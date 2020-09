Capelli rovinati in autunno: come rimediare naturalmente

I capelli rovinati in autunno sono spesso la ripercussione dell'estate. La condizione, che preannuncia la caduta, provoca ansia. Scopriamo come intervenire.

Avere dei capelli rovinati, in modo particolare, in determinate stagioni dell’anno, può essere molto più comune di quanto non si immagini. Il fenomeno, che in ogni caso può anche essere temporaneo, provoca frustrazione in chi lo subisce ed è per questo motivo che, nei paragrafi che seguono, andremo a scoprire insieme quali sono le cause alla base della caduta dei capelli, il sintomo evidente di chi è alle prese con dei capelli spenti e rovinati, e come risolverlo naturalmente.

Capelli rovinati in autunno

In determinate stagioni dell’anno, molto più rispetto ad altre, con un occhio di riguardo all’autunno, la stagione della caduta dei capelli per antonomasia, la perdita dei capelli è un fenomeno molto più comune di quanto non si immagini. Non capita di rado, infatti, che, spazzolandosi, ci si ritrovi tra le mani ciocche di capelli voluminosi. Questo fenomeno provoca angoscia e frustrazione in chi lo subisce, ma non per questo si deve restare impotenti.

La caduta dei capelli, tipica in chi è alle prese con dei capelli spenti e rovinati, è un fenomeno comune, ma anche prevedibile. Intervenire finché si è ancora in tempo è fondamentale, ma anche quando la consapevolezza sia arrivata troppo tardi, fortunatamente, grazie al progresso e le scoperte di una società moderna e in continua evoluzione, si è sempre in tempo per intervenire, con risultati ottimali, per giunta!

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause alla base dei capelli rovinati e analizziamo le risorse naturali, a nostra disposizione, per curarli e prevenirne la caduta.

Capelli rovinati in autunno: cause

I capelli rovinati in autunno sono la ripercussione dell’estate. L’esposizione al calore e ai raggi solari, al cloro e all’acqua salata, infatti, indeboliscono i capelli, che diventano più fragili, secchi, soggetti a rottura e, di conseguenza, anche a caduta.

La caduta dei capelli, in alcuni casi, tuttavia, può essere causata anche da altri fattori, come, ad esempio, la tendenza ad acconciare i capelli sempre nello stesso modo (coda di cavallo, treccia e chignon), oppure, a spazzolare i capelli in modo aggressivo, oppure ancora, applicare sui capelli prodotti chimici e dannosi per la salute dei capelli, immessi sul mercato con lo scopo di tutelarli.

Il fenomeno, sebbene come anticipato già diverse volte nei vari paragrafi, può essere molto comune, ma è bene tener presente che non tutti gli individui sono uguali, di conseguenza, anche se la caduta dei capelli si verifica in autunno, in alcuni casi, è sempre bene tener presente anche gli altri fattori che la determinano, in modo da eseguire un’analisi attenta e un intervento tempestivo e corretto, che non faccia perdere tempo e che garantisca risultati effettivi e risolutivi.

Che sia un fenomeno temporaneo o meno, infine, nessuno dovrebbe imparare a convivere dei capelli rovinati e fragili, pertanto, nei paragrafi che seguono, scopriamo insieme Foltina Plus, la prima lozione spray, composta da ingredienti naturali al 100%, in grado di riparare il bulbo pilifero, stimolare correttamente la sua crescita e prevenire la caduta dei capelli.



Il miglior rimedio naturale

A volte, nonostante le migliori intenzioni e la prontezza dei provvedimenti intrapresi, può succedere che non si raggiunga il risultato sperato e, così, i capelli restano rovinati e iniziano a cadere. Le ragioni che si celano dietro alla caduta dei capelli, come abbiamo avuto modo di vedere, possono essere la conseguenza di fattori differenti, ma un bulbo pilifero, ormai spento e danneggiato, è l’unico fattore che accomuna ogni singola causa alla base della caduta dei capelli.

Tra le numerose soluzioni naturali che il mercato propone, Foltina Plus si distingue, prima di tutto, per la presenza nel prodotto di principi attivi naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, per preservarne proprietà e purezza, in secondo luogo, per la sua capacità di stimolare e riattivare quel bulbo pilifero ormai spento e danneggiato, in modo naturale e senza alcun trauma ulteriore.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Prodotto sotto forma di lozione spray, si consiglia di usare Foltina Plus regolarmente, per due volte al giorno, mattino e sera, spruzzando poche gocce di prodotto sull’area del cuoio capelluto interessata direttamente dalla caduta o diradazione dei capelli, massaggiando delicatamente e lasciando agire senza risciacquo.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Foltina Plus è un prodotto esclusivo, che non si acquista dai negozi fisici o virtuali, siano questi tradizionali o specializzati, ma unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Attualmente, Foltina Plus è in promozione e potrete acquistare due confezioni a 49,00 €. Per prenotare il prodotto è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Per quanto riguarda il pagamento, invece, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente al corriere, in contanti, al momento della consegna dell’ordine.

