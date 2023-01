Oggi i funerali di Carla Viganò, morta per salvare il nipote

Oggi i funerali di Carla Viganò, morta per salvare il nipote, con la famiglia della 73enne che chiede che le donazioni vadano in favore di un’associazione di volontariato.

I funerali sono previsti oggi, 11 gennaio, alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Campofiorenzo.

L’ultimo saluto a Carla Viganò, la 73enne investita da un camion mentre stava accompagnando il nipote di 8 anni a scuola, sarà un momento struggente di commiato religioso e civile. La donna aveva spinto via il bambino salvando la sua vita pochi istanti prima di perdere la sua.

Le donazioni e il volontariato della donna

E da quanto si apprende i familiari hanno chiesto che eventuali donazioni vengano devolute all’Operazione Mato Grosso. Di cosa si tratta? Di un movimento per giovani e meno abbienti molto simile all’attività di volontariato che Carla portava avanti nella parrocchia del quartiere Campofiorenzo di Casatenovo, in provincia di Lecco. Carla era morta nel pieno della sua vocazione all’altruismo e Fanpage spiega che “anche in occasione della morte del marito Romano, la famiglia aveva deciso di devolvere le eventuali offerte alla Omg”.

Per chiarire cause e dinamiche del terribile incidente di lunedì 9 gennaio sono impegnati i carabinieri della compagnia di Merate.