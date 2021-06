Oggi il Principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni: l’omaggio d’amore della Regina

Il 10 giugno 2021 il Principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni e la Regina ha deciso di celebrarlo con un romantico gesto.

Il 10 giugno 2021 il Principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni. La Regina Elisabetta ha deciso di omaggiare il compianto marito con un gesto davvero speciale.

Principe Filippo: il gesto della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta ha deciso di celebrare il compleanno del suo compianto marito, il duca di Edimburgo Filippo, facendo piantare nel castello di Windsor una rosa rossa in suo onore.

Il Principe Filippo è scomparso il 9 aprile 2021 a 99 anni. Lui e la Regina erano sposati da 73 anni e insieme hanno avuto 4 figli. Il duca di Edimburgo aveva trascorso circa un mese in ospedale, prima di morire nelle sue stanze al Castello di Windsor, circondato dall’affetto dei suoi cari. La Regina Elisabetta ha emesso un comunicato ufficiale in seguito alla scomparsa del duca ringraziando tutti coloro che le hanno mostrato affetto e sostegno durante questo difficile lutto.

“È stato, molto semplicemente, la mia forza e mi è rimasto accanto per tutti questi anni, e io, tutta la sua famiglia, e molti Paesi, abbiamo verso di lui un debito più grande di quanto avrebbe mai rivendicato”, aveva dichiarato la sovrana in un comunicato ufficiale.

Il Principe Filippo: la morte

I funerali del Principe Filippo si sono tenuti il 17 aprile alla presenza di sole 30 persone (tra i familiari più intimi del duca) così come previsto dalle norme anti-Covid.

Il duca è scomparso il 9 aprile al Castello di Windsor, come da lui voluto (la Regina Elisabetta stessa si sarebbe opposta a un altro ricovero facendo rispettare quelle che erano le volontà di suo marito). La morte – stando al comunicato medico successivo alla scomparsa del duca – sarebbe sopraggiunta per cause legate alla veneranda età del Principe Filippo, che fino a poche settimane prima era ricoverato in ospedale a causa di una non meglio precisata infezione (e aveva anche subito un delicato intervento al cuore).

Il Principe Filippo: gli omaggi

In tanti hanno dedicato messaggi d’affetto e di cordoglio al Principe Filippo in seguito alla sua scomparsa. Nei giorni successivi alla sua morte sono stati portati centinaia e centinaia di fiori difronte all’ingresso del Castello di Windsor e delle altre residenze Reali, e la Regina si è detta “commossa” per l’affetto ricevuto dai suoi sudditi.