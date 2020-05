Luca La Mesa: guida al corso Social Media Training

Scopriamo come funziona e come iscriversi al nuovo corso promosso da Luca La Mesa per la gestione professionale dei social media.

Luca La Mesa, specializzato in strategie avanzate di social media marketing ed innovazioni tecnologiche, ha organizzato un nuovo corso, aperto ai giovani professionisti, ma anche a chi sta iniziando a muovere solo adesso i primi passi in questo settore ultra-competitivo. Scopriamo, nei paragrafi che seguono, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo corso, “Social Media Training“, di Luca La Mesa.

Luca La Mesa

Per chi ha poca esperienza nella gestione delle strategie di marketing nell’ambito dei social media e dello sviluppo tecnologico, oppure, molto più semplicemente, per chi questo settore non lo conosce affatto, il nome Luca La Mesa, naturalmente, non suonerà alcun campanello. Eppure, la sua è una figura manageriale importante , legata a numerosi successi e, senza alcuna ombra di dubbio, destinata a legarsi, nel tempo, a successi ancora maggiori.

Appassionato di social media, marketing e innovazione, attualmente, Luca La mesa offre consulenza nella gestione delle strategie di marketing dei social media ai Top Brand e si occupa di formazione universitaria, sia in Italia che all’estero, ma la sua carriera si è sviluppata gradualmente, dopo aver acquisito e maturato esperienza presso il gruppo Unilever Procter & Gamble, una multinazionale statunitense, che si occupa della gestione dei beni di largo consumo, con sede legale a Cincinnati, nello Stato dell’Ohio, Stati Uniti d’America.

Negli anni, Luca La Mesa ha raggiunto traguardi straordinari, con clienti di grande levatura, quali il Campionato Mondiale Superbike, Pirelli, Fendi, Bulgari, Versace, AS Roma, Federazione Italiana Pallavolo, Internazionali BNL d’Italia, Olimpiadi di Rio 2016, Olimpiadi di Pyeongchang 2018, Fiorello, Enrico Brignano, Cornetto Algida, Dove, Winner Taco, LA7, Mediaset e molti altri ancora.

Per il settore sportivo, oltre alle campagne virali di AS Roma, sopramenzionata, Luca La Mesa ha curato anche le campagne virali lanciate su Twitter, per Francesco Totti #MioCapitano, in occasione del rinnovo della ventesima stagione del Capitano, per Francesca Piccinini #ConLeAzzurre, durante la Coppa del Mondo della nazionale italiana, nel 2014, e quella della tennista Flavia Pennetta. Sempre nello stesso anno, infine, La Mesa ha progettato le strategie di successo per i giocatori della nazionale italiana durante la Coppa del Mondo in Brasile.

La forte passione per l’innovazione, negli anni, ha portato Luca La Mesa a ricoprire i seguenti incarichi:

Board of Advisor per LUISS EnLabs

Docente InnovAction Lab

Mentore per Wind Business Factor

Mentore per il programma Microsoft/Nokia/Windows Phone MAAC, Mentore per il Founder Institute

Responsabile Digitale Roma StartUp

Luca La Mesa ha conseguito i suoi studi presso la Singularity University, Harvard University, LUISS e ESSEC, Business School Paris – Singapore.

Luca La Mesa è uno degli Speaker di TED, una serie di conferenze gestite dalla Sapling Foundation, un’organizzazione privata non-profit americana ed è stato premiato dalla P&G Alumni Global tra i “40 under 40” più meritevoli a livello internazionale.

Luca La Mesa: Social Media Training

Impara, esercitati, confrontati, certifica le tue esperienze. Queste sono le parole chiave che rappresentano, e presentano, il nuovo corso telematico che Luca La Mesa ha promosso ed organizzato per accompagnare i giovani esperti e meno esperti, nei primi anni di esperienza, nell’uso professionale dei social media.

Social Media Training, questo è il nome del corso che Luca La Mesa ha progettato e realizzato, è un vero e proprio percorso formativo, con rilascio di certificazione finale, grazie al quale comprendere e apprendere le migliori strategie per la gestione professionale dei social media. Per chi volesse maggiori informazioni sull’iscrizione, sul sito ufficiale può cliccare qui

Organizzato secondo una modalità di apprendimento a distanza, l’iscrizione al corso garantisce l’accesso:

ad un gruppo Facebook privato

ad una piattaforma a cui fare riferimento per l’approfondimento e l’archiviazione dei contenuti in video del corso

a dirette live con Luca La Mesa in persona, allo scopo di confrontarsi e chiedere consigli

ad un Mentor di supporto grazie al quale trovare le risposte alle domande più frequenti che gli studenti rivolgono

Si parla di innovazione tecnologica, di conseguenza, è assurdo anche solo provare ad immaginare una concezione ed organizzazione diverse del corso che, essendo gestito a distanza, trasmette i suoi contenuti in due ambienti differenti, quello del gruppo privato su Facebook, all’interno del quale La Mesa pubblica brevi pillole quotidiane di facile comprensione, consultabili in ogni momento, ed un portale, all’interno del quale trovare video lezioni di breve durata, suddivise in paragrafi, professionali e riassuntive delle tematiche affrontate nel gruppo privato su Facebook, anch’esse consultabili in qualunque momento.

Le video lezioni sono registrate così da andare incontro agli iscritti che lavorano, che hanno poco tempo a disposizione e che hanno difficoltà legate agli orari fissi. I contenuti saranno pubblicati due volte al mese. Occasionalmente, vi saranno anche delle dirette live su Facebook, ad orari concordati con gli iscritti al corso, per rispondere alle domande degli studenti ed offrire consigli. In ogni caso, anche le dirette live su Facebook potranno essere consultate in un secondo momento.

Il corso ha una durata di tre mesi. Iniziato lo scorso 11 maggio, questo si concluderà il prossimo luglio, sebbene resterà attivo per i tre messi successivi (agosto, settembre e ottobre), allo scopo di garantire pari opportunità a chi è interessato al contenuto, ma è arrivato in ritardo.

L’iscrizione al corso prevede uno sconto dell’80%, con un’offerta lancio pari a 90,00€ + IVA, anziché 425,00 € + IVA. Ogni altra informazione è presente sulla pagina ufficiale del corso. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Il corso si rivolge a chi desidera comprendere e apprendere la gestione professionale dei social media, ma è ancora agli inizi o ha maturato meno di due anni di esperienza, ai freelance, a chi lavora nel settore, ma desidera crescere e migliorare, alle piccole attività, agli studenti che desiderano certificare le proprie conoscenze per aggiungerle nei curriculum ed aspirare, in questo modo, ad un posto di lavoro migliore, a chi vuole conoscere ogni dettaglio di questo settore, ma non ha mai potuto a causa dei costi esorbitanti di altri corsi dedicati.

I contenuti di Social Media Training riguardano la gestione professionale di Facebook, Instagram e LinkedIn, ma ogni studente iscritto avrà la libertà di approfondire i contenuti dei social media che più lo interessano, con un occhio di riguardo ed una menzione particolare alle piattaforme di nuova generazione, tra cui TikTok e WhatsApp Business.