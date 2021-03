Barò Creme Cosmetics: la migliore promo online

Barò Creme sono un insieme di prodotti cosmetici, esclusivi e innovativi, promossi da Barò Cosmetics.Scopriamo insieme la linea completa e la sua offerta.

Barò Creme è una crema esclusiva e naturale, ricca di semi d’Uva Biologica coltivata a Barolo, sicura per ogni tipo di pelle, persino la più delicata e sensibile, allo scopo di rispettare l’ambiente, la natura in generale e la salute delle persone che scelgono di affidarsi ad essa nella cura e il rispetto della propria persona. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, le caratteristiche alla base dei prodotti di Barò Cosmetics e dove trovare la migliore promo online.

Barò Creme Cosmetics

Barò Cosmetics è un’azienda italiana che, impegnata da tempo nel settore della cura e la bellezza personale, è in grado di offrire alle sue clienti una linea cosmetica esclusiva, innovativa e di qualità premium, accanto ad un modo nuovo di concepire e presentare la vinoterapia, grazie allo studio e l’esperienza messi a disposizione dell’azienda, da parte della dottoressa Menegati, allo scopo di creare prodotti cosmetici nuovi e sicuri, a base di Semi d’Uva Biologica coltivata a Barolo, affinché trovare quel giusto equilibrio tra bellezza, naturalità ed efficacia che, solitamente, nei prodotti cosmetici in generale viene a mancare.

L’obiettivo di Barò Cosmetics non si ferma alla possibilità di offrire alle sue già numerose clienti prodotti per la cura e la bellezza personale naturali e sicuri per la propria salute, ma anche quello di offrire un trattamento SPA vero e proprio a domicilio, facendo affidamento esclusivo sui prodotti naturali che rispettano e tutelano l’ambiente, 100% Made in Italy, assolutamente privi di alcol e iodio, parabeni e vaselline, mai testati sugli animali.

Barò Creme Cosmetics migliore promo online

In questi giorni, Barò Cosmetics si impegna ad offrire alle nuove clienti, in qualità di benvenuto, una promo esclusiva con 8 prodotti, che analizzeremo nel dettaglio a partire dai paragrafi che seguono, ed un buono regalo di un valore pari a 50,00 €, che ogni cliente potrà spendere, sul portare online, sui prodotti dedicati alla cura e la bellezza personale che più desidera.

Come anticipato nel paragrafo precedente, dunque, in questi giorni Barò Cosmetics accoglie le sue nuove clienti con un pacchetto speciale ed esclusivo, che include:

il Siero Wine Pearl , una formula esclusiva Anti-Age, a base di Siero e Perle Illuminanti in 3D, una tecnologia rivoluzionaria, che rende ogni applicazione quotidiana un’esperienza sensoriale unica;

, una formula esclusiva Anti-Age, a base di Siero e Perle Illuminanti in 3D, una tecnologia rivoluzionaria, che rende ogni applicazione quotidiana un’esperienza sensoriale unica; il Gel Hydra Lift Contorno Occhi , super idratante, con un’alta concentrazione di acido ialuronico per nascondere e ritardare i segni che il passare del tempo lascia sulla pelle ed il viso, in modo particolare. La sua è una texture piacevole, trasparente e cristallina con un effetto mat sulla pelle. Il gel, oltre che per il contorno degli occhi, può essere usato per idratare le labbra, la piega del naso labiale e la ruga del leone;

, super idratante, con un’alta concentrazione di acido ialuronico per nascondere e ritardare i segni che il passare del tempo lascia sulla pelle ed il viso, in modo particolare. La sua è una texture piacevole, trasparente e cristallina con un effetto mat sulla pelle. Il gel, oltre che per il contorno degli occhi, può essere usato per idratare le labbra, la piega del naso labiale e la ruga del leone; il Blush Peach Glow , un illuminante alla pesca, che illumina la pelle in modo compatto e naturale, assolutamente privo di siliconi, altre sostanze chimiche e nocive, facile da applicare grazie alla sua texture impalpabile. Ideale per un look naturalmente splendente e radioso;

, un illuminante alla pesca, che illumina la pelle in modo compatto e naturale, assolutamente privo di siliconi, altre sostanze chimiche e nocive, facile da applicare grazie alla sua texture impalpabile. Ideale per un look naturalmente splendente e radioso; il Mascara Diva Eyes , che allunga le ciglia in modo perfetto con un unico movimento, grazie ad uno speciale applicatore sagomato, rendendo il vostro uno sguardo intenso che incanta, grazie al suo effetto volumizzante e a lunga tenuta;

, che allunga le ciglia in modo perfetto con un unico movimento, grazie ad uno speciale applicatore sagomato, rendendo il vostro uno sguardo intenso che incanta, grazie al suo effetto volumizzante e a lunga tenuta; il Primer Perfect Skin , idratante e perfezionante, che con la sua texture super leggera si presenta come la base perfetta per il trucco perfetto. Inoltre, il Primer Perfect Skin è un vero booster per la pelle, data la sua capacità di svolgere un effetto Pro Age e levigante;

, idratante e perfezionante, che con la sua texture super leggera si presenta come la base perfetta per il trucco perfetto. Inoltre, il Primer Perfect Skin è un vero booster per la pelle, data la sua capacità di svolgere un effetto Pro Age e levigante; il Rossetto Chubby Smoothie Kiss , dal colore nude e super idratante, con finish matte intenso, per labbra morbide e ridefinite. Ricco di Burro di Karitè, il rossetto nutre ed idrata la pelle delle labbra, come se fosse un balsamo, per delle labbra sempre a prova di bacio;

, dal colore nude e super idratante, con finish matte intenso, per labbra morbide e ridefinite. Ricco di Burro di Karitè, il rossetto nutre ed idrata la pelle delle labbra, come se fosse un balsamo, per delle labbra sempre a prova di bacio; l’ Eyeliner Precision , con formula long lasting fluida a prova di sbavature, dal colore nero intenso satinato, per una linea precisa, che rende il vostro uno sguardo profondo, dal fascino inconfondibile;

, con formula long lasting fluida a prova di sbavature, dal colore nero intenso satinato, per una linea precisa, che rende il vostro uno sguardo profondo, dal fascino inconfondibile; la Palette Glamour Nuance, impreziosita da toni brillanti, come il Gold Shimmer, il Rose Gold e il Bordeaux. La palette è ideale per un make up versatile, che risalta lo sguardo della persona.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Il set Barò Creme è un’offerta esclusiva promossa da Barò Cosmetics, accessibile direttamente online, dal link che vi segnaliamo, sul sito ufficiale della casa di produzione del prodotto. Per prenotare il set è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto, senza tralasciare alcun dettaglio, e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, nel corso della giornata, vi ricontatterà e, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Il set è in promozione esclusiva a 59,00 € anziché 203,00 ed include un buono regalo del valore di 50,00 €, da spendere senza vincoli di spesa, e senza alcun costo aggiuntivo per la spedizione, su ogni prodotto disponibile sul sito web di Barò Cosmetics. Per quanto concerne il pagamento, infine, l’azienda propone la scelta tra due forme di pagamento: quello in anticipo, tramite carta prepagata o conto PayPal, e il contrassegno, ovvero, il pagamento in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.

