Dieta e pasta: i consigli per dimagrire.

Avete deciso di iniziare una dieta ma non volete rinunciare alla pasta? Niente paura! Vediamo insieme i consigli per dimagrire.

Poter mangiare dei bei piattoni di pasta e riuscire comunque a dimagrire il sogno di moltissime persone, che puntualmente iniziano a rinunciare a questo piatto nazional-popolare per paura di prendere peso. Nell’ultimo periodo, infatti, i carboidrati sono stati demonizzati e sono stati classificati come un elemento da eliminare completamente quando si decide di iniziare una dieta. In realtà la pasta contiene soltanto 400 Kcal ed è un alimento perfetto per saziarci con gusto e permetterci di bruciare i grassi.

Dieta e pasta

La pasta è uno dei prodotto più tipici della cultura italiana ed è un alimento che viene prodotto in modo strettamente regolamentato e differenziato per le diverse qualità e diverse caratteristiche che vengono commercializzate. La pasta che viene consumata con più regolarità è sicuramente quella secca, mentre quella fresca va a rappresentare soltanto 1/4 della produzione nazionale.

La pasta secca industriale ha l’obbligo di contenere soltanto il semolato di grano duro o la semola e in caso contrario deve rientrare necessariamente tra le paste speciali. Queste ultime vanno a rappresentare una categoria totalmente indipendente e che nasce dall’utilizzo supplementare di ingredienti specifici come il nero di seppia, le uova, gli spinaci ecc… Tra le paste speciali, inoltre, troviamo la quella per diabetici, quella senza glutine e la pasta integrale.

La pasta è un alimento ricco di carboidrati e altamente energetico. Ad esempio, una porzione di pasta (80 g) con un po’ di formaggio (10 g) e un cucchiaio d’olio (10 g) all’interno di un regime alimentare medio vanno ad apportare 415 Kcal, ovvero fino al 20-25% del fabbisogno totale complessivo. Le grammature di cui stiamo parlando vanno a fare riferimento a porzioni bilanciate e desiderabili, molto più modeste di quelle che vengono consumate normalmente.

Un indice glicemico (IG) medio-elevato e un apporto calorico elevato fanno diventare la pasta un alimento difficile da gestire all’interno di una dieta dimagrante. Risulta comunque opportuno ricordare che la pasta viene consigliata soprattutto alle persone attive. Nello stesso tempo, un sedentario può consumare una porzione di pasta senza ingrassare ma stando attento alle quantità energetiche relative al proprio organismo.

Vediamo insieme alcuni consigli importanti per associare la pasta alla dieta:

Associate la pasta a un condimento ricco di fibra solubile e povero di grassi.

Cercate di non andare mai a superare i 60-70 g di pasta per porzione.

Non consumare la pasta per cena e solo una volta al giorno.

Mangiate la pasta 3 volte alla settimana massimo.

Mangiate la pasta dopo il contorno.

Mangiate la pasta quando fate anche esercizio fisico.

Non consumate mai la pasta associata alle patate o al pane.

Prediligete la pasta dietetica (es: pasta per diabetici o integrale).

Preferite i formati di pasta a indice glicemico basso.

Dieta e pasta: consigli

Vediamo ora quali sono le i tipi di pasta più comuni da consumare durante la dieta.

CONCHIGLIE: il nome deriva dalla forma e sono ideali con sughi che si possono nascondere anche al loro interno (es: pomodoro e piselli).

FARFALLE: hanno una cottura difficile, poichè rischiano di restare molli fuori e dure al centro. Sono perfette abbinate al salmone o con la panna e il prosciutto cotto.

FETTUCCINE: sono più strette delle tagliatelle e sono perfette anche in bianco.

FUSILLI: è un tipo di pasta attorcigliata che piace molto ai bambini.

LINGUINE: sono un formato di pasta lunga perfetto da abbinare ai sughi a base di pesce.

ORECCHIETTE: sono tipiche della cucina pugliese e sono perfette con il ragù, oppure con le cime di rapa.

PENNE: il grande classico italiano che può avere varie dimensioni e di tipologia ruvida o liscia. Le penne sono la pasta che si cuoce prima e quelle rigate sono quelle che si legano meglio al sugo.

RAVIOLI: è un tipo di pasta ripiena che viene realizzata con tantissime farciture differenti.

RIGATONI: la rigatura permette alla pasta di assorbire meglio il sugo e risultano più grossi delle penne.

SPAGHETTI: è la pasta lunga più classica, perfetta con qualsiasi tipologia di sugo.

TAGLIATELLE: è una pasta lunga e grossa che si sposa perfettamente con il sugo e con il ragù.

TORTELLINI: sono il tipo di pasta che rappresenta meglio l’Emilia e si possono cucinare con dei sughi asciutti, oppure in brodo.

