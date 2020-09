Dieta mediterranea autunnale: il miglior regime alimentare

La dieta mediterranea autunnale è un regime ideale per prevenire i malanni di stagione e fare il pieno di energie.

Tra tutte le diete, la dieta mediterranea è sicuramente la migliore, come confermato anche da uno studio che è stato realizzato. Considerata la miglior dieta da seguire perché ha tutte le proprietà e i benefici per stare bene. Per seguirla anche durante l’autunno, ecco cosa fare.

Dieta mediterranea autunnale

Dopo il grande caldo dell’estate, bisogna prepararsi alla stagione autunnale con le temperature che si abbassano, i primi freddi e anche malanni del periodo. Per riuscire ad affrontare tutto questo, la dieta mediterranea è sicuramente il regime migliore da seguire. Un regime alimentare ricco di vitamine, proteine e sali minerali che sono alleati per la salute. Inoltre, la dieta mediterranea è un valido alleato nell’alimentazione.

Sono tantissimi i cibi di stagione che potete consumare in questo periodo. Tra questi, sicuramente la zucca da consumare in ogni modo: al vapore, cotta oppure nella minestra. Un alimento ottimo ricco di vitamina A; le insalate d’autunno, così come i pomodori sono alcuni piatti tipici della dieta mediterranea insieme all’olio extravergine d’oliva che potete consumare in questa stagione.

La carne bianca e il pesce sono fondamentali in questo periodo sia dal punto di vista della salute, ma anche della freschezza del prodotto stesso. Il vino, in quantità moderata e senza esagerare, è sicuramente ammesso nella dieta mediterranea in questo periodo dell’anno, anche per accompagnare alcuni piatti e cibi.

Grazie a questo regime alimentare considerato l migliore e quello maggiormente rinomato, è possibile fornire all’organismo tutti i benefici e nutrienti di cui ha maggiormente bisogno. Inoltre, durante l’autunno sono tantissimi gli alimenti che aiutano a prepararsi all’inverno e combattere i primi raffreddori e influenze del periodo.

Dieta mediterranea autunnale: consigli

Questo tipo di regime alimentare, considerando i molti alimenti che propone e che sono presenti sulla tavola, fa pensare al periodo estivo, ma potete anche consumarla e seguirla durante la stagione autunnale. Per poterlo fare, bisogna seguire alcuni consigli e regole che sono fondamentali. Gli esperti del settore concordano sul fatto che la dieta mediterranea sia il metodo migliore per nutrirsi e stare in forma, oltre a prevenire alcune patologie e malattie dell’apparato cardiologico e molte altre.

Per seguirla durante il periodo autunnale, nel momento in cui vi recate a fare la spesa, optate per prodotti tipici della stagione che facciano bene e aiutino a mantenersi in forma. I fagioli sono un alimento ricco di nutrienti e sostanze, quindi perfetti da consumare in questo periodo, oltre a essere un cibo tipico della dieta e cucina mediterranea.

I cavoletti di Bruxelles, i broccoli sono alimenti di cui è bene fare scorta durante questo periodo dal momento che hanno proprietà anticancro e sono depurativi. Nella dieta mediterranea autunnale non possono mancare le insalate miste da preparare e consumare in tantissimi modi e che costituiscono un ottimo pasto per il pranzo o la cena.

Le verdure a foglia verde sono tantissime in questo periodo dell’anno e aiutano a pulire l’organismo e liberare le scorie in eccesso, oltre a fare il pieno di sali minerali. La frutta, soprattutto mandarini e arance, da consumare a fine pasto, è ottima anche per spremute, frullati e succhi, soprattutto quando si cominciano ad avvertire i primi raffreddori e influenze.

