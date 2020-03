Sedie ergonomiche: modelli e le offerte del mese

Le sedie ergonomiche sono l'ideale per attenuare i dolori alla schiena.

Per chi sta tanto tempo seduto in ufficio o studia, è molto importante scegliere una sedia che sia adatta e non arrechi disturbo alla schiena. Le sedie ergonomiche sono l’ideale in tal senso in quanto permettono di garantire il massimo della sicurezza e fornire una ottima postura. Ecco quali scegliere e le migliori promozioni mensili.

Sedie ergonomiche

Passare ore seduti a una scrivania per lavoro o studio comporta notevoli problemi per la schiena e, di conseguenza, per la postura. Molto importante scegliere questo tipo di sedie proprio per attenuare i problemi ed evitare dolori alla colonna vertebrale, puntando ad avere una postura che sia corretta e ben allineata. Ci sono alcuni fattori che bisogna prendere in considerazione prima di scegliere la sedia ergonomica adatta alle necessità ed esigenze di ognuno.

A prescindere dal modello, cercate di tenere a mente i seguenti requisiti:

Altezza regolabile: in modo da capire se volete una seduta più in basso o maggiormente in alto.

Per svolgere questa operazione, solitamente si ha bisogno di una levetta in modo da capire quale altezza è adatta per il lavoro che state per cominciare

Lo schienale regolabile: un altro fattore importante in quanto aiuta a mantenere una postura corretta. Quando cominciate a regolarla, bisogna che i gomiti siano appoggiati alla scrivania in modo da formare un angolo retto. La schiena deve essere eretta

Accessori: alcuni modelli sono accessoriati, dalle rotelle direzionali allo schienale ergonomico. Il cuscino ergonomico è un altro accessorio che aiuta a stare meglio con la schiena e la colonna

Le sedie ergonomiche devono essere comode. Meglio optare per modelli con l’imbottitura. Si consiglia di provarla prima di acquistarla. Le sedie ergonomiche si adattano a vari stili e arredamenti.

Quindi, cercate di comprarne una che si adegui perfettamente alle vostre esigenze e anche al design dell’arredamento del vostro studio o della camera da letto, a seconda di dove avete intenzione di posizionarla.

Sedie ergonomiche: modelli

Oggi il mercato offre diversi modelli di sedie ergonomiche si distinguono da altre tipologie per il design, i tessuti, ma anche il materiale con cui sono costruite e realizzate. Per chi non sa quale sedia ergonomica scegliere, sappiate che sono vari i modelli su cui puntare e si distinguono due grandi famiglie.

Le sedie ergonomiche direzionali sono molto pratiche e dotate di rotelle in modo da spostarsi senza doversi alzare ogni volta. Potete regolare lo schienale e la poltrona rotea sull’asse orizzontale. Sono sedie ottime soprattutto per chi ha problemi alla colonna vertebrale o non vuole caricare troppo le ginocchia.

Un altro modello sono le sedie con lo schienale ergonomico studiate dagli esperti del settore che offrono e garantiscono comodità, oltre a migliorare la postura.

Potete alzarvi senza avvertire dolore o altri malesseri dovuti a una postura o posizione non adatta. Hanno spesso braccioli e rotelle in modo da essere comode e a proprio agio.

Ci sono poi sedie a sfera che aiutano a migliorare l’allineamento della colonna vertebrale, alleviano i dolori a schiena e collo e ideali per mantenere la giusta postura. Migliora anche la circolazione sanguigna e la palla si adatta molto bene alla scrivania, oltre alla possibilità di livellarla per raggiungere l’altezza desiderata.

Sedie ergonomiche Amazon

Per chi ha bisogno di un modello di sedia di questo tipo, sul sito di Amazon sono varie le offerte e le promozioni di cui approfittare. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni articoli in merito. Ecco una breve descrizione di sedie ergonomiche tra le più richieste e apprezzate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Woltu sedia gaming sedie da ufficio girevole

Una sedia realizzata in ecopelle con bracciali e piedi in plastica di ottima qualità.

Il cuscino è in schiuma di poliuretano ad alta densità. L’altezza, così come lo schienale, è regolabile. Si possono regolare anche i braccioli e la seduta, così come i poggia piedi per garantire una seduta comoda e affidabile. Lo schienale è ben imbottito. Il cuscino allevia la fatica e riduce la pressione della colonna vertebrale. Molto pratica e potete usarla anche come sedia da gioco e scrivania. Il prodotto più venduto in questa categoria.

2)Songmics poltrona girevole da ufficio

Una sedia ergonomica in rete che allevia la fatica stimolando la produttività. Il sedile si adatta perfettamente al corpo in modo da garantire una ottima comodità. La poltrona è regolabile grazie alle leve sotto il sedile. Si può regolare lo schienale attraverso la manopola. Ha una portata massima di 120 kg. Realizzata con materiali di ottima qualità. Si monta in maniera rapida e veloce. Adatta a persone di diverse altezze.

3)Angel Queen sedia ergonomica da ufficio

Lo schienale è in rete resistente e traspirante che permette di mantenere la schiena fresca quando siete seduti per vario tempo. Dispone di supporto lombare e poggia testa per alleviare la fatica e offre una comoda posizione da seduta. Potete reclinarla da 90° a 135° in modo da essere comode. Il bracciale è regolabile. Il disegno a schienale alto è perfetto per riposare il collo e la schiena. Realizzata in acciaio, quindi molto resistente.

Oltre alle sedie ergonomiche, ecco alcuni dei modelli migliori per l’ufficio.

