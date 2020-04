Videogame in quarantena: i consigliati

Il mondo dei videogames si arricchisce di tante offerte e promozioni in questa quarantena.

Durante il periodo di quarantena, a parte studiare, i ragazzi possono anche svagarsi. Oltre a qualche sport e a film da vedere, i videogame sono un piacevole diversivo in quanto li aiutano a rilassarsi. Ecco alcuni di quelli maggiormente consigliati e le offerte che sono disponibili online di cui approfittare.

Videogame in quarantena

Sicuramente in un periodo forzato come questo, è una occasione per giocare da soli oppure con gli amici che sono connessi in rete. Si tratta di un passatempo o attività che i ragazzi amano molto e che è considerata molto importante dall’Organizzazione Mondiale della Sanità dal momento che lo ritiene un momento utile per socializzare e allontanarsi, per un attimo, dall’isolamento sociale che questo periodo comporta. Sono vari i titoli di videogame per giocare e rilassarsi con la famiglia.

Per chi si approccia per la prima volta al mondo dei videogame, sono vari i suggerimenti e consigli tra cui scegliere quello che maggiormente vi piace.

Dai classici come Tetris, una sorta di puzzle sino a Pac Man per dare la caccia ai fantasmi oppure Pong, molto simile, come suggerisce il nome al gioco del ping pong in bianco e nero. Doom e Super Mario Bros sono videogame che continuano ad appassionare tutti i giocatori a qualunque età. Infine, non si possono dimenticare alcune saghe che ogni anno catturano milioni di giocatori quali Final Fantasy e anche Resident Evil con nuove storie e livelli.

Il mondo dei Pokemon non ha solo conquistato la televisione, ma anche i videogame. L’ultimo capitolo della saga dal titolo Pokemon Spada e Scudo è stato un grande successo per tutti gli appassionati di questi esseri di colore giallo. Inoltre, sono vari gli aggiornamenti disponibili e anche la possibilità di giocare in più giocatori grazie alle ultime novità in merito.

Animal Crossing New Horizon per darsi battaglia e sfidarsi fino all’ultimo colpo.

Per gli appassionati di sport, ci sono una serie di videogame che non possono assolutamente mancare e che risultano tra quelli maggiormente apprezzati durante questo periodo di quarantena. Si va dall’immancabile Fifa e Pes, considerato uno dei giochi maggiormente popolari sino alla Formula 1 oppure all’NBA, il campionato di basket americano.

Chi ama il mondo della musica e, in particolare, i Pearl Jam, in occasione del nuovo singolo, ne hanno approfittato per lanciare anche un videogame molto simile a Space Invader con i giocatori che possono unirsi al gioco scegliendo un membro del gruppo e andare incontro a tantissime avventure e giochi meravigliosi con cui passare il tempo.

Per quanto riguarda i videogame più recenti e dell’ultima stagione, ci citano Xbox Game Pass con l’accesso a una quantità illimitata di diversi giochi sino a The Witcher livello 3 oppure GTA V, oltre ovviamente a Red Dead Redemption, un videogame che non passa mai di moda tra gli appassionati.

Nioh2 è una novità del genere con un livello molto difficile per gli appassionati ed esperti del genere che vogliono mettersi alla prova.

Videogame in quarantena: offerte

Per chi è appassionato di questo genere e vuole continuare a migliorarsi, ci sono tantissime promozioni e offerte di cui approfittare in questo periodo di quarantena. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare alcuni degli articoli in merito. Ecco una breve classifica di videogame maggiormente richiesti e apprezzati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Fifa 20 standard Play Station 4

Per gli appassionati di calcio che non possono tifare la propria squadra e andare allo stadio, ecco il videogame per vivere le emozioni di questo sport. Potete creare il vostro personaggio giocando insieme a lui e scontrandovi con gli avversari.

Presenta un sistema di gioco completamente nuovo molto ispirato e simile al mondo reale. Permette di vivere ogni momento sul campo con o senza palla. Potete giocare alle più grandi competizioni calcistiche: dalla Champions League sino all’Europa League, compresa anche la Uefa e la Super Cup. Ottima grafica e molto più divertente di altri videogame sul mondo del calcio. In vendita con lo sconto del 41%.

2)Final Fantasy VII Remake

Una delle ultime novità nel campo del videogame che racconta la storia di un mondo completamente rovesciato e caduto sotto il controllo della compagnia elettrica Shinra. Ricostruisce in chiave moderna e diversa la storia e i suoi personaggi. Ottimo il cast di personaggi per raccontare la storia alle nuove generazioni. Ci sono nuovi elementi che catturano l’attenzione e la partecipazione degli appassionati. In vendita con il 9% di sconto.

3)Resident Evil 3 Play Station 4

Un’altra delle novità del mondo dei videogame. Disponibile su pc e console. In questa versione i giocatori ritornano ad affrontare gli zombie con nuovi livelli di gioco ancora più moderni. Un remake molto divertente con modifiche alle trasformazioni facciali per renderlo grottesco e divertente al tempo stesso. Le animazioni sono portate all’esterno. Folle e pazzesco insieme. In vendita con il 10% di sconto.

Per chi ama i videogame dedicati al mondo dell’automobilismo, ecco quali sono i migliori.