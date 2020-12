PS5, le funzionalità, giochi e dove ordinarla

La PS5, in vendita da poche settimane, ha registrato ovunque il tutto esaurito. Nell'attesa di averla nelle nostre mani, scopriamo giochi e funzionalità.

La PS5 è arrivata sul mercato internazionale alcune settimane fa, ma sfortunatamente, questa ha registrato ovunque il tutto esaurito, sia per quanto riguarda i negozi fisici e sia per quanto riguarda i negozi virtuali, lasciando sconsolati gli appassionati della PlayStation. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le funzionalità e i giochi disponibili sulla nuova PS5 e dove acquistarla.

PS5: le funzionalità

Dal controllo della privacy alla qualità delle immagini, passando per il menù in-game e molto altro ancora, rispetto ai modelli precedenti, la nuova PS5 ha introdotto nuove funzionalità che, per certi versi, si presentano persino innovative. Tali funzionalità potranno e dovranno essere sfruttate al meglio dall’utente, così da poter godere pienamente delle potenzialità che la nuova console è in grado di offrire, tutto sommato, una bella consolazione se si pensa che, quest’anno, le vacanze natalizie assumeranno un sapore nuovo.

Esaminando nel dettaglio le funzionalità della nuova PS5, rispetto ai modelli precedenti di console, non si può non constatare che:

la grafica delle immagini è migliorata, consentendo all’utente anche una migliore esperienza di gioco;

è migliorata, consentendo all’utente anche una migliore esperienza di gioco; la possibilità di scegliere tra una risoluzione minore e una performance migliore , un opzione presente nella versione precedente, che Sony ha voluto riproporre anche per la PS5, sia per quanto riguarda le impostazioni dei giochi e sia per quanto riguarda i giochi già salvati all’interno della console, una soluzione che si rivela molto comoda, soprattutto se si gioca su un televisore o un monitor che non rientra nei parametri del massimo livello;

tra una e , un opzione presente nella versione precedente, che Sony ha voluto riproporre anche per la PS5, sia per quanto riguarda le impostazioni dei giochi e sia per quanto riguarda i giochi già salvati all’interno della console, una soluzione che si rivela molto comoda, soprattutto se si gioca su un televisore o un monitor che non rientra nei parametri del massimo livello; l’ SSD è personalizzato, così da consentire all’utente, prima di tutto, una velocità massima di caricamento, in modo tale da accedere ai giochi in modo molto più veloce ma, allo stesso tempo, consente all’utente una migliore esperienza di gioco, esattamente come lo è stato per la grafica;

è personalizzato, così da consentire all’utente, prima di tutto, una velocità massima di caricamento, in modo tale da accedere ai giochi in modo molto più veloce ma, allo stesso tempo, consente all’utente una migliore esperienza di gioco, esattamente come lo è stato per la grafica; la possibilità di accedere alle alte frequenze di aggiornamento , solo se compatibili con il display della vostra console, che dovrebbe supportare tale opzione, in modo tale da rendere l’accesso ai giochi molto più fluido e, ancora una volta, godere pienamente dell’esperienza di gioco;

, solo se compatibili con il display della vostra console, che dovrebbe supportare tale opzione, in modo tale da rendere l’accesso ai giochi molto più fluido e, ancora una volta, godere pienamente dell’esperienza di gioco; il PlayStation Store , che consente all’utente di eliminare gli spoiler che si traducono in trailer o screenshot che compaiono sotto agli occhi dell’utente quando naviga all’interno dello store online e che potrebbero rovinare, in parte o del tutto, le storie che si sviluppano all’interno del gioco;

, che consente all’utente di eliminare gli spoiler che si traducono in trailer o screenshot che compaiono sotto agli occhi dell’utente quando naviga all’interno dello store online e che potrebbero rovinare, in parte o del tutto, le storie che si sviluppano all’interno del gioco; il Sub menù in-game , al quale si può accedere anche durante il gioco, semplicemente, pigiando sul logo PlayStation presente sul controller, dal quale regolare le sorgenti, il livello di audio, l’accesso a Spotify, la possibilità di ritornare ad un gioco interrotto in precedenza e la possibilità di accedere alle opzioni che la realtà virtuale offre;

