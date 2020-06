Dieta di giugno: come riprendere la forma

Vi sentite appesantiti e con qualche chiletto di troppo? Niente paura! Vediamo insieme come riprendere la forma con la dieta di giugno.

Il mese di giugno è perfetto per mettersi un po’ a dieta, in quanto la natura ci offre cibi sani, gustosi e con poche calorie, ideali da assaporare quando il caldo inizia a farsi sentire togliendoci la voglia di mangiare cibi calorici e un po’ di appetito.

Gli alleati migliori per la dieta di giugno sono sicuramente la verdura e la frutta, poichè sono ricchi di sali minerali, vitamine, coloratissimi e anche molto gustosi. Frutta e verdura ci nutrono rinfrescandoci e senza sensi di colpa, perchè sono basso indice calorico.

Dieta di giugno

Quando parliamo di “Dieta di Giugno“, intendiamo un regime alimentare che ci permette di dimagrire diversi chili in soli 10 giorni, preparandoci per la prova costume e aiutandoci a rimodellare il fisico.

Con l’arrivo dell’estate è importante riuscire a perdere peso, andando a sfruttare tutti gli alimenti di stagione. Il caldo, poi, diventa un ottimo alleato alla dieta, poichè aumenta il desiderio di assumere più frutta e verdura.

Durante il mese di giugno tutto il banco dell’ortofrutta si colora completamente di alimenti gustosi, deliziosi e ottimi alleati della nostra forma fisica. Potremo trovare senza nessuna difficoltà pesce e albicocche. Queste ultime hanno un ottimo potere lassativo, sono povere di grassi, dolci e aiutano a drenare e combattere la cellulite grazie al loro alto contenuto di carotenoidi e vitamine A, B e C.

All’interno del banco dell’ortofrutta troviamo poi ciliegie, fragole nespole che possono aiutare il nostro corpo a perdere peso velocemente. Questi frutti sono buonissimi da assumere sotto forma di frullati, centrifughe e come spezza fame super light durante l’arco della giornata. Tra le verdure da prediligere durante il mese di giugno troviamo, invece, melanzane, zucchine, sedano, carote, piselli, ravanelli, lattuga, rucola, cetrioli, asparagi e fave.

Per riuscire a sostenere la dieta di giugno e perdere peso bisogna eliminare completamente dalla tavola gli alimenti fritti, gli alcolici, i piatti pronti, i cibi ricchi di grassi e i prodotti da forno.

A colazione bisogna assolutamente puntare una una bella tazza di tè verde per dare una scossa potente al metabolismo, assieme a un vasetto di yogurt accompagnato da kiwi e fragole. Questi alimenti sono ricchi di antiossidanti e quindi perfetti per illuminare anche la nostra pelle.

Per il pranzo vi consigliamo di puntare su pasta o riso integrali associati a verdure di stagione per riuscire a drenare i liquidi in eccesso e tenere sotto controllo l’indice glicemico.

Per la cena, invece, la scelta migliore ricade sul pesce che è ricco di Omega 3 e perfetto per cercare di eliminare completamente i rotolini di troppo accumulati durante la quarantena e per riuscire nuovamente a ritornare in forma perdendo peso.

Dieta di giugno: cosa mangiare

Vediamo ora nello specifico che cosa mettere nella borsa della spesa per riuscire a seguire perfettamente la dieta di giugno e perdere peso.

FRUTTA: banane, ciliegie, cocomero, fragole, lamponi, albicocche, amarene, nespole, pesche, ribes, melone, limone ecc…

PESCE: dentice, nasello, orata, pesce spada, tonno, triglia, cefalo muggine, sardina, spigola, sogliola ecc…

VERDURA, CEREALI, LEGUMI: cavoli vari, cicoria bianca, cicoria bionda, cicoria catalogna, zucchini chiari ibridi, zucchini scuri ibridi, acetosa, aglio, asparagi, avena, barbabietole rosse, rosmarino, rucola, salvia, scarola, senape, spinaci, taccole, basilico, biete da coste, biete da taglio, carote, lattuga romana, lattuga rossa, liquirizia, mentuccia, cicoria orchidea rossa, cicoria rossa, cicoria verde, orzo, patate, piselli, pomodori, rape, ravanelli, cipolle, crescione inglese, erba cipollina, erba medica, indivia riccia, lattuga dei ghiacci, miglio, origano, fagioli, fagiolini, fave, finocchi, funghi di bosco, fiori di zucca ecc…

