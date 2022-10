Oggi e domani leader europei riuniti a Praga sul nodo energia

Un forum di dialogo fra i paesi Ue e quelli europei: oggi e domani leader riuniti al castello di Praga e con presidenza ceca sul nodo energia

Oggi 6 ottobre e domani i leader europei saranno riuniti a Praga sul nodo energia: parte la due giorni determinante per elaborare una strategia comune su prezzi, caro bollette e crisi. E i capi di Stato e di governo dell’Ue si ritrovano dunque nella città di Praga oggi giovedì 6, e domani, venerdì 7 ottobre.

Leader europei riuniti a Praga

Lo scopo annunciato da settimane è quello di tenere una due giorni di riunioni organizzata dalla presidenza di turno ceca. E per la giornata di oggi, come spiega AdnKronos in un lancio, si terrà per la prima volta un vertice dei Paesi della Comunità Politica Europea, “un formato al suo esordio, teorizzato dal presidente francese Emmanuel Macron che ha ripreso una vecchia idea di Francois Mitterrand”.

Un forum di dialogo di Ue e paesi europei

Di cosa si tratta in buona sostanza? Di un forum di dialogo tra l’Ue e gli altri Paesi europei nel cui novero e per ovvie ragioni non ci sono la Russia e la Bielorussia che sono state escluse per la guerra all’Ucraina. Per oggi “attesi al castello di Praga 44 capi di Stato e di governo, 27 dell’Ue e 17 di altri Paesi, dal Regno Unito alla Georgia e all’Ucraina, fino all’Armenia e all’Azerbaigian”, che fra di loro sono anche belligeranti.