Oggi è un altro giorno: Serena Bortone è positiva al Covid

Anche Serena Bortone – che è già risultata positiva al Covid tempo fa – è risultata nuovamente positiva al tampone e per questo al suo posto, in studio a Oggi è un altro giorno, sarà presente il conduttore Pino Strabioli.

La conduttrice potrà partecipare alla puntata in collegamento da casa e, al momento, sembra che lei abbia solamente alcune linee di febbre. In tanti tra i suoi fan sperano di avere presto ulteriori novità in merito alle sue condizioni e soprattutto sono curiosi di sapere quando la conduttrice potrà finalmente tornare in studio (ossia quando si sarà completamente negativizzata).

Serena Bortone e gli altri vip positivi al Coronavirus

La pandemia da Coronavirus continua a creare qualche problema alla programmazione tv e, nei giorni scorsi, anche a La Pupa e il Secchione si è dovuto pensare a come sostituire Antonella Elia (risultata positiva al virus proprio alla vigilia dal debutto dello show televisivo).

Anche tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2022 alcuni volti vip sono risultati positivi al Coronavirus, tra cui Alvin e Ilona Staller.

I due sarebbero guariti in tempo per prendere parte alla messa in onda del programma e i fan sono in trepidante attesa di saperne di più su questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi (che sarà condotta nuovamente da Ilary Blasi). Lo show prenderà il via dal 21 marzo.