, al quale si può accedere anche durante il gioco, semplicemente, pigiando sul logo PlayStation presente sul controller, dal quale regolare le sorgenti, il livello di audio, l’accesso a Spotify, la possibilità di ritornare ad un gioco interrotto in precedenza e la possibilità di accedere alle opzioni che la realtà virtuale offre; la regolazione del consumo energetico , una possibilità che è presente su (quasi) tutti i dispositivi tecnologici a nostra disposizione che, presumibilmente, mancano nelle versioni precedenti della console, grazie alla quale interrompere gli aggiornamenti o il download se la console è in stand-by e molto altro ancora;

, una possibilità che è presente su (quasi) tutti i dispositivi tecnologici a nostra disposizione che, presumibilmente, mancano nelle versioni precedenti della console, grazie alla quale interrompere gli aggiornamenti o il download se la console è in stand-by e molto altro ancora; la regolazione del livello di privacy, allo scopo di consentire all’utente di gestire il proprio profilo online, scegliendo di privatizzare totalmente l’account o rendere visibili solo le parti che si decide di rendere visibili.

PS5: giochi

Anche per la produzione della PS5, Sony, a quanto pare, ha deciso di mantenere lo stesso approccio saldo che ha reso PS4 il successo che il mondo conosce già e che si è tradotto nella possibilità di vendere una console in grado di riprodurre giochi originali dai suoi storici e, al contempo, la possibilità di integrare titoli nuovi, prodotti da parti terze.

L’aspetto negativo della vicenda è legato, tuttavia, al catalogo che, al momento, risulta povero e incompleto. Se siete tra i fortunati che sono già riusciti ad acquistare la nuova PS5 o tra gli ignari che, in modo del tutto inaspettato, riusciranno ad accaparrarsela nei prossimi giorni, quelli che seguono sono alcuni dei titoli interessanti, già disponibili sulla console:

Astro’s Playroom

Demon’s Souls

Call of Duty: Black Ops Cold War

Assassin’s Creed Valhalla

Sackboy: A Big Adventure

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

PS5: dove ordinarla

Il giugno del 2020 è stata una data molto importante per gli appassionati dei videogame, in generale, e per gli amanti della PlayStation, in particolare, perché proprio questo è stato il mese in cui si è potuto assistere alla presentazione dell’ultima generazione della console più famosa al mondo, i suoi giochi, il design spettacolare e gli accessori unici nel loro genere. Se Australia, Stati Uniti e Canada sono stati i primi fortunati a mettere le mani sulla PS5 il 12 novembre, il resto del mondo, d’altra parte, ha dovuto aspettare qualche altro giorno in più, il 19 novembre, per la precisione. Tuttavia, ogni singolo cittadino, che sia europeo o meno, al momento, si trova alle prese con lo stesso identico problema: l’impossibilità di potere acquistare una console che è, praticamente, introvabile, sia nei negozi fisici che nei negozi virtuali.

Dal canto nostro, abbiamo fatto qualche ricerca e, sebbene il prezzo sulla console, per un breve lasso di tempo, sia rimasto bloccato, consentendo a pochi fortunati utenti di mettere le mani sul loro oggetto dei desideri, la stessa fortuna non è capitata a tutti. Su Media World e Amazon la console, attualmente, è introvabile. Lo stesso discorso, sfortunatamente, vale anche per Monclick che, nella giornata di ieri, ha dato la possibilità ai suoi clienti di prenotare un numero limitato di PS5, con consegna garantita presso il proprio domicilio entro il 18 dicembre. Come prevedibile, d’altra parte, anche la prenotazione ha registrato il tutto esaurito, pertanto, il nostro consiglio è quello di visitare ripetutamente il sito nella speranza che si ripresenti, nuovamente, la possibilità di prenotare la console in anticipo. Non si sa mai, potreste ricevere un regalo di Natale anticipato!

AGGIORNAMENTO:

Consigliamo di visualizzare le novità sulle possibilità di prenotazione sui seguenti siti. Nei primi giorni di Dicembre saranno disponibili nuove scorte da acquistare.

Mediaworld

Monclick

Amazon

