Oggetti volanti sugli Usa, Gregory Alegi: non sono extraterrestri

Milano, 13 feb. (askanews) – “Io per indole quando sento di Roswell e di fenomeni paranormali sono immediatamente molto scettico, resta il fatto che ci sono delle segnalazioni che attualmente non siamo in grado di spiegare”.

Gli americani ora li chiamano Unidentified Anomalous Phenomena (Uap), in tutto il mondo sono conosciuti come Ufo, oggetti volanti non identificati e sono l’argomento del giorno dopo che caccia degli Stati Uniti ne hanno abbattuti 4 in pochi giorni.

Del primo si sa che era un pallone cinese fuori rotta ma uno strano alone di mistero circonda gli altri 3 di cui, al momento, se ne ignora la natura.

E se c’è chi parla anche di alieni, il Pentagono (per ora) ha escluso l’ipotesi “omini verdi”. Askanews per capire meglio ha intervistato Gregory Alegi, tra i più importanti esperti d’aviazione italiani.

“Io rimango dell’idea scientifica: ‘per ora’ non siamo in grado.

Metà di questi casi sconosciuti adesso sono stati riclassificati come palloni, altro è dire che non saremo mai in grado di spiegarli e che, pertanto, sono in qualche modo extraterrestri, alieni, paranormali o quello che sia e penso che col tempo si vadano risolvendo le questioni”.