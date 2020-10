Smartphone Apple: i modelli in trend

Gli smartphone Apple sono di vari modelli e ognuno si differenzia per varie caratteristiche.

Il mondo dei device e della tecnologia si arricchisce sempre di nuovi prodotti in modo d’accontentare i bisogni e le esigenze di tutti. In vista del Natale e dei prossimi regali, perché non donare a un amico o al proprio fidanzato lo smartphone Apple. Ecco tutti i modelli e quali comprare.

Smartphone Apple

Apple iPhone è uno smartphone Apple con sistema dispositivo iOS ed è uno dei dispositivi maggiormente amati della gamma tra gli utenti. Dispone di una densità di pixel molto varia e ampia grazie alla risoluzione di pixel da 3.5 pollici. Si trova anche la fotocamera con la risoluzione da 2 mega pixel e flash singolo.

L’iPhone non è altro che una famiglia di smartphone Apple, ovvero una azienda di origine americana che ha sede a Cupertino, in California. La prima generazione di questi dispositivi, tutti con il sistema operativo iOS, è stata lanciata per la prima volta nel giugno 2007 diventando fin da subito un marchio che si è distinto per la qualità grazie anche agli ottimi schermi, la risoluzione, l’interfaccia grafica e anche il concetto stesso di app.

Un successo dato dalla grande qualità, dal comparto di assistenza rapido e veloce, e anche a una buona integrazione con tutti i prodotti del marchio Apple. Gli smartphone Apple sono device davvero ottimi e ricchi di tutti gli accessori e funzionalità che gli amanti del genere vogliono da un dispositivo del genere.

Smartphone Apple: modelli

Non è facile orientarsi tra i vari smartphone Apple che sono disponibili, in quanto sono diversi i modelli che sicuramente non mancheranno di soddisfare le esigenze e bisogni di ognuno. Si consiglia di valutare con attenzione il modello che volete in quanto hanno una memoria non espandibile e, di conseguenza, rischiate di non avere abbastanza spazio per immagazzinare dati e molto altro. ù

iPhone11 è uno degli modelli di smartphone Apple, con display LCD e scocca colorata, con caratteristiche molto simili al suo predecessore, ovvero iPhone Xr. La batteria assicura un’ora in più rispetto al precedente modello e la sezione relativa alla fotografia è sicuramente uno dei punti di forza di questo modello. Ha una doppia fotocamera e permette di registrare video con una ottima risoluzione. Ha un look colorato, quindi, giovane e fresco.

Un altro modello è l’iPhone 112 Pro e Pro Max che si distingue per una autonomia e un display nettamente migliore. Dotato di un terzo sensore posteriore. Rispetto agli altri modelli, resiste all’acqua scendendo fino a 4 metri d’acqua per mezz’ora circa. Consigliato perché permette di godere al massimo dell’esperienza iPhone.

iPhone Xs è il penultimo modello del marchio Apple. Ha un display OLED con un design molto simile all’iPhone X. Oltre ai colori nero e argento, si trova anche nella sfumatura oro. Presenta due fotocamere posteriori in modo che le foto siano più nitide e chiare con una netta precisione per gli scatti.

Le offerte di Amazon

Per chi avesse bisogno di uno smartphone Apple per cambiare il suo modello o semplicemente per un regalo, sono diversi i modelli che è possibile trovare sul sito di Amazon approfittando di ottimi sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto è possibile visualizzare gli articoli in merito. Ecco una breve classifica con la descrizione di questi modelli che sono stati scelti tra quelli maggiormente apprezzati e desiderati dagli utenti del noto e-commerce.

1)Apple iPhone 11

Un modello che resiste alla polvere e all’acqua, infatti permette di andare sott’acqua fino a due metri di profondità. Ha una doppia fotocamera per le vostre fotografie e anche per registrare video con una ottima risoluzione. Dispone di modalità notte e ritratto con video in 4K. Dispone di un riconoscimento facciale per l’autenticazione sicura e Apple pay. Compatibile con ricarica veloce. Disponibile in vari colori: bianco, nero, rosso, giallo, verde e viola. In vendita con il 16% di sconto.

2)Nuovo Apple iPhone SE

Dispone di un display Retina HD da 4.7”. Resiste, come il modello precedente alla polvere e all’acqua, permettendo di andare in profondità fino a un metro. Dotato di una fotocamera grandangolo con modalità e illuminazione ritratto, controllo della profondità, smart HDR di nuova generazione e permette di registrare video in 4K. Compatibile con la ricarica veloce e touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay. Si trova nei colori bianco, nero e rosso. In vendita con il 10% di sconto.

3)Apple iPhone 11 Pro

Resiste alla polvere e all’acqua giungendo fino a 4 metri di profondità. dispone di tre fotocamere con modalità notte, ritratto e la possibilità di registrare video 4 k. Dotato di Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay. Ricarica veloce, dotato di sistema operativo iOS. La modalità è scura con nuovi strumenti per ritoccare le foto e i video, oltre a nuove funzioni per la privacy. Si trova nei colori argento, grigio siderale, verde notte e oro. In vendita con il 15% di sconto.

