Pancia piatta dopo le vacanze: come fare

Potete avere una pancia piatta al rientro dalle vacanze consumando cibi leggeri e facendo esercizi per tenersi in forma.

Al rientro dalle vacanze, può essere che abbiate accumulato dei chili in più per via di aperitivi e dopo cena. Per ritrovare la forma e avere una pancia piatta, è importante seguire un piano alimentare bilanciato. Ecco i consigli e suggerimenti per perdere peso e avere un fisico snello.

Pancia piatta dopo le vacanze

Dopo i vari aperitivi e i pasti che avete consumato, l’ago della bilancia segnala alcuni chili in più e addio pancia piatta. Per recuperare la forma fisica perduta al rientro in città, ci sono alcune cose che bisogna fare. Se vi sentite gonfie dopo aver mangiato tanto, è bene correre ai ripari e cercare di rimediare.

Bisogna concedersi un po’ di tempo cominciando a prendersi cura di se stessi e del proprio fisico. Le parole chiave per la pancia piatta sono drenare e sgonfiare, quindi eliminare le scorie e le tossine che avete accumulato durante questo periodo. In questo modo riuscite a ritrovare il peso forma, la pancia piatta e indossare i vostri abiti preferiti non sarà più un problema.

Dal momento che bisogna drenare e depurare l’organismo, risulta fondamentale consumare dei cibi che abbiano proprietà detox. Grazie a questi alimenti, tornate in forma rapidamente e in modo efficace, oltre a ritrovare la vostra pancia piatta. Sono cibi che eliminano i liquidi in eccesso placando il senso di gonfiore e pesantezza.

Fondamentale durante questo processo depurativo, bere moltissima acqua, almeno due litri al giorno per pulire le tossine e idratarsi. Oltre all’acqua, sono anche consigliate le tisane a base di finocchio, melissa e carciofo che hanno effetti depurativi. Fatevi consigliare anche dagli esperti per capire cosa fare e quale regime alimentare adottare.

Pancia piatta: consigli

Per una pancia piatta e un fisico snello e tonico al ritorno dalle vacanze dove vi siete lasciati andare e sgarrato un po’, ecco alcuni consigli utili da seguire per recuperare la forma fisica e stare bene con voi stesse. Avere la pancia piatta non è solo importante dal punto di vista estetico, ma anche per la salute in quanto il grasso addominale arreca disturbi e problemi portando a non vivere bene.

Per tenersi in forma, si consiglia di evitare tutti quegli alimenti ricchi di grassi e condimenti, oltre che di fritture. Optate per una alimentazione ricca di fibre, soprattutto i legumi, cereali e verdure fibrose. Consumare le fibre aiuta a liberare e pulirsi dalle scorie mantenendo il peso regolare e in forma. Cercate di ridurre il sale e optate per spezie ed erbe aromatiche che possono aiutare a dimagrire e ritrovare il peso forma.

Oltre all’alimentazione, si consiglia di curare anche l’attività fisica svolgendola in modo costante e regolare. L’esercizio aerobico è ottimo in quanto permette di eliminare gli accumuli di grasso che si concentrano soprattutto nella zona addominale. Lo squat, gli esercizi mirati e specifici permettono di tonificare gli addominali e avere la pancia piatta.

Optate per una cottura al vapore e ai ferri, soprattutto per la carne. Masticate lentamente perché in questo modo assimilate meglio il cibo e migliorate l’azione dei processi digestivi.



