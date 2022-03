Offerte vacanze luglio per famiglie

Non farti perdere questa occasione, prenota ora la tua vacanza per il 2022 e approfitta degli sconti disponibili, grazie alla speciale offerta Prenota Prima!

Albarella è un’isola situata nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, nel comune di Rosolina in provincia di Rovigo, un vero e proprio gioiello naturalistico. Questa, è una delle più grandi zone umide d’Italia e comprende le diramazioni fluviali che portano il Po verso il Mare Adriatico. Si tratta di 700 km quadrati ricoperti da una folta macchia mediterranea, a cavallo tra il parco regionale di Veneto ed Emilia Romagna, riconosciuti nel 2015 come Riserva della Biosfera UNESCO.

L’Isola di Albarella è un’isola privata, che ha come obiettivo quello di preservare questa estesa oasi naturale, oltre ad instaurare un rapporto con essa, il suo habitat è infatti l’ideale per molte specie faunistiche come: daini, fagiani, lepri, oltre a fenicotteri, aironi e falchi, che si muovono liberi attorno all’Isola.

Grazie alla sua dimensione protetta, l’Isola consente di vivere una vacanza in totale relax, ricca di emozioni ed esperienze, circondati da una splendida cornice naturale.

E non finisce qui: le strutture dell’isola propongono interessanti offerte vacanze a luglio per famiglie: la speciale formula Prenota Prima permette – prenotando entro il 31 marzo – di godere di sconti fino al 20% nei Residence dell’Isola, soggiornando per un minimo di 7 giorni, e fino al 15% di sconto negli Hotel.

I Residence sono l’ideale per chi preferisce l’indipendenza, potendo scegliere tra appartamenti e case a schiera, godendo di servizi come: una piscina condominiale in alcuni casi, il servizio spiaggia in altri e tutti i servizi di intrattenimento per grandi e piccoli inclusi.

Mentre, per chi desidera godersi il comfort di un Hotel ad Albarella, può trovare due splendidi Hotel a quattro stelle con servizio in Bed and Breakfast o in mezza pensione, servizio spiaggia, oltre a varie soluzioni per gli amanti dello sport.

Nell’Isola puoi vivere esperienze uniche grazie ai numerosi servizi pensati per le famiglie, dall’animazione, alle escursioni ed eventi, tutti ideati per il divertimento e la crescita dei più piccoli, grazie anche all’accoglienza che prevede numerosi pacchetti e promozioni per chi viaggia con i propri figli. Dalle piscine ai campi da tennis e da golf, sono tante le offerte per riempire la tua vacanza di esperienze stimolanti!

L’Isola di Albarella offre oltre 300 strutture, in cui trascorrere le tue vacanze al mare, tutte le possibilità sono pensate per ogni esigenza, garantendo il massimo del comfort e della privacy, dalle ville con piscina, alle case singole, agli appartamenti e case a schiera, oltre ai due alberghi a quattro stelle, tutte soluzioni che garantiscono ad ognuno la migliore permanenza possibile.

Non farti perdere questa occasione, prenota ora la tua vacanza per il 2022 e approfitta degli sconti disponibili, grazie alla speciale offerta Prenota Prima!