica.

Gli esercizi per dimagrire le gambe e il lato B sono numerosi. Alcuni sono molto complessi e adatti a chi è già un esperto ed in costante allenamento, altri sono molto semplici e adatti anche ai principianti. Nel paragrafo che segue, vi proponiamo alcuni esercizi fisici mirati, che allenano in contemporanea sia le gambe che il lato B, da fare in casa durante la quarantena, semplici e ideali per i meno esperti.

Globet Squat . Molto simile al Front Squat, ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di procurarsi un kettlebelle o un manubrio pesante. Posizionatevi sul tappetino, in piedi, con le gambe divaricate, seguendo la stessa larghezza dei fianchi. Prendete tra le mani il kettlebelle, ad altezza del petto, e rivolgete i gomiti verso il tappetino. Iniziate ad abbassare le ginocchia, andando prima giù e poi su, spingendo contemporaneamente i fianchi all’indietro. Eseguite una serie di 3 per 12 esercizi in totale. L’esercizio fisico favorisce il rassodamento muscolare sia delle gambe che dei glutei.

Single-Leg Deadlift. Per quest'esercizio, procuratevi dei pesetti, uno per ogni mano. Posizionatevi in piedi sul tappetino, mantenete la schiena dritta e rivolgete il palmo delle mani verso le cosce. Lavorate prima con la gamba sinistra e poi con la gamba destra. Iniziate l'esercizio piegando la gamba sinistra e sollevando all'indietro quello destra, spingendo il pesetto verso il basso. Ripetete lo stesso esercizio anche con l'altra gamba. Eseguite una serie di 3 per 12 esercizi in totale. L'esercizio fisico favorisce il rassodamento muscolare sia delle gambe che dei glutei.

I migliori leggings snellenti

L’accumulo di grasso, in particolare sulle gambe e il lato B, è una condizione comune soprattutto nelle donne, che si può manifestare ad ogni età e stadio della vita ma, in modo particolare, man man che si va in avanti con gli anni, poiché le abitudini cambiano e, con esse, anche il sistema metabolico.

Fortunatamente, oggigiorno, sono numerose le soluzioni naturali sulle quali si può contare per contrastare l’accumulo di grasso e mantenere costante, nel tempo, il peso forma ottimale.

Tra le numerose soluzioni naturali che il mercato propone, Silene Wear si distingue perché si presenta come un prodotto innovativo e rivoluzionario, grazie al quale stimolare la corretta funzione metabolica, per la perdita dei grassi e dei liquidi in eccesso, in modo naturale e senza provocare alcun trauma o disagio al proprio organismo.

All’apparenza, Silene Wear potrebbe sembrare un comune paio di leggings, ma la verità è che questo prodotto esclusivo è un vero e proprio trattamento cosmetico, privo di controindicazioni, indicato per ogni soggetto che desidera perdere peso e adipe, ma che ha poco tempo a disposizione.

Non è un caso che Silene Wear sia stato studiato e progettato per confondersi con un comune paio di leggings, poiché, il suo obiettivo, è quello di garantire la perdita di peso, svolgendo la propria routine, indossando il pantalone al di sotto del vestiario comune, senza intralciare o ostacolare il movimento, oppure, all’esterno, al posto dei pantaloni classici, senza far notare la differenza per non creare nel soggetto interessato disagio e imbarazzo. In ogni caso, prima di indossare Silene Wear, ricordate di spruzzare all’interno lo spray snellente oppure lo spray rassodante, a seconda della vostra scelta, e il gioco è fatto.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

L’utilizzo regolare di Silene Wear garantisce:

morbidezza e tonicità della pelle

comfort e benessere ai massimi livelli

resistenza alle radiazioni ultraviolette

design ergonomico per favorire l’adattamento alla forma del corpo

aderenza grazie al tessuto elasticizzato di composizione per dare al corpo femminile maggiore bellezza

pelle pura e libera di traspirare, grazie al tessuto traspirante di composizione

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Silene Wear si acquista esclusivamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Compilate il modulo di acquisto e aspettate la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato la spedizione, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, senza costi aggiuntivi di spedizione, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Silene Wear è in promozione a 59,00 € + uno spray cosmetico in omaggio, anziché 109,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare così direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

