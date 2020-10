Dieta della Mente Felice: come funziona e i benefici

La Dieta della Mente Felice comprende una serie di alimenti che allineano il corpo con la mente per combattere il malumore. Scopriamo i suoi benefici.

La Dieta della Mente Felice si propone come obiettivo principale quello di combattere l’ansia e la depressione semplicemente mangiando bene. Allo stesso tempo, un’alimentazione sana, favorisce anche la perdita di peso e, come potrebbe essere facilmente intuibile, questi due aspetti, per certi versi, rappresentano anche due facce della stessa medaglia.

Scopriamo, dunque, insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la Dieta della Mente Felice e quali sono i benefici che si possono ottenere seguendola.

Dieta delle mente felice

E’ risaputo che quando si è alle prese con una preoccupazione, nella maggior parte dei casi, si ricorre proprio al cibo per colmare quella sensazione di malessere che attraversa tutto il corpo. La ragione di questo comportamento si ricerca indietro nel tempo, quando da piccoli, spesso e volentieri, durante i capricci del bambino, il genitore preferisce calmare la sia irascibilità proprio con il cibo.

Questa è una tendenza che ogni essere umano si porta dietro con sé e se alcuni soggetti soggetti, con il tempo, sono riusciti a superarla, la stessa cosa non è accaduta proprio a tutti.

La Dieta della Mente Felice, in un certo senso, si ricollega a questo sentimento che accompagna ognuno di noi da tutta una vita, al punto che, stando a quanto asserito dall’autore, il dottor Stefano Erzegovesi, nel suo libro, “La Dieta della Mente Felice“, alcuni alimenti, molto più di altri, riporterebbero sullo stesso asse cervello e organismo, spingendo l’individuo a combattere ansia e depressione con gli alimenti giusti, nelle giuste proporzioni, per ripristinare il proprio benessere psicofisico e migliorare lo stato di salute del microbiota.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, che cosa mangiare per essere felici e quali sono i benefici della Dieta della Mente Felice.

Dieta della mente felice: benefici

Di tanto in tanto, può capitare di sentirsi pigri e sottotono. Se, da un lato, questo stato d’animo è comune, dall’altro, quando si è alle prese con un problema o una preoccupazione costanti, il cattivo umore finisce con l’incidere pesantemente con la qualità della propria vita.

Questa è la situazione ideale in cui proprio la Dieta della Mente Felice potrebbe stravolgere la situazione. Poiché, nei momenti brutti, l’uomo cerca conforto nel cibo, prediligendo quello spazzatura, finendo così per ritrovarsi con qualche problema di salute e dei chili di troppo, difficili da smaltire, prediligere specifici alimenti, invece, potrebbe favorire uno stato di salute ottimale, ma anche aiutare a combattere il malumore, così da poter affrontare e risolvere al meglio i problemi che condizionano la vostra vita.

La Dieta della Mente Felice predilige gli alimenti di origine vegetale, quali verdura a foglie verdi, cereali integrali e legumi, alcuni tipi di frutta, gli alimenti fermentati, spezie ed erbe aromatiche. Questa tipologia di alimenti può essere consumata in abbondanza e regolarmente, per mantenere leggero l’organismo e combattere il cattivo umore.

Allo stesso modo, il cosiddetto cibo spazzatura deve essere assolutamente evitato, non solo perché favorisce gli stati infiammatori dell’organismo, ma perché è alla base di numerose patologie, in alcuni casi, dai risvolti imprevedibili e irreversibili.

Sentirsi bene, infine, vuol dire non rinunciare agli alimenti che si amano e che fanno sentire bene ed è per questo motivo che nel libro “La Dieta della Mente Felice”, l’autore consiglia di consumare un solo pasto libero alla settimana, che può essere la frittura, alimenti di origine animale e, persino, una bevanda alcolica, come un bicchiere di vino o di birra.

Il miglior integratore naturale

Mangiare bene vuol dire ripristinare il corretto funzionamento del proprio organismo, il proprio benessere psicofisico, perdere peso e mantenere, costante nel tempo, il peso forma raggiunto. Per questo motivo, quando si segue una dieta, soprattutto, se il vostro obiettivo è anche quello di perdere peso e restare in forma, il modo migliore per raggiungere rapidamente e concretamente il proprio obiettivo, è anche quello di supportare il percorso intrapreso con un integratore alimentare, che sia, preferibilmente, naturale e biologico, proprio allo scopo di non interferire con il corretto funzionamento del proprio organismo.

Tra le diverse soluzioni naturali che il mercato propone, Piperina & Curcuma Plus, rispondere correttamente ad una simile esigenza, prima di tutto, perché interviene direttamente sulla causa principale dell’aumento di peso, il metabolismo lento, riattivandolo e stimolandolo allo scopo di farlo funzionare correttamente, in secondo luogo, perché si compone di principi attivi naturali al 100%, che nello specifico sono:

la Piperina , l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso;

, l’alcaloide principale del pepe nero, selezionata per la sua capacità di aumentare la produzione dei succhi gastrici all’interno dell’intestino, risvegliare il metabolismo e favorire la perdita di peso; la Curcuma , essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino;

, essenziale per depurare e purificare l’organismo, ma anche e soprattutto per la sua capacità di impedire ai succhi gastrici in eccesso di raggiungere e danneggiare l’intestino; il Silicio Colloidale, essenziale per la salvaguardia della salute delle ossa, della pelle e dei tendini, ma anche e soprattutto per la sua capacità di potenziare l’azione benefica di curcuma e piperina.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

L’assunzione regolare di Piperina & Curcuma Plus garantisce:

la perdita di peso

il buon umore per affrontare la giornata

l’energia necessaria all’organismo per funzionare correttamente

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di assumere Piperina & Curcuma Plus per due volte al giorno, due compresse dopo pranzo e due compresse dopo cena. Non assumere l’integratore alimentare in caso di minore età, gravidanza e allattamento, patologie del tratto renale, epatico e gastrointestinale.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Piperina & Curcuma Plus è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare la confezione è sufficiente compilare il modulo di acquisto. Un operatore vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Attualmente, il prodotto è in promozione e potrete ricevere quattro confezioni a 49,00 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, potrete optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.